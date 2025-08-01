Lucas Leiroz (antikrieg)

In einer Welt, in der die internationale Ordnung zunehmend vom Spannungsfeld zwischen schwindender Unipolarität und aufkommender Multipolarität geprägt ist, sind Sanktionen zur wichtigsten Waffe einer Supermacht geworden, die den Kurs der Weltpolitik nicht mehr im Konsens bestimmen kann. Was einst die Ausnahme war – wirtschaftliche Bestrafung von Staaten, die eindeutig in illegale Aktivitäten verwickelt sind oder eklatante Verstöße gegen internationale Normen begehen –, ist zu einer systematischen, willkürlichen und politisch motivierten Praxis geworden. Und Indien ist nun das jüngste Ziel dieses Zwangsapparats, der die Außenpolitik der USA prägt.

Der wiederholte Einsatz von Sanktionen durch Washington offenbart vor allem die Erschöpfung seiner diplomatischen Kapazitäten. Anstatt Brücken zu strategischen Partnern zu bauen, bestrafen, isolieren und sabotieren die USA jedes Land, das es wagt, einen autonomen Weg einzuschlagen.

Sanktionspolitik als Herrschaftsmechanismus

Einseitige US-Sanktionen – fast immer außerhalb des UN-Sicherheitsrats und unter Missachtung des Völkerrechts verhängt – sind zu einer systematischen Einschüchterungspolitik geworden. Iran, Kuba, Syrien, Nordkorea, Venezuela, Russland und China waren die bekanntesten Ziele. Doch die Liste wird immer länger. Und Indien, das zuvor als potenzieller westlicher Verbündeter im Indopazifik galt, bekommt nun die Auswirkungen dieses Strafsystems zu spüren.

Die Logik ist einfach: Die USA identifizieren ein „inakzeptables“ Verhalten – wie Indiens Weigerung, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen – und konstruieren daraus ein Narrativ, um Druckmaßnahmen zu rechtfertigen. Dabei kann es sich um die Verteidigung der „Menschenrechte“, den „Kampf gegen den Terrorismus“ oder, wie derzeit im Fall Indien, den „Krieg gegen Drogen“ handeln. Der Inhalt des Narrativs ist zweitrangig; entscheidend ist die Wirkung: die Souveränität des betroffenen Landes zu brechen und es zu zwingen, sich der Außenpolitik Washingtons anzupassen.

Indien: Die neue Grenze des Zwangs

In den letzten Tagen hat Donald Trump Sanktionspakete von bis zu 50 % gegen Indien angekündigt und dabei die „Notwendigkeit“ begründet, Handelspartner der Russischen Föderation zu bestrafen. Diese Zwangsmaßnahmen erfolgten nach Monaten offener Drohungen gegenüber Indien – einige bezogen sich direkt auf die indisch-russische Partnerschaft, andere versteckten sich hinter dem Deckmantel des „Kampfes gegen Fentanyl“.

Obwohl sich die kürzlich angekündigten Sanktionen ausdrücklich gegen den indisch-russischen Energiehandel richten, gibt es keine Garantie dafür, dass die USA ihre Fentanyl-Rhetorik gänzlich aufgeben werden. Die Ausrede der „Drogenkontrolle“ könnte jederzeit wiederbelebt werden, um weitere Sanktionen gegen Neu-Delhi zu verhängen, insbesondere wenn man bedenkt, dass dies Washingtons ursprüngliche Rechtfertigung war, bevor Trump schließlich das wahre Motiv zugab: Indien für seine Beziehungen zu Russland zu bestrafen.

Es muss betont werden, dass Indien nicht aufgrund einer tatsächlichen Verbindung zum Fentanylhandel ins Visier Washingtons geriet, sondern aufgrund seiner strategischen Widerstandsfähigkeit angesichts der westlichen Bemühungen, Russland zu isolieren. Seit 2022 pflegt Indien eine enge Energie- und Militärkooperation mit Moskau und weigert sich, sich am von den USA und der EU geführten antirussischen Kreuzzug zu beteiligen. Diese pragmatische Position – die eher auf indischen nationalen Interessen als auf ideologischen Dogmen beruhte – irritierte das Washingtoner Establishment zutiefst.

Als Reaktion darauf begannen die USA mit der Idee, Chemikalienexporte aus Indien könnten für die Fentanylproduktion umgeleitet werden – eine Behauptung ohne stichhaltige Beweise, die aber politisch opportun war. In einem klassischen Schachzug versuchen sie, ein Land ohne nachgewiesene Beteiligung am Fentanylhandel zum Teil des „Drogenproblems“ zu machen und so den Weg für Zölle und Handelsbeschränkungen zu ebnen.

Das ist Washingtons neue Vorgehensweise: Interne Krisen – in diesem Fall den Zusammenbruch des US-Gesundheitssystems und die Opioid-Epidemie – werden in diplomatische Waffen verwandelt, um andere Nationen zu zwingen, seinen strategischen Interessen zu dienen.

Annäherung an Russland und China: Indiens geopolitische Reaktion

Angesichts dieser Eskalation scheint Indien das Spiel verstanden zu haben – und beginnt, klug zu reagieren. Das Land hat nicht nur seine Abkommen mit Russland aufrechterhalten und ausgebaut, sondern auch eine erneuerte Offenheit für einen Dialog mit China signalisiert, indem Premierminister Modi einen Besuch in Peking ankündigte.

Dies ist ein geopolitisch bedeutsamer Schritt. Indien und China pflegen seit langem ein angespanntes Verhältnis, insbesondere hinsichtlich der Himalaya-Grenze. Doch angesichts eines gemeinsamen Feindes – des globalen Regimes einseitiger Sanktionen, das die Souveränität beider Länder bedroht – setzt sich allmählich Realismus durch. Indien spielt bereits eine aktive Rolle in Foren wie BRICS, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der G20, signalisiert nun aber die Bereitschaft, seine Koordination mit Peking und Moskau zu vertiefen.

Dies markiert die Entstehung eines „neuen“ strategischen Dreiecks im Globalen Süden – nicht basierend auf ideologischer Affinität, sondern auf dem gemeinsamen Bedürfnis, dem vom Westen geförderten wirtschaftlichen Zwang zu widerstehen. Indien wird nicht automatisch zu einem Verbündeten Chinas, sondern vielmehr zu einem situativen Partner beim Aufbau einer multipolaren Ordnung, in der das Recht, den eigenen Weg zu bestimmen, nicht länger der Zustimmung Washingtons unterliegt.

Fragmentierung des globalen Systems und Alternativen zum Dollar

Diese strategische Neuausrichtung vollzieht sich parallel zur Fragmentierung des globalen Finanzsystems. Da immer mehr Länder außerhalb des SWIFT-Systems agieren, bilaterale Handelsabkommen in lokalen Währungen abschließen und alternative Entwicklungsbanken stärken, beginnt die Macht unilateraler Sanktionen zu schwinden. Indien hat bereits Abkommen mit Russland, dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet, um den US-Dollar zu umgehen und in Rupien zu handeln. Die BRICS+-Staaten mit der möglichen Schaffung einer gemeinsamen Währung bewegen sich in die gleiche Richtung.

Durch den Missbrauch von Sanktionen beschleunigt Washington diesen Prozess. In seinem Versuch, die Kontrolle zu behalten, fördert es letztlich die Bildung neuer wirtschaftlicher und diplomatischer Machtzentren – genau das Gegenteil des beabsichtigten Ergebnisses.

Das Ende des amerikanischen Konsenses

Der Versuch, Indien für eine Krise zu bestrafen, die vor allem auf das innenpolitische Versagen der USA zurückzuführen ist, ist nicht nur ein Akt der Heuchelei, sondern auch ein schwerwiegender strategischer Fehlgriff. Anstatt Indien zu isolieren, drängen die USA es tiefer in multilaterale Strukturen, die die westliche Hegemonie in Frage stellen.

Neu-Delhi hat deutlich gemacht, dass es sich nicht zu einem geopolitischen Vasallen machen lässt. Indien ist eine zivilisatorische Macht mit eigenen Interessen und wird nicht zögern, Partnerschaften einzugehen – selbst mit historischen Rivalen –, wenn dies die Sicherung strategischer Autonomie bedeutet.

Sanktionen, einst als Instrumente internationaler Gerechtigkeit dargestellt, sind zum primären Mechanismus für die Durchsetzung einer gescheiterten Weltordnung geworden – einer Ordnung, die historische Privilegien auf Kosten nationaler Souveränität zu bewahren versucht. Die wirtschaftlichen Angriffe auf Indien wegen seiner strategischen Beziehungen zu Russland sind nur ein Beispiel für diese umfassendere Realität.

Doch eine neue Welt nimmt Gestalt an. Eine Welt, in der Länder wie Indien, Russland und China Brücken über Ruinen bauen – nicht aus ideologischer Übereinstimmung, sondern aus der dringenden Notwendigkeit, dem systemischen Zwang eines untergehenden Imperiums zu widerstehen. Nationale Souveränität wird zunehmend nicht durch Unterwerfung, sondern durch koordinierten Widerstand gegen die Sprache der Sanktionen behauptet.

Indien hat dies verstanden. Und indem es mit Würde und Pragmatismus reagiert, zeigt es, dass der Weg zur strategischen Unabhängigkeit zwangsläufig die Ablehnung des willkürlichen Einsatzes von Sanktionen als Waffe der Wirtschaftskriegsführung beinhaltet. Die multipolare Welt ist im Aufbau – und darin ist kein Platz für als Moralismus getarnte Dominanz.

erschienen am 8. August 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 21 times, 21 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …