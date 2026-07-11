Man kann sich nur die Szenen der Unterwürfigkeit und der völligen Entwürdigung vorstellen, als sich europäische Politiker aufstellten, um Trumps Ring zu küssen.

Finian Cunningham (strategic culture)

Was für eine Wende. Der NATO-Gipfel in dieser Woche steuerte auf einen allmächtigen Absturz zu, seine Führer bereiteten sich auf den Aufprall vor, und dann, plötzlich, im letzten Moment, zog sich die Allianz aus einem Sturzflug zurück, und alle waren glücklich bis ans Ende der Zeit.

Was ist passiert? USA Präsident Donald Trump kam in Wut über die Schläge gegen die Europäer nach Ankara. Dann schwang die Stimmung wie ein Mensch, der gerade die Steine abgenommen hat. Er wurde mit einem $ 160 Milliarden Versprechen von den europäischen und kanadischen NATO-Vasallen gekauft. Geldgespräche für diesen amerikanischen Präsidenten, dessen Regierung ein Synonym für Transplantation und Kräuter ist.

In der Abschlusserklärung des Ankara-Gipfels heißt es, dass die europäischen und kanadischen Mitglieder 2026 und 2027 80 Mrd. $ für Militärhilfe für die Ukraine spenden sollen. Das sind insgesamt $160 Mrd..

Unter Trump haben die Vereinigten Staaten offenbar aufgehört, Geld in die Ukraine zu schicken. Die NATO-Vereinbarung funktioniert von den Europäern, die amerikanische Waffen und Ausrüstung für die Ukraine kaufen. Das jüngste Versprechen bedeutet, dass die 31 NATO-Mitglieder eine massive Subvention an den militärisch-industriellen Komplex der USA übergeben.

Es gibt auch viel mehr, woher das kam. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär und totale Trump-Flunky, war lyrisch darüber, wie Europa und Kanada im nächsten Jahr zusätzliche $ 300 Mrd. für das Militär ausgeben sollten. Ein Großteil dieses Geldes wird für den Kauf von in den USA hergestellten F-35-Kampfjets und Patriot-Luftverteidigungsraketensystemen ausgegeben. Mit anderen Worten, eine weitere große Subvention für amerikanische Unternehmen.

Diese Zurschaustellung von Geld erklärt die schwindelerregende Wende in Trumps Verhalten über den zweitägigen Gipfel. Als Trump in Ankara in die Konferenz ging, beschimpfte er das NATO-Bündnis als „nutzlos und lächerlich“. Er ärgerte sich darüber, wie es eine Einbahnstraße mit amerikanischen Militärausgaben und „Schutz“ für europäische „Verschwender“ war.

Die NATO-Mitglieder erwarteten eine katastrophale Demonstration der Uneinigkeit. Dann plötzlich, am zweiten Tag, gingen Trump und die 31 anderen NATO-Führer in eine Sitzung hinter verschlossenen Türen, von der die Medien ausgeschlossen wurden.

Trump kam und begrüßte die NATO-Einheit und „viel Liebe im Raum“. Er behauptete, dass alle Staatsoberhäupter ihre Liebe zu ihm erklärten und ihn anflehten, als ihr Führer zu bleiben.

Man kann sich nur die Szenen der Unterwürfigkeit und der völligen Entwürdigung vorstellen, als sich europäische Politiker aufstellten, um Trumps Ring zu küssen. Schmeichelei und Ego-Stroking sind eine Sache. Aber das Geld, das redet, ist ein anderes.

Die NATO-Rutte hat Trump offensichtlich davon überzeugt, dass Europa eine lukrative Cash-Kuh für amerikanische Unternehmen ist. Es ist eine Gelegenheit, sich zu quetschen, nicht wegzugehen, wie es der mürrische Trump bei zahlreichen Gelegenheiten zu tun gedroht hatte, mit seiner Wahrnehmung, dass die USA all das schwere Heben in der NATO machen. Ja, amerikanische Soldaten und Kampfflugzeuge neigen dazu, den Krieg zu führen, wie im Iran derzeit. Aber es entwickelt sich eine neue Rolle, in der die Europäer ihre Volkswirtschaften umdrehen, um die amerikanische Kriegsmaschinerie zu befeuern.

Rutte hat darauf hingewiesen, dass NATO-Mitglieder, seit Trump 2017 zum ersten Mal Präsident wurde, zusätzliche 1.000 $ für das Militär ausgegeben haben. Letztes Jahr, allein, haben sie $ 140 Mrd. ausgegeben. Die Europäer und die Kanadier haben sich verpflichtet, die Militärausgaben bis 2035 von 2-3 Prozent des BIP auf 5 Prozent zu erhöhen. Dies beinhaltet Billionen von Dollar, die alle von amerikanischen Unternehmen zu gewinnen sind.

Die Erleichterung, die die europäischen Staats- und Regierungschefs am Ende des NATO-Gipfels zum Ausdruck brachten, verrät, was passiert ist, und ihren Vasallenstatus. Bundeskanzler Friedrich Merz und andere waren begeistert, dass Trump sein Engagement für das transatlantische Bündnis erneuert hatte. „Die NATO ist stärker als je zuvor“, erklärte Merz, der auch ankündigte, dass Deutschland Tomahawk-Raketen aus den USA kaufen werde. Deutschland stellt seine eigenen, moderneren Marschflugkörper her, den Taurus, also warum kauft es von den USA? Natürlich ist es Teil der europäischen Bemühungen, Trump zu bestechen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind akuter russophob als Trump. Für sie bestand die tödliche Gefahr, dass der quecksilberne Amerikaner den NATO-Gipfel mit Spaltungen und Bitterkeit zerstören würde, was die Stellvertreterkriegsagenda in der Ukraine gegen Russland untergraben würde. Trump hatte die Europäer zurechtgewiesen, weil er seine Kriegsanstrengungen gegen den Iran nicht unterstützt hatte.

Da Russland auf dem Schlachtfeld erhebliche Fortschritte machte und Anfang dieser Woche vor der NATO-Konferenz eine große ukrainische Hochburg in Konstantinovka einnahm, gab es große Besorgnis, dass Trump die Europäer verlassen würde.

Zum Erstaunen vieler Beobachter hat Trump in letzter Minute in Ankara eine Kehrtwende vollzogen, in der er Einheit und Engagement für die NATO und die Unterstützung der Ukraine „gegen die langfristige Bedrohung durch Russland“ erklärte.

Der Schlüssel zum Verständnis des riesigen Flip-Flops ist, dass die europäischen und kanadischen Vasallen auf die Knie fielen und Trump anflehten, bei ihnen zu bleiben. Trumps Größenwahn konnte dem Vergnügen nicht widerstehen. Und er bekam eine hohe Gebühr von $ 160 Mrd., um nach Hause zu nehmen. In der regel werden die prostituierten für ihre dienstleistungen bezahlt. Im Falle Europas geht der Kunde mit dem Geld davon.

Natürlich werden die Euro-Führer und ihr Zuhälter, Mark Rutte, keinen Schaden persönlich spüren. Es sind die Generationen europäischer Bürger, die für den amerikanisch-NATO-Gangbang verarscht werden.

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