NATO-Staaten liefern der Ukraine US-Militärausrüstung im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar

Die Niederlande kündigten als erstes Land ein US-Waffenpaket im Wert von über 500 Millionen US-Dollar für die Ukraine an

Dave DeCamp (antikrieg)

Die Niederlande gaben am Montag bekannt, dass sie der Ukraine US-Militärausrüstung im Wert von 500 Millionen Euro (578 Millionen US-Dollar) liefern werden. Damit sind sie das erste Land, das sich an einem neuen NATO-Programm zur weiteren Anheizung des Stellvertreterkriegs beteiligt.

„Die Ukraine braucht jetzt mehr Luftabwehr und Munition“, schrieb der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans am Montag auf X. „Als erster NATO-Verbündeter werden die Niederlande ein 500 Millionen Euro schweres Paket an US-Waffensystemen (einschließlich Patriot-Teilen und -Raketen) liefern.“

Am folgenden Tag gab die NATO in einer Erklärung bekannt, dass Schweden, Norwegen und Dänemark sich bereit erklärt haben, im Rahmen des neuen Programms, das die NATO als „NATO Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)“-Initiative bezeichnet, ein 500 Millionen US-Dollar schweres Waffenpaket aus den USA für die Ukraine zu finanzieren.

„Die Ankündigung erfolgte unmittelbar nach der Enthüllung des ersten von den Niederlanden finanzierten Artillerie- und Munitionspakets im Wert von über 500 Millionen Dollar am Montag (4. August 2025),“ erklärte die NATO. „Zusammen belaufen sich die Beiträge auf über eine Milliarde Dollar und stellen die ersten beiden Tranchen regelmäßiger Lieferungen an die Ukraine im Rahmen der neu gestarteten PURL-Initiative des Bündnisses dar.“

Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte kündigten letzten Monat einen Plan an, US-Waffen im Wert von Milliarden Dollar in die Ukraine zu liefern. Der Plan sieht vor, dass NATO-Länder die US-Ausrüstung kaufen. Dieses Vorhaben wird ein weiterer Segen für die US-Waffenhersteller sein, die durch den Krieg in der Ukraine enorme Gewinne erzielt haben.

Matthew Whitaker, US-Botschafter bei der NATO, sagte Reuters am Montag, die USA erwarten in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen von Waffenpaketen. „Die Niederländer sind nur die ersten von vielen. In den kommenden Wochen werden Sie eine Reihe weiterer Ankündigungen sehen“, sagte er.

erschienen am 5. August 2025 auf > Antiwar.com > Artikel

*

Die Menschen in Europa sollten mehr Angst vor ihrer kriegssüchtigen Führung haben als vor Russland. Milliarden Steuergelder für amerikanische Waffen.

Geld, welches für die Infrastruktur dringend notwendig wäre. Stattdessen soll es sinnlos in der Ukraine verballert werden.

Einfach nur wiiiderlich!

(Visited 54 times, 54 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …