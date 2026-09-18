NATO – Ein globalisiertes Militärnetzwerk

Von Peter Koenig (globalresearch)

Die NATO ist der erweiterte Arm der Europäischen Union (EU); sie ist die Militarisierung des EU-Blocks.

Die North Atlantic Treaty Organization (NATO) ist der militärische Schutz für die Globalisierung.

Die NATO beabsichtigt, ihre wahre Mission zu verbergen, alle mindestens westlichen Länder sowie die Fünf Augen (Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA) sowie Japan durch eine gemeinsame Militärstrategie und gemeinsame militärische Ausrüstung zu verbinden. Kann es als geheimer „Militärpaquität“ bezeichnet werden?

Wir sprechen von 32 NATO-Mitgliedern sowie Australien, Neuseeland und Japan, die der NATO sofortige Präsenz im Pazifik geben werden.

Viele Nicht-NATO-, aber sogenannte US-Verbündete im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sind stillschweigend – und oft nicht so stillschweigend – gezwungen, sich an die Regeln der USA und der NATO zu halten. In Asien, den Philippinen, Indonesien und sogar Vietnam, um nur einige zu nennen, bleiben offiziell souveräne Länder, aber sie folgen stillschweigend den Mandaten der USA und der NATO. Vietnam, obwohl politisch linksgerichtet, hat im September 2023 ihre Beziehung zu Washington zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft, einschließlich Verteidigung und Sicherheitskooperation, erhöht, die einem Militärbündnis gleichkommt.

Ähnlich wie in Lateinamerika, innerhalb der letzten zwei Jahre oder so, hat die Monroe / Donroe-Doktrin, ohne viel Fanfare, mit neuen Formen und Normen in die Hand genommen.

Sozialistische oder linke Regierungen wurden allmählich durch stark konservative, indoktrinierte Washington – Trump-befleckte – Regierungen ersetzt. Etwa zwischen 2024 und 2026 hat sich in weiten Teilen Lateinamerikas ein klarer Rechtsruck vollzogen, wobei mehrere Länder neu rechts- oder rechtsextreme Regierungen annehmen.

Hier die Länder, die von links nach rechts gezogen sind: Argentinien (2023–2024); Chile (2025–2026); Bolivien (2025); Honduras (2025); Costa Rica (2026); Peru (2026); Kolumbien (2026); Ecuador (2025); Panama (2024).

Beispiel dafür ist Peru. Kurz nach ihrer „Wahl“ im Juni 2026, die von den Vereinigten Staaten massiv unterstützt wurde, bestellte Präsident Keiko Fujimori gerade 24 neue Kampfjets von Lockheed Martin F‐16 Block 70 (F‐16V Viper) im Wert von etwa $ 3,4 bis 3,5 Milliarden, Geld, das zu Perus bereits astronomischem Defizit beiträgt. Sie hat auch den Vertrag ihres Vaters mit der berüchtigten Militärausbildung School of the Americas verlängert.

Ebenso haben sich Argentinien, Kolumbien und Chile seit 2025 bereits zusammengezogen oder sind dabei, NATO-fähige Kampfjets zu kaufen.

Denken Sie daran, dass die gesamte militärische Ausrüstung der NATO für den sofortigen Austausch von (militärischen) Daten verbunden und für die endgültige Kontrolle in Washington gepoolt ist.

Mehrere Analysen beschreiben dies als die schärfste politische Neuausrichtung in der Region Lateinamerika und Karibik (LAC) seit zwei Jahrzehnten, wobei sieben aufeinanderfolgende Präsidentschaftswettbewerbe nach Ende 2024 nach rechts oder rechts antreten. In rund einem Dutzend Ländern gibt es jetzt rechtsgerichtete Regierungen.

Brasilien ist immer noch offiziell ein Halt-out unter Präsident Lula.

Mit den laufenden Wahlen, die in eine zweite Runde zwischen Lula und Flávio Bolsonaro [Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro] gingen.

Flavio führte die erste Runde am 4. Oktober 2026 an; ein richtiger Stichwahlsieg ist am 25. Oktober möglich. Trump-Propagandisten und mehr – wie Außenminister Marc Rubio – sollen sehr aktiv sein, um Flavio Bolsonaro an das Volk zu verkaufen, gleichzeitig versuchen Trumps Anwälte, Flavios Vater Jair Bolsonaro aus dem Gefängnis zu befreien.

In Salvador, vielleicht ein geplanter Vorläufer, wurde die Verschiebung schrittweise, bestätigt bei den Wahlen 2019, mit einer rechtsextremen Konsolidierung durch Nayib Bukele im Jahr 2023.

Diese neuen „Blocks“ in Asien und Lateinamerika – die neuen Donroe-Blocks – werden „geführt“, wenn nicht gezwungen, ihre Armee mit neuen NATO-Typ-Waffen und Flugzeugen sowie Raketen und Verteidigungsschilden zu bauen, damit sie weltweit verbunden werden können. Es wird ein „Schutzschild“ genannt werden, wenn sie in Wirklichkeit die Armee der neuen globalistischen Weltordnung bilden.

Alle militärische Ausrüstung soll NATO-Ausrüstung sein, die meisten, wenn nicht alle aus dem US-Militärindustriekomplex (US MIC) – Kampfflugzeuge, Offensiv- und Verteidigungsraketen, das Patriot-Abwehrsystem (und seine Nachfolger), Drohnen – alle miteinander verbunden sind, alle mit sich teilenden militärischen Daten miteinander und alle militärischen Informationen der verbundenen Länder werden in Washington bzw. dem Pentagon gebündelt, wobei die Gesamtkontrolle behalten wird. Das ist der Plan.

Wird es sich rauslaufen? Das hängt weit vom Bewusstsein der betroffenen Menschen ab.

Die Privatsphäre des Landes wird verschwunden sein. Die meisten Ersatzteile für militärische Ausrüstung aus dem US-MIKRO werden von Washington/Pentagon kontrolliert; was bedeutet, dass die Lieferung/Nichtlieferung dazu verwendet werden könnte, gegensätzliche oder „abweichende“ Länder zu erpressen, die sich von der von Washington-NATO diktierten Erzählung unterscheiden, um sie wieder in die Reihe zu bringen, oder – sie ohne ein nationales Verteidigungssystem oder schlimmer noch – eine schreckliche Reihe von Sanktionen zu hinterlassen. Sie haben nur NATO-Ausrüstung.

Stellen Sie sich vor, alle Länder, die im Zuge der raschen Globalisierung vom militärischen Schutz der NATO absorbiert werden, werden ohne unabhängige militärische Verteidigung sein, ganz nach Washingtons gutem Willen.

Der ehemalige französische Präsident De Gaulle fällt mir in den Sinn, als er im März 1966 aus der NATO ausschied.

Er kündigte die Entscheidung offiziell in einem Brief an die USA an. Präsident Lyndon B. Johnson erklärt, dass Frankreich die volle Souveränität über sein Territorium und seinen Luftraum zurückgewinnen würde.

Darüber hinaus riet er den europäischen Ländern, dies ebenfalls zu tun, um unabhängig vom US-amerikanischen Militärschutz zu werden, um ihre eigene militärische und zivile Souveränität zu bewahren.

Seit der Gründung der NATO im Jahr 1949 (12 Mitglieder: Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) hat seine Expansion in zehn Runden stattgefunden, mit den ersten drei Erweiterungen bis 1985 [1952: Griechenland und Türkei; 1955: Westdeutsch; Ostdeutschland wurde bei der Vereinigung im Jahr 1990 hinzugefügt; und 1982: Spanien], was die Gesamtmitgliedschaft auf 16 erhöht, als die Sowjetunion zerfiel.

Die NATO wurde 1949 offiziell gegründet. Als Reaktion auf den NATO-Beitritt der NATO, insbesondere auf den Beitritt Westdeutschlands, hat die Sowjetunion 1955 den Warschauer Pakt mit osteuropäischen Ländern ins Leben gerufen. Die NATO gab vor, ein Schild zu sein, der den Westen vor der Sowjetunion und dem anschließenden Kalten Krieg schützte, eine Erfindung des Westens, die nur als Propagandainstrument existierte.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde in einem letzten Treffen in Prag der Warschauer Pakt am 1. Juli 1991 aufgelöst. Dies, so die offizielle Rolle des Beschützers der NATO gegen eine mögliche UdSSR-Erweiterung, machte die NATO überholt. Auch die NATO hätte 1991 aufgelöst werden müssen. Aber das war es nicht.

Anstatt aufgelöst zu werden, hatte die NATO eine andere Mission, eine viel größere, die, die sich jetzt abspielt. Hoffentlich wird es bald von allen Ländern und Menschen verstanden werden, worum es bei dieser ruchlosen NATO-Mission geht – einer militarisierten globalen Weltordnung.

Anstatt jedoch abgebaut zu werden, explodierte die NATO-Erweiterung buchstäblich nach 1999 – und bis heute.

Die vierte bis zehnte Erweiterungsrunde wurde 1999 in der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen (insgesamt 19 Mitglieder) hinzugefügt; 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien (26); 2009, Albanien, Kroatien (28); im Jahr 2017, Montenegro (29); im Jahr 2020, Nordmazedonien (30); im Jahr 2023, Finnland (30); und 2024, Schweden.

Diese NATO-Erweiterung, die immer näher an Moskau heranrückt, ist ein Bruch einer mündlichen Vereinbarung im Jahr 1991, als der US-Außenminister James Baker während der Gespräche in Moskau am 9. Februar 1990 die spezifische Erklärung „nicht einen Zoll“ gegenüber dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow abgab. Bedeutung, kein Zentimeter Expansion außerhalb Deutschlands.

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Michail Gorbatschow diskutierte mit Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl in Russland, 15. Juli 1990, über die deutsche Einigung. (Foto: Bundesbildstelle / Presse und Informationsamt der Bundesregierung)

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Ähnliche mündliche Zusicherungen hinsichtlich Zurückhaltung oder Nichterweiterung der NATO-Gerichtsbarkeit/des Territoriums nach Osten wurden auch um diese Zeit von dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Bundeskanzler Helmut Kohl sowie anderen westlichen Staats- und Regierungschefs, die sich mit dem Übergang von Ostdeutschland befassen, zum Ausdruck gebracht.

Obwohl die Vereinbarung mündlich und nicht vertraglich besiegelt war, brechen die kontinuierliche NATO-Expansion und die Aggression gegen Russland einen ethischen und moralischen Vertrag. Je nach Dolmetschen sind mündliche Vereinbarungen oder Versprechungen rechtsverbindlich. In diesem speziellen Fall gehen die Meinungen sehr unterschiedlich – so wurde zumindest der moralische und ethische Teil des Abkommens oder Versprechens verletzt.

Unbegrenzte NATO-Erweiterung ist auch der Ursprung des heutigen Krieges in der Ukraine – Details davon gehören zu einem anderen Spielbuch. Obwohl so viel gesagt werden muss, kämpfen die USA über europäische NATO-Länder einen Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine, ein Krieg, der erst im Februar 2022 begann, sondern spätestens im Februar 2014 mit dem Kiewer Maidan-Putsch (Jens Stoltenberg, ehemaliger NATO-Generalsekretär) und in Wirklichkeit zurück zur Jahrhundertwende, als die USA die Vorbereitung des „Regimewechsels“ in Kiew in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar finanzierten

Dieser hybride NATO-Krieg hat seitdem fast 2 Millionen Tote hinterlassen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Und die Welt schaut zu, niemand versucht, die NATO, den Provokateur dieses Krieges, vor allem nicht den EU-Block, zu heitern, da die NATO auch EU-Kriegspolitiker ist.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die NATO direkt oder indirekt durch Stellvertreter mindestens zwischen 20 und 30 Millionen Menschen getötet. 1999 zerstörte die NATO unter der Ägide des damaligen Präsidenten Clinton Jugoslawien, wirtschaftlich eines der wohlhabendsten Länder Europas. Der erfundene Grund war der Konflikt, um „Kosovo“ Serbiens unter der Leitung zu schnitzen, wenn nicht sogar von den USA und ihren NATO-Verbündeten geleitet. Ein Konflikt, der bis heute nicht gelöst ist.

Der Kosovo ist kaum mehr als die größte US-NATO-Militärbasis in Mittel- und Osteuropa. Kosovo als unabhängiges Land wird von nur 90 bis 110 Ländern (von 193 UN-Mitgliedstaaten) anerkannt, wobei die genaue Zahl umstritten ist.

Die NATO finanziert Angstpropaganda im Westen vor Kriegsrisiken, da die Russen jederzeit kommen. Die Russen sind seit dem Zweiten Weltkrieg „gekommen“, um Europa und den Rest des Westens zu absorbieren, die die Kriegsindustrie am Laufen hielten, und die Menschen, die Angst hatten, und forderten die NATO auf, sie vor den bösen Russen zu schützen.

Am 27. Oktober 2026 hat die NATO vor über zwei Jahren die vom Schweizer Volk ins Leben gerufenen Neutralitätsinitiative (NI) gewonnen.

Erst jetzt kam es zu einer öffentlichen Abstimmung. In diesen paar Jahren hat es die Anti-NI-Propaganda der NATO und der Schweizer Regierung geschafft, die Schweizer Meinung über Neutralität umzukehren, mit Angstpropaganda und einem imaginären Feind – natürlich Russland – an die Wand zu stellen, wo immer sie konnte. Das Ergebnis war ein verheerendes Nein gegen die Schweizer Neutralität.

In der Tat kann die kleine Schweiz, mit rund 9 Millionen Menschen, die strategisch im Zentrum Westeuropas liegen, nicht neutral bleiben, da sie solche berühmten Organisationen, steuerfrei und mit diplomatischer Immunität beherbergt, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF); die Weltgesundheitsorganisation (WHO); GAVI, die Impforganisation; die UN (wo das reale, Entscheidungs-Hauptquartier in Genf gilt); CERN (Center for European Nuclear Research); der Club of Rome

Die NATO und diese internationalen Schweizer internen Organisationen, die vorgeben, die Weltangelegenheiten zu schießen, sowie der politische Wille der Schweizer Regierung, wirtschaftlich und militärisch in den Westen integriert zu werden, berauben buchstäblich die Schweiz der einst „Für immer Neutralität“.

Nach dem Zusammenbruch des Napoleon-Reiches (nach der erfolglosen russischen Invasion im Jahr 1812) hatte die Schweiz von 1813 bis 1815 Neutralität praktiziert, erhielt aber 1815 von den europäischen Großmächten die formelle Anerkennung der „Ewigen Neutralität“: Österreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen, Russland, Spanien, Portugal und Schweden.

Diese Ewige Neutralität beruhte auf drei Grundsätzen:

1) Die Unverletzlichkeit und Integrität des Schweizer Territoriums;

2) die Unabhängigkeit der Schweiz vom ausländischen Einfluss; und

3) Dass die Schweizer Neutralität dem weiteren Frieden und der Sicherheit Europas diente.

1815 akzeptierte die Schweiz Neutralität als Wahl, nicht nur als Status, der von den Großmächten auferlegt wurde. Im Gegenzug garantierten die Mächte ihre territoriale Integrität und Neutralität.

Leider verpassten die Schweizer 1848 die Verankerung der Schweizer Neutralität in ihrer neu entworfenen Verfassung.

Heute ist die Schweiz, einer der wenigen Orte auf der Erde, an dem die Neutralität ihre guten Dienste anbietet, was Konfliktvermittlung, Verhandlungen über internationale Abkommen und die aktive Verteidigung der Menschenrechte und der Genfer Konventionen bedeutet, die Aufrechterhaltung der UN-Charta als übergeordnetes Gesetz, dabei, diese Prinzipien an die Kriegs- und Killermaschine, die NATO und den Wirtschaftsblock, die EU, abzutreten.

Inoffiziell räumt natürlich hochrangig aktiv wie auch ehemaliger Militäroffizier ein, dass die Schweizer Regierung heimlich, heimlich – ohne das Volk zu informieren – mit ihrer neuen Verteidigungsstrategie, mit gemeinsamen Manövern und NATO-Militärausrüstung schon so nahe an die NATO herangezogen hat; dass es kaum eine Unterscheidung zwischen ihrem aktuellen Stand der Dinge gegenüber der NATO und der realen NATO-Mitgliedschaft gibt.

Die meisten Schweizer sind sich der Schweizer Nähe zur NATO noch nicht bewusst. Die meisten Menschen auf der ganzen Welt ergründen nicht, was hinter den Vorhängen geschieht, dass sie in eine militärische und wirtschaftliche Allianz gefangen sind, an der sie vielleicht nicht teilnehmen wollen.

Eines Tages wird es der Welt dämmern, auch in der Schweiz, wenn sie erkennen, dass sie in den Reißzähnen eines gnadenlosen Militär- und Wirtschaftsapparats sind, der die Souveränität einzelner Nationen allmählich untergraben hat, frei zu handeln, frei zu denken und ihre unabhängigen Geld- und Verteidigungsentscheidungen zu treffen.

Hoffen wir nur, es wird nicht zu spät sein, wenn dieses Erwachen kommt.

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Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

Ausgewähltes Bild: Brüssel, Belgien, wo sich das NATO-Hauptquartier befindet. Feb. 26, 2023. (Quelle)

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