NATO und EU vor dem Aus nach schwerer Niederlage?

Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier und UN-Waffeninspektor. Ritter argumentiert, dass die Rhetorik der NATO und der EU nicht der Realität entspricht und dass diese Blöcke nach einer Niederlage im Stellvertreterkrieg in der Ukraine wahrscheinlich zusammenbrechen werden.

Ja, so oder so ähnlich wird es kommen. Denkt daran:

„Es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten Jahr.“ (WEF-Präsident Brende)

Und das wird noch jahrelang so weiter gehen. Je schneller die EU zerbricht, desto sanfter Europas Absturz, der unvermeidlich ist.

(Visited 99 times, 99 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …