Selenskyj und sein Regime in Kiew sind laut seinem ehemaligen Pressesprecher die „größten Hindernisse für den Frieden“.

Es hätte diese Woche eine große Nachricht sein sollen, aber das war es nicht. Dem ehemaligen Pressesprecher des vorgetäuschten Präsidenten der Ukraine, Wladimir Selenski, wurde die Rede vor dem Europäischen Parlament untersagt.

Quelle: Redaktion strategic-culture

Warum? Warum? Weil Iuliia Mendel vernichtende Erkenntnisse über die grassierende Korruption im Selenskyj-Regime liefern sollte und wie der von der NATO unterstützte Krieg in ihrem Land ein Geldverdiener ist.

Wie ironisch, dass solche Zeugenaussagen im vermeintlichen Sitz der europäischen Demokratie und Werte nicht erlaubt sind. Wenn die freie Meinungsäußerung das offizielle Narrativ in Frage stellt, dann ist es verboten. Das einzig zulässige Narrativ ist, dass die Ukraine ein Modell der Demokratie ist, die die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der NATO anstrebt, aber durch die „russische Aggression“ durchkreuzt wird. Wie zerbrechlich ist die Darstellung, dass jemand mit einer anderen Perspektive und Fakten unverblümt unterdrückt und als russischer Propagandist beschmiert wird?

Bemerkenswerterweise berichteten kaum westliche Medien über das Fiasko.

Iuliia Mendel war von 2019 bis 2021 persönliche Medienberaterin von Selenskyj, als sie zurücktrat, desillusioniert von seiner Korruption. Sie erlebte das Radfahren und Handeln, das manische Verhalten von Selenskyj und seinen Kumpanen und seine Verachtung für die Demokratie aus der Nähe. Sie beschreibt ihre Aussage als „moralische Pflicht“, anderen Ukrainern und dem Rest der Welt von der wahren Natur ihres ehemaligen Chefs zu erzählen. Dass er ein Betrüger mit psychopathischen Tendenzen ist, der sich nicht um das Leben des ukrainischen Volkes kümmert. Seine einzige Sorge ist es, so lange wie möglich an der Macht zu bleiben und sich von den Milliarden westlicher Steuergelder zu bereichern, die in sein Regime geleitet werden.

Selenskyj und sein Regime in Kiew sind die „größten Hindernisse für den Frieden“, sagt Mendel, die dieses Interview der Weltwoche gab, nachdem sie am Eintritt in das Europäische Parlament gehindert wurde. Die Korruption in der Ukraine, sagt sie, hängt von dem bevorstehenden Krieg ab, und deshalb legt das Kiewer Regime ein Veto gegen diplomatische Bemühungen ein, um den fast fünfjährigen Konflikt zu beenden. Jeder, der sich dem Krieg widersetzt und Diplomatie fordert, wird sanktioniert, inhaftiert oder an die Frontlinie verschifft, um zu sterben. Selenskyj beaufsichtigt eine Militärjunta (die der Westen „Demokratie“ nennt), in der seine Schläger Menschen auf der Straße nach der Wehrpflicht jagen. Um aus der Fleischmühle herauszukommen, müssen sie eine Bestechung von bis zu $ 20.000 zahlen.

Mendel schlug zum ersten Mal Wellen, als sie im Mai dieses Jahres vom amerikanischen Sender Tucker Carlson interviewt wurde. In diesem Interview beschrieb sie Selenskyj als einen Drogenmissbrauchs-Diktator, der emotional instabil war, wenn auch durch seine schauspielerischen Fähigkeiten als ehemaliger Entertainer vertuscht war. Die westlichen politischen und medialen Unterstützer spielen natürlich mit, indem sie die Augen vor der Scharade verschließen und ihn als „kriegszeitlichen kirchillischen Helden“ verfügen.

Das Ganze ist ein verabscheuungswürdiger Schläger, der auf westliche Steuerzahler und das langmütige ukrainische Volk gespielt wird.

Weil sie die Bohnen auf ihren ehemaligen Chef verschüttet hatte, wurde Mendel sofort als „russischer Propagandist“ auf die schwarze Liste der ukrainischen staatlich unterstützten Mirotvorets gesetzt. Mirotvorets hat als Kill-Liste bekannt geworden, da mehrere Menschen, die es auf die schwarze Liste gesetzt hat, tot sind. Sie sagt, dass ihr von westlichen Medienunternehmen wie Meta / Facebook verboten wird, öffentliche Sendungen an andere Ukrainer zu senden.

Anfang dieser Woche, Tage bevor sie vor dem Europäischen Parlament sprechen sollte, kündigte das Selenskyj-Regime Sanktionen gegen Mendel an. Sie kann nicht auf ukrainische Vermögenswerte zugreifen und kann das Land nicht wieder betreten, aus Angst, dass ihr Leben in Gefahr ist. Sie macht sich Sorgen, dass ihre Familie in der Ukraine verfolgt wird, die als Vergeltung für ihren angeblichen „Verrat“ an die Front geschickt wird.

Die Entscheidung, ihr vor der Straßburger Versammlung zu sprechen, wäre von der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, getroffen worden. Metsola ist wie bei anderen hochrangigen EU-Staats- und Regierungschefs wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsidentin António Costa ein eingefleischter Unterstützer der Ukraine, der Milliardenhilfen für das Regime leistet.

Mendel wirkt wie eine Person von Integrität, moralischem Anstand und echter Unabhängigkeit. Sie weist den Vorwurf, sie sei „pro-russisch“ sei, kategorisch zurück. In ihren Interviews mit Carlson und der Weltwoche ist Mendel in ihrer Tat sehr kritisch gegenüber Russland für das, was sie eine grausame Invasion ihres Landes nennt. Es scheint glasklar zu sein, dass ihre bleibende Sorge darin besteht, den Krieg daran zu hindern, ihre Heimat zu zerstören.

Der Krieg kann jedoch nicht gestoppt werden, weil das Selenskyj-Regime und seine europäischen NATO-Unterstützer in eine Verlängerung investiert sind. Die Korruption des Regimes ist mit der Ideologie der Russophobie verheiratet, die in der europäischen Elite endemisch ist.

Diese Perspektive wurde diese Woche von zwei anderen einwandfreien Quellen bestätigt. Wie Mendel werden auch diese beiden anderen Figuren von den westlichen Medien ignoriert.

Professor Ivan Katchanovski von der Universität Ottawa wurde von Lena Petrova interviewt, in der er die Korruption und die NeoNazi-Politik des Kiewer Regimes untersuchte.

Kattchanovskis bahnbrechende researchForschungen enthüllten, wie das Maidan-Scharfschützenmassaker, bei dem im Februar 2014 in Kiew über 100 Demonstranten und Polizisten ermordet wurden, eine Operation unter falscher Flagge durch NeoNazi-Elemente und ihre NATO-Sponsoren war, die den Putsch auslösten. Der Putsch führte zur Übernahme des ukrainischen Staates und der Sicherheitskräfte durch faschistische Kräfte, was wiederum zum Krieg mit Russland im Jahr 2022 führte.

Selenskyj, der nominell jüdisch ist, verlässt sich auf die NeoNazi-Kräfte für sein politisches Überleben und die Fortsetzung der Korruption, die innerhalb des Regimes weit verbreitet ist. Prof. Kattchanovski, der aus der Ukraine stammt, weist darauf hin, dass zahlreiche Minister, Berater und hochrangige Rechtsbeamte, die dem Kreis von Selenskyj nahestehen, zurücktreten oder aus dem Land fliehen müssen, weil sie unaufhörliche Transplantationsskandale hatten. Es widerspricht dem Glauben, dass Selenskyj nicht auch bis zu seinem Hals in der Erpressung ist. Korruption, Krieg und NeoNazismus sind alle als Folge des Engagements der NATO in dem Land seit ihrer Unabhängigkeit 1991 von der Sowjetunion nach dem Zusammenbruch der NATO miteinander verflochten.

Eine weitere bestätigende Ansicht ist die des bedeutenden amerikanischen Gelehrten Professor John Mearsheimer. Er gab diese Woche einen umfassenden Bericht über einen kürzlichen Besuch in Russland, bei dem er hochrangige Regierungsbeamte, politische Entscheidungsträger und Diplomaten traf. Mearsheimer sagte, vielleicht überraschend für einige, dass er während seiner vielen Gespräche keine tiefe Feindseligkeit gegenüber der Ukraine oder dem ukrainischen Volk unter seinen russischen Gesprächspartnern oder tatsächlich unter gewöhnlichen Russen festgestellt habe. „Viele Russen, die ich getroffen habe, haben Familie in der Ukraine … haben ein gemeinsames kulturelles Erbe“, bemerkte er.

Mearsheimer weist auf den tragischen Untergang der Ukraine und ihre historischen Verbindungen zu Russland zur Politik der NATO hin, die versucht, das neu unabhängige Land mit der Bukarester Erklärung in das von den USA geführte Militärbündnis zu bringen. Diese Politik sorgte dafür, dass sich die beiden Länder fortan auf Kollisionskurs befanden, der schließlich 2022 ausbrach. Das größere westliche Ziel war es, die Ukraine als Stellvertreter zu nutzen, um Krieg zu führen und Russland zu destabilisieren. Kurz gesagt, für die „strategische Niederlage Russlands“.

Bei der Verfolgung dieses imperialistischen Ziels wurde die Ukraine mit NeoNazismus, Korruption und einer De-facto-Diktatur infiziert, die von einem drogenmissbrauchenden Clown angeführt wird, der jede Opposition rücksichtslos unterdrückt. Millionen von Menschen wurden vertrieben, getötet und verstümmelt; die Gesellschaft und die Wirtschaft befinden sich in abgrundtiefen Ruinen.

Aber diese Wahrheit darf von den westlichen Ideologen und ihren kontrollierten Medien nicht zugelassen werden, die trotz der Zerstörung und des Leidens, das entfesselt wird, und der sehr realen Gefahr eines totalen Krieges, der in Europa explodiert, mit ihren russophoben Fantasien fortfahren. Die westlichen Eliten werden sich in ihrem Streben, Russland zu besiegen, alle möglichen Übel gönnen. Die Ukraine wurde durch westliche imperialistische Ziele völlig zerstört. Und doch wird Russland als der Bösewicht in diesem schrecklichen, kriminellen Unterfangen verantwortlich gemacht.

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