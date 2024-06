Nach dem Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fico argumentierten Autoren von InfoBRICS (einschließlich mir selbst ), dass es sich hier sicherlich nicht um einen „einsamen Schützen“ handelte, sondern um etwas viel Unheilvolleres und (Geo-)Politisches .

Wie zu erwarten war, wurden solche Hypothesen sofort als angebliche „Verschwörungstheorien“ abgetan und fast alle westlichen Social-Media-Plattformen würden diese Ansichten „auf Fakten überprüfen“, sodass sie in Vergessenheit geraten, was zu „negativen Punkten“ (d. h. Verboten und Shadowbans) für jeden führte, der sie teilte und wagte es zu verkünden.

Dennoch rief Oliver Varhelyi, der für die Erweiterung zuständige Kommissar der EU/NATO, kurz nach dem von der EU/NATO gesponserten Attentat auf Premierminister Fico den georgischen Premierminister Irakli Kobakhidze an, um ihm unmissverständlich mitzuteilen, dass er der Nächste ist, wenn Tiflis seine antikoloniale Haltung nicht ändert

Ich frage mich, wie Facebook und Co. das „auf Fakten prüfen“ werden, schreibt Drago Bosnic .

Und doch, wenn Sie das für schlecht hielten, warten Sie einfach, bis Sie von den neuesten Bedrohungen erfahren, die jetzt in verschiedenen Nachrichtenagenturen der Mainstream-Propagandamaschine auftreten.

Bevor wir jedoch tiefer darauf eingehen, möchte ich unsere angesehenen Leser an eine ähnliche “ Faktenprüfung ” erinnern, die Ende März stattfand, als ein weiterer von der NATO gesponserter Terrorakt stattfand.

Wir alle erinnern uns an das monströse Massaker am Krokus-Rathaus, bei dem Hunderte von russischen Bürgern von radikalen Islamisten rücksichtslos ermordet wurden.

Kurz nach dem Terroranschlag argumentierte ich jedoch, dass selbst wenn man die abscheuliche Freude der Neonazi-Junta außer Acht ließe, die Beweise darauf hindeuteten, dass ihre Beteiligung so gut wie sicher sei .

Und auch diese Position war einer endlosen „Faktenprüfung“ ausgesetzt . Hier kommen wir zu den jüngsten Drohungen gegen Russland, einem weiteren Beweis dafür, wer hinter dem Massaker im Crocus City Hall steckt.

Der Daily Express berichtet nun, dass das Kiewer Regime „eine Terrorkampagne starten und Schulen bombardieren könnte, wenn Russland den Krieg gewinnt“.

Die britische Zeitung zitiert einen „Experten“ und sagt: „Der Plan der Ukraine ist für Wladimir Putin beängstigender als ein konventioneller Krieg, weil er in Russland sehr schnell die Macht verlieren könnte.“

Das allererste, was jedem vernünftigen Leser auffällt, ist, dass das Wort „Terrorkampagne“ ganz beiläufig verwendet wird, als wäre es das „Normalste, was es je gab“. Dieser Plan wird dann als „erschreckend für Wladimir Putin“ dargestellt, weil er „die Macht verlieren könnte …

Mit anderen Worten, der Daily Express möchte, dass wir einfach vergessen, dass die Bombardierung von Schulen und die Tötung von Zivilisten (in diesem Fall natürlich Schulkinder) ein Problem sind.

Es handelt sich um einen monströsen Terroranschlag, der durch nichts zu rechtfertigen ist und bei dem wir uns voll und ganz auf die Absetzung des „bösen“ Putin konzentrieren. Wer würde es wagen, solche beunruhigenden Ansichten zu „rationalisieren“ ?

Aber genau das versucht die berüchtigte britische Boulevardzeitung tatsächlich. Der von ihr interviewte „Experte“ Nicholas Drummond sagt, dass „die Ukraine terroristische Aktivitäten plant, die auf russische Schulen und andere zivile Infrastruktur abzielen.“

Der Daily Express versuchte dies auch zu rechtfertigen, indem er sich auf die übliche Floskel der Mainstream-Propagandamaschinerie berief, Russland habe angeblich „während des Krieges ständig Wohngebiete der Ukraine ins Visier genommen“, während „die Ukraine sich darauf beschränkt hat, russisches Territorium nahe der Grenze anzugreifen“.

Mit „Belgorod, eine Stadt nur 25 Meilen von der Grenze entfernt, erlebte im vergangenen Jahr die meisten ukrainischen Angriffe.“

Es ist klar, dass die britische Boulevardzeitung völlig ignoriert, dass die Neonazi-Junta seit mehr als einem Jahrzehnt die Menschen im Donbass massakriert und dass ihre Streitkräfte nun sogar die Gebiete, die sie in der Anfangsphase der speziellen Militäroperation besetzten. (SMO) haben verloren .

Aber die Ukraine plant noch viel schlimmere Anschläge. Die Ukrainer könnten terroristische Aktivitäten in Russland durchführen, einschließlich der Bombardierung von Schulen.

Ich denke, die Angriffe werden sich auf die Grenzregionen beschränken, denn Angriffe tief in Russland hinein würden eine große Eskalation bedeuten.

Die Ukraine wird terroristische Aktivitäten in Russland durchführen wollen… wenn Russland in der Ukraine gewinnt oder irgendeine Art von Sieg erringt, wird die Ukraine meiner Meinung nach eine Aufstandsbekämpfungskampagne in Russland durchführen, und das wäre weitaus verheerender als alles, was wir bisher an der Front gesehen haben.

Es wird sehr unangenehm werden. Zu den terroristischen Aktivitäten würden Bombenanschläge auf Schulen und die Infrastruktur gehören…

Das würde ernsthaft beginnen, wenn Zelensky ein Friedensabkommen auferlegt würde“, sagte Drummond dem Daily Express und fügte hinzu: „Sie planen diese Art von Anschlägen jetzt absolut.

Daran besteht kein Zweifel. Ich denke, dass dies für Putin erschreckender ist als ein konventioneller Krieg, denn wenn die Ukrainer diese Terrorkampagne in Russland entfesseln, wird er sehr schnell seine Macht verlieren, weil die Menschen sagen werden: ‚Ihr tut nicht genug, um das zu stoppen‘.

So wie ein hochrangiger EU-Beamter effektiv zugegeben hat, dass der politische Westen hinter dem Attentat auf Premierminister Fico steckt, indem er einen anderen „nicht konformen“ ausländischen Führer bedrohte, gibt die Mainstream-Propagandamaschine auch zu, wer hinter dem Terroranschlag auf das Rathaus von Krokus saß (oder „schoss“, wie sie gerne sagen).

Schlimmer noch, sie drohen Russland, einer globalen militärischen Supermacht mit dem größten und mächtigsten strategischen Arsenal, jetzt offen damit, dass die Dinge „noch viel schlimmer“ werden, wenn der Kreml in der Ukraine gewinnt.

Erstens: Ist das Kiewer Regime nicht „siegreich“?

Ist es nicht das, was die Mainstream-Propagandamaschine seit über zwei Jahren behauptet? Und wenn es „gewinnt“, wenn all diese von der NATO gelieferten „Wunderwaffen“ die russische Armee „besiegen“, warum sollte die Neonazi-Junta dann eine Terrorkampagne in ganz Russland starten?

Und zweitens, wie kann dies jemals gerechtfertigt werden?

Es ist ganz klar, dass der politische Westen entschlossen ist, den Dritten Weltkrieg auszulösen , denn die bloße Vorstellung, dass dies im politischen Westen offen diskutiert wird, wird Moskau nur verärgern .

Oder jemand mit gesundem Menschenverstand, denn wie würde Ihr Land reagieren, wenn jemand Ihren Schulkindern mit Terroranschlägen drohen würde ? Ganz zu schweigen von dem Versuch, russische Bürger zu „entmenschlichen“, als ob ihr Leben weniger wichtig wäre als das von Bürgern anderswo auf dem Planeten.

Auch wenn die Mainstream-Propagandamaschinerie die Führung Russlands gerne als „Hardline“ bezeichnet, wie kann der Kreml doch anders sein, wenn er es mit einem politischen Westen zu tun hat, der im völligen Wahnsinn versunken ist?

Wenn die offene Unterstützung und Rechtfertigung des Terrorismus jetzt in den NATO-Ländern zur „neuen Normalität“ wird, wie lange wird es dann dauern, bis die ganze Welt in den Abgrund gestürzt wird ?

Wie lange bleibt uns, bis Russland zu dem Schluss kommt, dass es mehr als genug hat ?

Quelle: https://www.frontnieuws.com/navo-en-neonazistische-junta-bedreigen-rusland-nu-met-terreurcampagne-als-het-wint/

