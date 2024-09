Nationalratswahl In Österreich: Wie in Deutschland – „Blaues Wahlbeben“

von Niki Vogt (schildverlag)

Unsere Nachbarn in Österreich haben den woken Zauber offensichtlich ebenfalls satt. Und auch hier zeigt sich, dass genau diejenigen, die die „Blauen“ hüben wie drüben immer als undemokratisch hinstellen und „Nazi“ und „Faschos“, eigentlich selbst so sind. Schon als Kinder hatten wir den Spruch: „Wer es sagt, der ist es selbst“. Und auch in Österreich sucht man jetzt wild nach Koalitionspartnern, die nur eines eint: Die Blauen dürfen „nicht an die Machtkommen! Auf keinen Fall!“.

Die Demokraten sind wieder in Aufruhr: „Wie konnte das dumme Volk nur so falsch wählen?“

Erste Hochrechnungen zeigen, die FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich) ist die stärkste Partei. Mal sehen ob auch in Österreich dann im Letzten Moment noch „Fehler“ in der Auszählung auftauchen, natürlich zu Ungunsten der FPÖ, immer das Quentchen, das den Blauen die Suppe versalzt.

Ganze dreizehn Prozent Stimmenzuwachs hat die Partei der FPÖ zugelegt und ist bei 29,1 Prozent bisher. Und das in Wien, was für die FPÖ immer schwierig war. Es ist sogar so, dass man nicht irgendetwas gewinnen könnte, wenn man mit irgendwelchen Auszählungstricks um die ein Prozent der Stimmen wieder abzieht. Dennoch läuft es auch hier wieder wie immer: Auffälligerweise büßen fast immer nur die „Bösen“ “ im Laufe der Auszählung Prozentpunkte ein. Jetzt, 20:26 Uhr steht die FPÖ bei 28,9%, die ÖVP bei 26,3 %, die SPÖ auf 21%, nur die Grünen haben noch weiter Einbußen und sind auf 8,3 % gesunken.

Gratulation von AfD-Chefin Alice Weidel

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel gratulierte der FPÖ zu ihrem guten Abschneiden bei der Nationalratswahl: „Die FPÖ ist laut 1. Hochrechnung stärkste Kraft! Herzlichen Glückwunsch an Herbert Kickl & die FPÖ“, schreibt Weidel nach Verkündung der ersten Hochrechnung auf X.

Die „Altparteien“ in Österreich: (fast) derselbe Absturz wie in Deutschland

Und genau wie bei den Deutschen Wählern, wird die SPÖ (bei uns SPD) abgestraft:

Die SPÖ ist zum allerersten Mal auf bei Nationalratswahlen vom Wähler auf Platz drei verwiesen worden. Das Zustimmung des Volkes ist mit 20,4 noch schlechter als damals, 2019 der bisherige Negativrekord von Pamela Rendi-Wagner. Bei der damaligen Wahlschlappe landeten die Sozialdemokraten bei 21,2 Prozent der Stimmen. Und noch eins: Genau wie im Deutschland gibt es keine Nachdenklichkeit, dass man am Volk vorbeiregiert, dass schwere Fehler gemacht worden sind, dass man besser mal in sich geht und die Umfragen studiert, wo dem Volk der Schuh drückt und sich selbst eingesteht, dass man schlicht Mist gebaut hat. euren, schmerzhafte Mist, der vielen Bürgern geschadet hat. Nö: Andreas Babler werde trotz allem Parteichef bleiben, sagt Klaus Seltenheim, Bundesgeschäftsführer der SPÖ, im ORF-Interview.

Das ist irgendwo souverän. Muss man ihm lassen. Der Kapitän geht mit dem Schiff unter. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die SPÖ Geschichte ist.

Anders, als in Deutschland, kassiert auch die ÖVP richtig Prügel vom Volk: Massive 11,2 Prozentpunkte büßte die Österreichische Volkspartei, das Pendant zur Deutschen CDU ein. Zum Auftakt der Auszählung sah es noch dramatischer aus.

Die Grünen haben auch in Österreich eine schallende „Watsch’n“ eingesteckt. Von fast 14 Prozent in der Wählergunst blieben noch magere 8,8 Prozent. Keine Partei steht so im Feuer, wie die Grünen, die – verdientermaßen – zum Sinnbild woker Ideologien und Irrungen geworden sind, gepaart mit absoluter Überheblichkeit bei NULL Kompetenz, wo jeder, der nicht auf demselben Trip ist, nur noch fassungslos mit aufgerissenen Augen und offenem Mund davorsteht und es nicht fassen kann.

Koalitionsspekulationen im Nirwana und die Oberdemokraten demonstrieren gegen das Ergebnis der Wahlen?!?

Natürlich sind die Tolerantesten der Toleranten schon wieder auf der Straße. Den Freiheitlichen „Demokratiefeindlichkeit“ vorwerfen und dann gegen die Wahlen gewalttätig randalieren. „Demokratie ist nur das, was ich wähle“. Kaum sind die Zahlen draußen, schon zieht eine Großdemo der Linken in Wien zum Regierungssitz und randaliert gegen das Wahlergebnis. DAS, lieber Leser, sind die Musterdemokraten. Das Ganze scheint auch schon aus dem Ruder zu laufen, denn die Polizei rückt mit Großaufgebot an. So sieht Toleranz und Demokratische Teilhabe aus:

Herr Karl Nehammer von der ÖVP hat bereits alle Auftritte und Interviews am heutigen Wahlabend völlig unerwartet abgesagt. Die Fernseh- und Radiokommentatoren erwarten dass er morgen seinen Rücktritt ankündigt.

Nun wird das Koalitionskarussell wieder angeworfen und alle möglichen Gruppierungen werden durchgegangen. Aber auch hier steht zu erwarten, dass die ÖVP nicht die Eier hat, mit der FPÖ zusammen ordentliche, für das Land, die Menschen und die Wirtschaft gute Politik zu machen, die allen nützt. Es wird eher eine ÖVP-Regierung mit allen anderen geben, als mit der FPÖ – und es wird fürchterlich werden. Am Ende wird die ÖVP mit dieser Politik untergehen.

Lieber Leser, wenn Sie mitverfolgen wollen, was nun für Entwicklungen heute noch kommen und was der Wahlsieger und daher eigentlich legitime neue Kanzler Herbert Kickl so zu sagen hat, der kann das hier im Live-Stream bei AUf 1 tun.

