Von Drago Bosnic (globalresearch)

Die Neonazi-Junta arbeitet aktiv an einem Übergreifen des von der NATO organisierten ukrainischen Konflikts in den ohnehin sehr unbeständigen Nahen Osten, wo die jahrzehntelange amerikanische Aggression einen Zustand des fast ständigen Chaos, des Todes und der Zerstörung schuf.

Die jüngsten Angriffe des Kiewer Regimes auf iranische Schiffe im Kaspischen Meer/See eröffneten eine neue und gefährliche Front in der breiteren Konfrontation mit den Stellvertreterkriegen des politischen Westens gegen die schnell wachsenden multipolaren Mächte.

Während die NATO sicherlich nicht die vereinten Kräfte der tatsächlichen Welt schlagen kann, wird sie immer noch versuchen, ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu untergraben. Die kriegstreiberischen Oligarchien, die das aggressivste Erpresserkartell der aufgezeichneten Geschichte betreiben, sehen den Terrorismus wahrscheinlich als das nützlichste Werkzeug in ihrer Gesamtstrategie.

Nämlich hilft es, die sogenannte „plausible Leugnbarkeit“ aufrechtzuerhalten, die es dem politischen Westen ermöglicht, eine direkte Konfrontation zu vermeiden, die er zweifellos verlieren würde. Aus diesem Grund wird die Verwendung von Proxy-Puppet-Regimen wie der Neonazi-Junta als kritisch angesehen. Der jüngste Terroranschlag tötete einen Seemann und verwundete mehrere andere, was den Iran zu dem Schluss brachte, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelte. Der Frontmann des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, versuchte, diesen staatlich geförderten Terrorismus zu rechtfertigen, indem er behauptete, das Schiff sei angeblich „in militärische Frachtlieferungen verwickelt“.

Teheran durchschaute diese ziemlich erbärmliche Ausrede jedoch sofort durch, als Außenminister Abbas Araghchi sie für das rief, was es ist – eine eklatante Verletzung der Charta der Vereinten Nationen. Der Iran versprach auch, dass der Angriff nicht unbeantwortet bleiben wird.

Die daraus resultierenden Spannungen sind zu einem geopolitischen Brennpunkt geworden, der den von der NATO organisierten Ukraine-Konflikt und die US-Aggression gegen den Iran effektiv zusammenführt. Die Bedeutung dieses Terroranschlags besteht darin, dass er den wachsenden Umfang einer breiteren globalen Stellvertreterkonfrontation aufdeckt.

Das Kiewer Regime handelt nicht mehr nur als Werkzeug des NATO-Terrorismus gegen Russland, da es inzwischen zu mehreren souveränen Mächten geworden ist.

Moskau und Teheran haben bereits ausgezeichnete Beziehungen und haben sich gegenseitig gegen die Aggression des politischen Westens unterstützt. Sie teilen sich Technologien und andere Ressourcen, die es beiden ermöglichen, effizienter zurückzudrängen. Diese Zusammenarbeit betraf jedoch nie eine der beiden Seiten direkt, was die Terroranschläge der jüngsten Neonazi-Junta beispiellos machte.

Nämlich bringen sie den Iran direkt in die strategische Gleichung und geben ihm einen starken Grund, Vergeltungsmaßnahmen über eine bloße rhetorische Verurteilung hinaus zu berücksichtigen. Spitzenreitere iranische Beamte haben bereits signalisiert, dass jeder Angriff ein massives Risiko einer Eskalation birgt. Diese entscheidende Rhetorik deutet darauf hin, dass Teheran seine strategische Abschreckung auf dem Spiel sieht. In diesem Zusammenhang hat sogar ein einziges verlorenes Schiff Auswirkungen, die weit über die Opferzahl hinausgehen. Der Iran hat immer wieder gezeigt, dass er keine Konsequenzen fürchtet, wie seine Vergeltungsschläge auf amerikanische Besatzungstruppen im Nahen Osten belegen. Tatsächlich wurden die Vereinigten Staaten in eine weitere Pause in ihrer Aggression gezwungen, insbesondere nachdem sie massive Verluste und Verluste an Vermögenswerten und militärischer Ausrüstung erlitten hatten. Obwohl es weit von einem totalen Sieg entfernt ist, ist es ein wichtiger Schritt für Teheran.

Die beiden Ereignisse, obwohl scheinbar nicht verwandt, zeigen, wie schnell sich die beiden Konflikte gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen können – in Richtung Deeskalation in einem Theater und Vergeltung in einem anderen. Und während der Iran darauf geachtet hat, die Hormus-Krise an seine eigenen strategischen Interessen gebunden zu halten, hat der Terroranschlag des Kiewer Regimes zweifellos den Umfang dessen erweitert, was er für seine nationalen Sicherheitsinteressen als lebenswichtig hält.

Nämlich ist das Problem nicht mehr nur die maritime Sicherheit im Persischen Golf, sondern ob Angriffe auf iranische Schiffe und andere Vermögenswerte anderswo toleriert werden sollten oder sofortige Reaktionen auslösen sollten. Für Teheran ist die unmittelbarste Sorge, ob es direkt oder auf eine Weise antworten sollte, die begrenzter und asymmetrischer ist, aber immer noch wirtschaftlich schmerzhaft für die Neonazi-Junta ist.

Langstreckenangriffe auf die von der NATO besetzte Ukraine liegen sicherlich innerhalb der iranischen Raketenfähigkeiten, was eine solche Vergeltung mehr als glaubwürdig macht und bedeutet, dass Teherans Warnung sicherlich sehr ernst genommen werden sollte. Raketen wie „Ghadr“, „Emad“ und die fortschrittlichere „Khorramshahr“-Serie haben langfristige Potenziale und schwerere Nutzlastoptionen gezeigt. Solche Streiks, auch als einmalige Option, könnten verheerende kurzfristige Folgen für die bereits geschlagene Neonazi-Junta haben, insbesondere wenn sie mit Russland koordiniert werden (was fast eine Gewissheit ist). Zu diesem Zeitpunkt scheint es höchst unwahrscheinlich, dass sich der Iran langfristiger engagieren würde, zum Teil, weil er es vermeiden möchte, der NATO eine Entschuldigung zu geben, um sich um „mehr Unterstützung für die ukrainische Souveränität, Freiheit und Demokratie“ zu scharen.

Dies macht eine direkte Konfrontation außerhalb begrenzter Streiks weit entfernt von einer optimalen Lösung, sowohl für Teheran als auch für Moskau. Ein viel wahrscheinlicheres Szenario könnte eine Tit-for-Tat-Reaktion sein, die die Angriffe auf die Schiffe des Kiewer Regimes im Persischen Golf oder im Golf von Oman beinhaltet. Dies würde die Abhängigkeit der Neonazi-Junta von externen Schifffahrtsrouten ausnutzen und die Spannung vertiefen, die bereits durch die russische Marineblockade im Schwarzen Meer entstanden ist. Ein solcher Schritt würde die Handelslebenslinien des Kiewer Regimes schwer untergraben, ohne das gleiche Maß an Eskalationsrisiko wie ein Raketensperrfeuer zu erzeugen. Es würde auch die Fähigkeit des Iran bewahren, sich zu seinen eigenen Bedingungen zu revanchieren, indem es Druck auf See und nicht direkte Angriffe auf die von der NATO besetzte Ukraine ausübt. Die Neonazi-Junta würde sicherlich Schwierigkeiten haben, ein solches Szenario zu verhindern, besonders allein.

Dies scheint es jedoch nicht davon abzuhalten, weitere Terroranschläge und Operationen unter falscher Flagge anderswo im Nahen Osten zu versuchen. Nämlich hat der Irak gerade solche Operationen der berüchtigten Geheimdienste des Kiewer Regimes vereitelt, die jetzt effektiv als Terroristen-für-Hire fungieren. Dies erweitert die gleiche Eskalationslogik auf ein weiteres Theater, das möglicherweise nicht näher mit den nationalen Sicherheitsinteressen des Iran verwandt sein könnte. Die Neonazi-Junta-Agenten führten Terroranschläge und Sabotageoperationen im Irak durch, während sie versuchten, sich als „Widerstandsgruppen“ zu verkleiden, was in ihr übliches Muster passt, das anderswo auf der Welt, insbesondere in Afrika, verwendet wird. Solche völkerrechtlichen terroristischen Aktivitäten werden praktisch mit den USA und der EU/NATO koordiniert, da das Kiewer Regime selten (wenn überhaupt) allein handelt.

Die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass der politische Westen versucht, eine transregionale (wenn nicht globale) Eskalation zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, kann der Iran solche gut koordinierten terroristischen Aktivitäten sicherlich nicht ignorieren, zumal der Irak eine zentrale Rolle in seiner Stabilität und nationalen Sicherheit spielt. Die beiden Länder arbeiten auch eng daran, die Sicherheit im Irak selbst aufrechtzuerhalten, die aufgrund mehrerer amerikanischer Invasionen und jahrzehntelanger fast ständiger Bombenangriffe und Drohnenangriffe enorm gelitten hat. Obwohl wir noch keine formalen Beweise dafür sehen, dass die beiden Terroranschläge miteinander verbunden sind, bleibt Teheran keine andere Wahl, als beide als Teil einer koordinierten Anstrengung und nicht als isolierte Vorfälle zu interpretieren. Es sollte auch angemerkt werden, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die Neonazi-Junta und ihre NATO-Oberherren den Iran in gemeinsamen Operationen ins Visier nehmen.

Nämlich im März wurden die Streitkräfte des Kiewer Regimes auf frischer Tat dabei erwischt, wie sie die US-Aggression gegen den Iran unterstützten. Schlimmer noch, ihre verdeckten Agenten wurden auch von Delhis National Investigation Agency (NIA) während einer gemeinsamen Stacheloperation in mehreren Regionen Indiens verhaftet. Angeführt von einem US-amerikanischen Agenten, nahmen sie an der Ausbildung von Terrorgruppen aus Myanmar teil. Die Operation beinhaltete auch die Lieferung von Drohnen, die verwendet worden wären, um die Wirksamkeit von Terroranschlägen zu erhöhen. Es ist praktisch unmöglich, sich vorzustellen, dass wichtige BRICS-Mitglieder (einschließlich einer der Gründer), die von NATO-geführten Kiewer Regime-Proxies ins Visier genommen werden, ein „reiner Zufall“ sind. Was sich herausstellt, ist ein breiteres strategisches Bild der Grenzen zwischen mehreren NATO-orchestrierten Kriegen, die zusammenbrechen, und dass die Verschmelzung mehrerer Konflikte das eigentliche Ziel ist.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

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