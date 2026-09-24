Von Helena Glass (globalresearch)

Wir sind jetzt von der einfachen Ölknappheit als Folge von Trumps Krieg mit dem Iran zum Potenzial für Nahrungsmittelknappheit übergegangen, nicht nur in den USA – sondern weltweit. Der Fang? Dünger. Eine Ware, die reichlich vorhanden war und jetzt knapp ist, beeinflusst die Produktion und die Anpflanzung bis 2027. Zu den wichtigsten Lieferanten zählen Russland, China und Marokko. Zu den größten Importeuren gehören die USA, Brasilien und Indien. US-Importe aus Kanada, Russland, Saudi-Arabien und Katar. Alle Länder, mit denen Trump einen Kampf geführt hat.

Trump hat gerade die „Lindsey Graham“ -Sanktionen gegen Russland ohne Grund erhoben.

Er hat einen Kampf mit Mark Carney aus Kanada so weit geführt, dass Kanada jetzt ein assoziierter Partner bei der EU geworden ist. Saudi-Arabien und Katar sind mehr als ein bisschen geärgert über Trumps Brüskierung in Bezug auf beschädigte Einrichtungen und seine offensichtlichen Verleumdungen gegen alle Muslime. Bin Salman hat seine Bitten um Hilfe bei der Bekämpfung der Huthis im Jemen abgesagt. Marokko bekommt jedoch aus nur einem Grund einen Pass – sie umarmen Israel.

Erklärung des Weißen Hauses: :Israel und Marokko erkennen und schätzen die Vereinigten Staaten und insbesondere Präsident Trump als einen visionären Führer, der einzigartig in der Lage ist, Frieden zu bringen, wo niemand sonst es für möglich hielt.

Was könnte diese Allianz auslösen? 33% der Marokkaner sind Millionäre oder Milliardäre. Der Club. Marokkos staatliche OCP-Gruppe und die amerikanische Genossenschaft CHS kündigten Pläne für eine $ 450 Millionen Düngemittelproduktionsanlage in Louisiana an. Die Zeitlinie – 2029. Im Jahr 2025 erklärten über 300 landwirtschaftliche Betriebe den Konkurs. Ab April 2026 verloren weitere 62 die Schlacht. Der Grund genannt: Diesel und Dünger. Zu wenig zu spät.

Während Marokko eine Monarchie ist, leitet sein Premierminister Aziz Akhannouch das Land. Er ist Milliardär, sunnitischer Muslim und Gastgeber mehrerer schwerer Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit als Landwirtschaftsminister und Premierminister.

Die ständige Verschiebung globaler Allianzen ist ein weiteres Mittel zur Destabilisierung der Instandhaltung.

Projekt 2025

Trump folgt ihrem Spielbuch bis zu einem Abschlag. Das Projekt setzte sich nicht nur für die Abschaffung der Nahrungsmittelzuschüsse für Kinder ein, sondern richtete sich auch an kleine Familienbetriebe:

Abschaffung der Preisverlustdeckung, die Landwirte vor Abstürzen schützt. Setzt Maßnahmen um, um es Kleinbauern zu erschweren, Zugang zu Finanzierungen zu haben. Drängt auf eine geringere Aufsicht über Pestizide, Kennzeichnungen und staatliche Fleischinspektionsstandards, die grenzüberschreitende Verkäufe ermöglichen, was Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit aufwirft.

Das einzige Rindfleisch, das Europa aus den USA importieren wird, ist aufgrund der fortgesetzten Verwendung von verbotenen Hormonen und Chemikalien in Rinderfutter biologisch zertifiziert. Das Verbot ist seit über 30 Jahren wirksam und doch verwenden die Viehzüchter weiterhin die Zusatzstoffe – weil die Rinder früher künstlich fett sind… und schnellere Gewinne fördern. Ihr eigenes Unglück. Leider, ohne Ahnung in DC, versteht Trump dieses Problem nicht angesichts seiner Aussage, dass die obligatorische US-Kennzeichnung Rancher schützen und die EU und andere Länder dazu veranlassen wird, das Verbot aufzuheben.

„Promi-Koch und humanitärer Jose Andres hat eine Warnung für die Anzüge in Washington und auf der ganzen Welt: Hören Sie auf, auf die Ölticker zu schauen und beginnen Sie, auf den Boden zu schauen.“

Der Punkt ist klar, das Projekt 2025 ist eine Monstrosität von massivem Ausmaß, die Trump und Amerika in ein riesiges Schwarzes Loch führt.

Als Projekt 2025, Angriffs-Rancher und Kleinbauern, sind die Vorschläge für Käufer ein großer Käufer Vorsicht: Der Vorschlag zielt darauf ab, regulatorische „Himmer“ für Landwirte und Lieferkettenbetreiber zu entfernen, die Regeln für den Einsatz von Pestiziden, landwirtschaftliche Biotechnologie und gentechnisch veränderte Lebensmittelkennzeichnung zu erleichtern. Im Gegensatz zu einer gesunden Ernährung wollen sie die Landwirtschaft im Namen der Krankheit und Big Pharma für den menschlichen Verzehr giftig machen. In Übereinstimmung hat Trump die Verwendung und Deregulierung von Glyphosat erweitert.

Im Lock-Schritt verfolgt Trump jede Initiative, wie sie im 900-seitigen Dokument Project 2025 vorgeschlagen wurde, einschließlich Grönland, Iran und Israel. Im Banner der Heritage Foundation befindet sich die Federalist Society, das Cato Institute, Americans For Prosperity, Heartland Institute, Mises, etc…, die unter dem Banner von Libertarian arbeiten. Sie halfen bei der Führung beider Bushs und „ernannten“ ihre Auserwählten für die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs.

China und nicht Russland sind ihr Ziel für eine Destabilisierung, daher der Iran-Krieg und der Venezuela-Putsch, um Öl abzuschneiden, um ihre Wirtschaft negativ zu beeinflussen. Russland nahm den Ball auf, so dass Russland wieder zu einer sekundären Bedrohung wurde, die zum von Trump verfolgten Lindsey Graham-Zoll- und Sanktionspaket beitrug.

Argentiniens Milei

Heritage installierte Milei in Argentinien, leitete seine wirtschaftliche Agenda und nutzt die Ergebnisse als Versuch für Amerika.

Wie Trump ist Milei eine Puppe ohne Grad, ohne Gehirn, die mit sich selbst absorbiert wird. Argentinien ist ein Modell, um Karriere-Regierungsmitarbeiter durch politische Loyalisten zu ersetzen, die ihre Kernideologie mit Heritage teilen. Erklären, warum Anwälte das DoD anstelle von Generälen leiten – Anwälte führen HHS, DOJ, FBI, CIA usw., weil Heritage glaubt, dass es viel besser ist, jemanden ohne Erfahrung zu haben, um die Bundesregierung zu führen, da sie verformbar sein werden, was ihnen gesagt wird.

Wenn Sie an einer verdichteten Version des 900-seitigen Blueprints von Project 2025 interessiert sind, können Sie ihn hier lesen.

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Helena Glass ist die ehemalige CPA & Series 7, mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Finanzplanung. Zwei Gehirne in einem: ehemaliger Bronze Sculpter und Danseuse. Besuchen Sie den Blog des Autors.

Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

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