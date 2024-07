NATO gibt zu, dass weniger als 20 % der Bevölkerung der Ukraine eine Mitgliedschaft wünschen

Von Bharat Dogra (globalresearch)

Da die Frage einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in jüngster Zeit so ausführlich diskutiert wurde, ist es angebracht, daran zu erinnern, dass die NATO im Jahr 2011 mit Besorgnis die äußerst geringe Akzeptanz dieser Mitgliedschaft in der ukrainischen Bevölkerung zur Kenntnis genommen hatte.

Dies geht aus einem NATO-Dokument mit dem Titel „Die Ukraine nach dem Orange-GAU: Interne Dynamik und außenpolitische Prioritäten“ hervor, das im Oktober 2011 vom Unterausschuss für Demokratische Regierungsführung der Parlamentarischen Versammlung der NATO erstellt wurde.

Quelle: NATO

In diesem Dokument heißt es ganz klar:

„Die größte Herausforderung für die Beziehungen zwischen der Ukraine und der NATO liegt in der Wahrnehmung der NATO durch das ukrainische Volk. Die NATO-Mitgliedschaft wird im Land nicht allgemein unterstützt. Einige Umfragen deuten darauf hin, dass die Zustimmung der Bevölkerung dafür weniger als 20 Prozent beträgt.“

In diesem Dokument wird außerdem darauf hingewiesen, dass die NATO-Bombardierung Belgrads in der Ukraine besonders unpopulär war.

Trotz der Bemühungen, die Wahrnehmung der NATO in der ukrainischen Bevölkerung zu verbessern, heißt es in diesem Dokument: „Bei vielen Ukrainern ruft das Bild der NATO immer noch ein Gefühl der Angst hervor.“

Es geht nicht nur um die Mitgliedschaft; die meisten Ukrainer schienen auch andere Formen enger Beziehungen zur NATO abzulehnen. Wie in diesem Dokument geschrieben steht:

„Eine Mehrheit der Ukrainer befürwortet weder eine Mitgliedschaft in der NATO noch eine engere Zusammenarbeit mit dem Bündnis.“

Wenn dies die Ansicht des Volkes war, was war dann die Ansicht der demokratisch gewählten Regierung unter Präsident Janukowitsch zu diesem Zeitpunkt (als das hier zitierte Dokument im Oktober 2011 erstellt wurde)?

Dieses Dokument besagt, dass Herr Janukowitsch klargestellt hat, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft mehr benötigt (die Mitgliedschaft der Ukraine wurde auf dem NATO-Gipfel 2008 als politische Entscheidung angenommen).

In dem Dokument heißt es: „Im Juni 2010 unterzeichnete der Präsident ein Gesetz, das die Ukraine zu einer „Blockfreiheitspolitik verpflichtet, was bedeutet, dass sie sich nicht an militärisch-politischen Allianzen beteiligt“. Darüber hinaus gab es dafür auch die Unterstützung wichtiger Oppositionsführer. Einige Oppositionsführer waren der Ansicht, dass die Außenpolitik der Ukraine ausgewogener geworden sei.“

Wenn also das Volk, die Regierung und die führenden Oppositionspolitiker nicht für eine NATO-Mitgliedschaft wären, wäre die Sache damit erledigt gewesen.

Allerdings wurde im NATO-Dokument weder Freude noch Optimismus über die wachsende Zustimmung der Ukraine zu einer NATO-Mitgliedschaft zum Ausdruck gebracht.

Stattdessen drückte das Dokument die Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Neutralität enden würde oder enden sollte. Genauer gesagt heißt es in dem Dokument:

„In der Ukraine herrscht kein Konsens darüber, ob ein ausgewogener Ansatz zwischen dem Westen und Russland auf lange Sicht möglich ist. Man kann argumentieren, dass diese beiden Vektoren zumindest teilweise widersprüchlich sind und dass die Ukraine letztendlich ihren Weg klar wählen müsste.“

Darüber hinaus wurde in diesem Dokument noch deutlicher festgestellt, dass die Türen der NATO für die Ukraine weiterhin offen stehen.

In dem Dokument werden keine Gründe für diese Haltung genannt, obwohl der gesunde Menschenverstand das Gegenteil nahelegen würde – nämlich dass eine längerfristige Neutralitätspolitik für die Stabilität und den Fortschritt der Ukraine sehr nützlich wäre. In dem Dokument werden ernsthafte Zweifel an der Fortsetzung des Neutralitätskurses der Ukraine geäußert, obwohl unter den Ukrainern zunehmend Einigkeit darüber besteht, dass sie Neutralität und Ausgewogenheit brauchen.

Andere haben auch auf den Mangel an Unterstützung für die Politik der NATO-Mitgliedschaft oder engerer Beziehungen zur NATO in der Ukraine hingewiesen. Prof. Glenn Diesen von der Universität Südostnorwegen (USN) hat in seinem jüngsten Essay mit dem Titel „Destroying Ukraine with Idealism“ (dieser kann im Substack des Autors oder auf der Website von Brave New Europe, 17. Juli 2024, gelesen werden) geschrieben:

„Die westliche Öffentlichkeit wird selten darüber informiert, dass jede Meinungsumfrage zwischen 1991 und 2014 zeigte, dass nur eine sehr kleine Minderheit der Ukrainer jemals der Allianz (NATO) beitreten wollte.“

Darüber hinaus warnen hochrangige westliche Diplomaten, Akademiker und andere Experten, die für ihr Engagement für den Frieden bekannt sind, seit jeher vor einer NATO-Osterweiterung im Allgemeinen und einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im Besonderen.

John Matlock , Top-Experte für sowjetische Angelegenheiten im US-Außendienst, der später US-Botschafter in Moskau war, erklärte etwa zur Zeit der Invasion Russlands in die Ukraine:

„Es hätte keine Grundlage für die gegenwärtige Krise gegeben, wenn es nach dem Ende des Kalten Krieges keine Erweiterung des Bündnisses (NATO) gegeben hätte.“ Er fügte hinzu: „Was Putin fordert, ist überaus vernünftig.“ Wie allgemein bekannt ist, bestand Russlands Hauptanliegen damals darin, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft erhalten sollte.

Zuvor hatte der ehemalige britische Botschafter in Russland, Roderic Lyne, im Jahr 2020 gewarnt, dass es ein großer Fehler sei, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine voranzutreiben. Noch bedrohlicher erklärte er:

„Wenn Sie einen Krieg mit Russland beginnen wollen, ist das der beste Weg, dies zu tun.“ (R. Lyne, die UC-Interviewreihe: Sir Roderic Lyne von Nikita Gyazin, Oxford University Consortium, 18. Dezember 2020).

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, Russland würde eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als Kriegserklärung interpretieren. (A. Welsh – Angela Merkel spricht über die Ukraine, Putin und ihr Erbe, Deutsche Welle, 7. Juni 2022).

Zuvor hatten 50 Außenpolitikexperten der USA, darunter ehemalige hochrangige Militärs, Diplomaten und Senatoren, einen Brief mit dem Titel „NATO-Erweiterung ein politischer Fehler historischen Ausmaßes“ unterzeichnet.

So herrschte in den Jahren 2013/14 eine Situation, in der das ukrainische Volk, die Regierung und die Oppositionsführer gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine waren und prominente westliche Experten und Politiker, die für ihren Friedenswillen bekannt sind, ernsthafte Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten und der Unerwünschtheit einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hatten.

In dieser Situation haben die USA und ihre engen Verbündeten 2014 einen Putsch angezettelt, um die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen und ein Regime zu installieren, das den Diktaten der USA folgt. Wie das durchgesickerte Telefongespräch zwischen Nuland und Pyatt enthüllte, planten die USA einen Regimewechsel, wollten wissen, wer an die Macht kommen würde, wer davon ausgeschlossen werden sollte und wie eine Rechtfertigung für den Putsch gefunden werden sollte. (BBC Ukraine Crisis: Mitschrift des durchgesickerten Telefongesprächs zwischen Nuland und Pyatt, 7. Februar 2014).

Der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Vikror Shokin, beklagte später, dass seit 2014

„Das Schockierendste ist, dass alle (Regierungs-)Ernennungen im Einvernehmen mit den USA erfolgten.“ (Newsweek, Hat die Ukraine ein Kompromat gegen Joe Biden, 8. August 2023).

A Entous und M.Schwirtz berichteten in der New York Times (Der Spionagekrieg – Wie die CIA der Ukraine heimlich im Kampf gegen Putin hilft, 25. Februar 2024), dass der neue Geheimdienstchef der Ukraine am ersten Tag nach dem Putsch Kontakt zur CIA und M16 aufnahm, um eine Partnerschaft für verdeckte Operationen gegen Russland zu gründen (was letztlich zur Einrichtung von 12 CIA-Spionagebasen entlang der russischen Grenze führte). So etwas hätte ohne vorherige Planung nicht so schnell in Angriff genommen werden können.

Es steht also außer Zweifel, dass die NATO-Mitgliedschaft in der ukrainischen Bevölkerung keine Wurzeln hatte und die Unterstützung für diese noch ausstehende Mitgliedschaft von außen aufgezwungen wurde, nachdem mit einem Putsch und allen darauf folgenden Veränderungen günstige Bedingungen dafür geschaffen worden waren.

Während häufig behauptet wird, Russland habe Anfang 2022 ohne Provokation angegriffen, schrieb Henri Guaino, ein Topberater des ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy, im Mai 2022 in der französischen Zeitung Le Figaro, dass die Charta über eine strategische Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine vom November 2021 „Russland davon überzeugt habe, dass es angreifen oder angegriffen werden müsse“. Dieser Experte warnte europäische Länder unter der strategischen Führung der USA davor, schlafwandelnd in einen Krieg mit Russland zu geraten. Dieser Artikel wurde ausführlich in einem anderen vielgelesenen Artikel zitiert, der im selben Monat in der New York Times erschien (C. Caldwell – Der Krieg in der Ukraine ist möglicherweise nicht mehr zu stoppen, und die USA tragen einen Großteil der Schuld, 31. Mai 2022).

Bharat Dogra ist Ehrenvorsitzender der Kampagne „Save Earth Now“. Zu seinen jüngsten Büchern zählen „Protecting Earth for Children“, „Planet in Peril“, „A Day in 2071“ und „Man over Machine“. Er ist regelmäßiger Autor für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Bharat Dogra , Global Research, 2024

