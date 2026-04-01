Netanjahu versperrt Trump den Ausweg

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass keine Regierung auf der Welt, die derzeit in bedeutende Ereignisse verwickelt ist, die Realität berücksichtigt. Beginnen wir mit Israel, Washington, Iran, Russland und China.

Israels Realitätsferne liegt in der zionistischen Agenda eines Großisraels – Israel vom Nil in Ägypten bis nach Pakistan, also im gesamten muslimischen Nahen Osten. Diese Agenda ist der Motor des aktuellen israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran, während die Türkei, der Libanon und Saudi-Arabien in den Startlöchern stehen. Israel hat Washington bereits erfolgreich benutzt, um Libyen, den Irak und Syrien als funktionierende arabische Staaten zu zerstören. Der Nahe Osten ist ein riesiges Gebiet mit vielen Menschen. Israel ist klein, hat eine geringe Bevölkerungszahl und ist unmöglich in der Lage, ein so großes Gebiet wie den Nahen Osten zu besetzen und zu kontrollieren. Dennoch ist die zionistische Agenda das vorrangige Ziel der israelischen Regierung. Niemand in Washington, Europa, Russland, Indien, China und im Nahen Osten begreift, dass Frieden im Nahen Osten völlig unmöglich ist, solange Großisrael die zionistische Agenda darstellt. Doch keine Regierung, nicht einmal die iranische, ist so realitätsnah, dass sie diese offenkundige Tatsache erkennt und vorschlägt, Israels Verpflichtung zu Großisrael durch Verhandlungen aufzugeben. Stattdessen konzentrieren sich die Verhandlungen darauf, Irans Recht auf Urananreicherung und Raketenproduktion zu verhandeln. Solche Verhandlungen tragen nicht zur Abschreckung israelischer Aggressionen bei, sondern erleichtern sie.

Irans Realitätsferne zeigt sich in dem Glauben – wie das iranische Zehn-Punkte-Programm belegt –, dass Frieden ohne Auseinandersetzung mit der zionistischen Agenda erreicht werden kann. Iran glaubt, dass Frieden die Folge sein wird, wenn die zehn Punkte akzeptiert und umgesetzt werden. Doch Irans Zehn-Punkte erwähnen die zionistische Agenda von Großisrael mit keinem Wort, die von Amerikas zionistischen Neokonservativen als die Zerstörung von sieben Ländern für Israel innerhalb von fünf Jahren formuliert wird. Offensichtlich versteht die iranische Regierung nicht, dass Frieden im Nahen Osten nur von einer Sache abhängt: Israels Verzicht auf die zionistische Agenda.

Die Golfstaaten, die Türkei und Saudi-Arabien teilen Irans Realitätsverlust in Bezug auf Großisrael. Der Nahe Osten hat sich nie gegen die israelische Bedrohung vereint und sich damit abgefunden, nach und nach ausgeschaltet zu werden. Die Golfstaaten haben sich sogar mit Israel und den USA gegen ihre muslimischen Glaubensbrüder verbündet.

Putins Realitätsverlust liegt in seinem Unvermögen zu begreifen, dass die eigentliche Ursache des Konflikts nicht das Fehlen eines gemeinsamen Sicherheitsabkommens mit dem Westen ist, sondern Washingtons Hegemonialbestrebungen. So wie Israel die Hegemonie im Nahen Osten anstrebt, strebt Washington die Hegemonie über die Welt an. Washingtons Agenda ist nicht realistischer als die Israels, doch die Wolfowitz-Doktrin ist dennoch der entscheidende Faktor in der amerikanischen Außenpolitik. Putin begreift nicht, dass er, wenn er mit Washington verhandelt, mit der amerikanischen Hegemonie verhandelt. Trump hat die amerikanische Hegemonie nicht aufgegeben. Er hat sie kürzlich auf den Iran, die Straße von Hormus, Venezuela, Grönland und Kuba ausgedehnt. Er sichert die amerikanische Hegemonie über Russland mit Sanktionen und über China mit Sanktionsdrohungen, Zöllen und Konflikten mit Taiwan.

Chinas Realitätsferne liegt in Xis Überzeugung, dass China mit einer Politik der Nichteinmischung seine Gegner überdauern kann. Xi ging sogar so weit, alle Offiziere, die für China kämpfen würden, aus dem chinesischen Militär zu entfernen und sie durch Politiker zu ersetzen, die sich von Xis Illusionen und nicht von militärischen Realitäten leiten lassen. Dadurch ist China für Russland und Iran zu einem nutzlosen Verbündeten geworden. Das Scheitern der drei Länder beim Abschluss eines gemeinsamen Sicherheitsabkommens hat jedes von ihnen isoliert und sie somit zu einem leichteren Ziel für die amerikanische Hegemonie gemacht. Nur Iran ist von den dreien bereit zu kämpfen.

Washingtons Realitätsferne besteht darin, dass die Missachtung der US-Souveränität es Israel ermöglicht hat, Amerika im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts in einen Krieg im Nahen Osten zu schicken – mit Kosten in Billionenhöhe und vielen amerikanischen Menschenleben. Der israelische Einfluss in den USA ist in den Bereichen Finanzen, Medien, Universitäten und Unterhaltung vorherrschend, wo Amerikaner eine zionistische Weltanschauung verinnerlichen. Viele Amerikaner, wie die sogenannten „christlichen Zionisten“, Konservative mit ihrem Slogan „Wer Israel nicht liebt, kann kein Amerikaner sein“ und die Unterwerfung des US-Kongresses unter jede israelische Forderung beweisen, sind eher Israelis als Amerikaner.

Der Iran versteht nicht, dass er sich nicht im Krieg mit Amerika befindet. Amerika ist lediglich ein Stellvertreter Israels. Der Iran befindet sich im Krieg mit Großisrael. Daher ist Irans Zehn-Punkte-Programm wertlos, da es die zionistische Agenda nicht berücksichtigt. Irans Zehn-Punkte-Plan diente Trump, nicht dem Iran. Er bot Trump einen Ausweg, bevor er sein Versprechen, die iranische Zivilisation auszulöschen, brechen musste.

Der Iran feiert einen „historischen Sieg, da Trump den Zehn-Punkte-Plan akzeptiert“. Doch Trump akzeptierte den iranischen Plan nicht. Er sagte, er akzeptiere ihn als Verhandlungsgrundlage – dasselbe, was er den Russen immer wieder gesagt hat. Der kurzfristige Sieg gehört Trump, nicht dem Iran. Der Iran hatte geschworen, keinen Waffenstillstand zu akzeptieren, hat es aber getan.

Tatsächlich gibt es keinen Waffenstillstand. Israel bombardierte umgehend Wohngebiete in einer christlichen Stadt im Libanon und tötete und verletzte dabei etwa 2.000 Zivilisten. Der Iran verkündete daraufhin umgehend die erneute Schließung der Straße von Hormus.

Netanjahu will ganz offensichtlich die Zerstörung des Irans, nicht Frieden. Trump wird sich mit Netanjahu um einen Ausweg streiten müssen. Der Iran behauptet, der Waffenstillstand schließe auch den Libanon ein. Israel und US-Vizepräsident Vance widersprechen dem. Ob Vance es nun realisiert oder nicht: Er hat Netanjahu damit grünes Licht für die Fortsetzung der Angriffe auf den Libanon gegeben. Sollte der Iran seine Zehn-Punkte-Allianz an die Interpretation von Vance und Netanjahu anpassen, würde er bereits einen seiner Punkte preisgeben, bevor er in Verhandlungen geht. Da es keinen Waffenstillstand gibt, sind Verhandlungen überhaupt möglich? Wenn nicht, wo liegt Trumps Ausweg?

Netanjahus Missachtung des amerikanischen Präsidenten deutet darauf hin, dass er – wie israelische Ministerpräsidenten bereits sagten – davon überzeugt ist, dass „Israel Amerika kontrolliert“. Sofern Trump Israels Kontrolle über Amerika nicht beendet, werden wir wohl in einen Krieg mit dem Iran verwickelt sein.

erschienen am 9. April 2026 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

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