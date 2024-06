NATO: 500.000 Soldaten in hoher Bereitschaft für Krieg gegen Russland

Offiziellen Angaben zufolge verfügt die Allianz nun über Hunderttausende von Soldaten, die innerhalb eines Monats gegen Russland eingesetzt werden können

Kyle Anzalone (antikrieg)

Ein Beamter des Nordatlantikbündnisses erklärt, dass das Bündnis sein Ziel, 300.000 Soldaten für einen möglichen Krieg gegen Russland in Bereitschaft zu halten, überschritten hat. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die NATO-Mitglieder ihre Unterstützung für die Ukraine erheblich ausweiten und das Bündnis einem direkten Krieg gegen Moskau näher bringen.

Am Donnerstag erklärte ein NATO-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die Mitgliedstaaten 300.000 Soldaten bereithalten, die innerhalb von 30 Tagen für einen Konflikt mit Russland zur Verfügung stehen. „Die Angebote, die von den Verbündeten auf dem Tisch liegen, übersteigen bei weitem die 300.000, die wir festgelegt haben“, sagte der Beamte. „Das sind Kräfte, von denen uns die Verbündeten gesagt haben: ‚Sie stehen euch ab sofort in diesem Bereitschaftsgrad zur Verfügung.'“

NATO-Chef Jens Stoltenberg sagte, die Zahl der NATO-Soldaten in hoher Bereitschaft liege deutlich über dem Richtwert von 300.000. „Die Bündnispartner stellen dem NATO-Kommando Streitkräfte in einem Umfang zur Verfügung, den es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Heute haben wir 500.000 Soldaten in hoher Bereitschaft in allen Bereichen und übertreffen damit deutlich das Ziel, das auf dem Madrider Gipfel 2022 festgelegt wurde“, sagte er am Freitag.

Das Bündnis hat sein Ziel erreicht, da seine Mitglieder in den letzten Wochen ihre Unterstützung für Kiew deutlich verstärkt haben. Auch die USA und mehrere andere Länder haben kürzlich grünes Licht dafür gegeben, dass die Ukraine ihre Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland einsetzen kann.

Die Niederlande und Dänemark planen, Kiew in den kommenden Monaten mit F-16-Flugzeugen zu beliefern, und erklären, dass die modernen Flugzeuge für die Bombardierung Russlands eingesetzt werden könnten. Stoltenberg fügte hinzu, dass er den politischen Richtungswechsel begrüße und dass dieser seitens Russlands nicht als Eskalation angesehen werden sollte.

Der Kreml warnte den Westen eindringlich vor einer Übergabe der F-16. Russische Sprecher erklärten, das in den USA hergestellte Kampfflugzeug könne Atomwaffen tragen und eine strategische Bedrohung für Moskau darstellen. Die Ukraine plant, die F-16 auf dem Gebiet anderer NATO-Staaten zu lagern, und Russland hat damit gedroht, diese Einrichtungen anzugreifen.

Darüber hinaus bereiten sich einige NATO-Mitglieder darauf vor, eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden, um die örtlichen Streitkräfte auszubilden. Anfang dieses Monats erklärte Präsident Emmanuel Macron, Frankreich arbeite daran, eine „Koalition“ von NATO-Ländern zu bilden, die bereit sind, Truppen zu entsenden. Moskau hat erklärt, dass alle französischen Ausbilder, die in der Ukraine eingesetzt werden, legitime Ziele des russischen Militärs wären.

Der russische Präsident Wladimir Putin warf den westlichen Staats- und Regierungschefs vor kurzem vor, die Welt an den Rand eines größeren Krieges zu bringen. „Letztlich haben der Egoismus und die Arroganz der westlichen Staaten zu der gegenwärtigen äußerst gefährlichen Situation geführt“, erklärte er am Freitag in einer Rede im russischen Außenministerium. „Wir sind dem Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt, gefährlich nahe gekommen. Die Aufrufe, Russland, das über die größten Atomwaffenarsenale verfügt, eine strategische Niederlage zuzufügen, zeigen die extreme Rücksichtslosigkeit westlicher Politiker.“

erschienen am 16. Juni 2024 auf > Antiwar.com > Artikel

