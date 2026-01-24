Nächste EU-Selbstbeschädigung: Komplett-Verbot von russischem Erdgas

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Die EU verfolgt offenbar zwei Ziele im Auftrag des US-Deep-State: Erhöhung der Lebenshaltungskosten für eigene Bürger samt Vertreibung von Unternehmen sowie Kriegsvorbereitungen gegen Russland.

Der EU-Rat hat laut einer Erklärung des EU-Rates offiziell ein vollständiges Verbot der Lieferungen von russischem Flüssigerdgas (LNG) in die Europäische Union ab dem 1. Januar 2027 und von Pipelinegas ab dem 30. September 2027 beschlossen.

„Gemäß der Verordnung wird die Einfuhr von russischem Pipelinegas und LNG in die EU verboten. Das Verbot tritt sechs Wochen nach Inkrafttreten der Verordnung in Kraft. Für bestehende Verträge gilt eine Übergangsfrist. Dieser schrittweise Ansatz wird die Auswirkungen auf Preise und Märkte begrenzen. Ein vollständiges Verbot tritt für LNG-Importe ab Anfang 2027 und für Pipelinegasimporte ab Herbst 2027 in Kraft“, heißt es in der Erklärung.

Dies wird angesichts eines Tiefststandes der Gasreserven europäischer Länder – allen voran von Deutschland – beschlossen. Her die Stände der Gasreserven von heute laut AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory).

Damit nimmt der offenbar von der Kommission hypnotisierte Rat in Kauf, dass die Energiepreise weiter steigen, damit die Lebenshaltungskosten erhöhen und die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft an die Wand fahren.

Was ein komplettes Entleeren der Gasspeicher im Winter bedeuten wurde, ist in diesem Beitrag plastisch ausgeführt.

Die USA freut das aus mehreren Gründen. Einerseits ist sie praktisch mit ihrem erheblich teureren LNG mittlerweile zur einzigen Quelle von Erdgas geworden. Andrerseits wird die europäische Konkurrenz immer mehr geschwächt und steht vor der Wahl entweder insolvent zu werden oder die Produktion zu verlagern – vorzugsweise in die USA

Der EU-Rat führte außerdem Strafen für Verstöße gegen das Verbot des Kaufs von russischem Gas ab 2027 ein. „Die Nichteinhaltung der neuen Vorschriften kann zu Höchststrafen von mindestens 2,5 Millionen Euro für Einzelpersonen und mindestens 40 Millionen Euro für Unternehmen, mindestens 3,5 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens oder 300 % des geschätzten Transaktionsumsatzes führen“, teilte der Pressedienst mit.

„Die EU-Länder müssen bis zum 1. März dieses Jahres nationale Pläne zur Diversifizierung der Gasversorgung ausarbeiten und potenzielle Herausforderungen beim Ersatz von russischem Gas identifizieren“, teilte der Pressedienst mit. „Unternehmen müssen den Behörden und der Kommission alle verbleibenden russischen Gasverträge melden. EU-Länder, die weiterhin russisches Öl importieren, müssen ebenfalls Diversifizierungspläne vorlegen“, fügte er hinzu.

Die EU-Kommission gebärdet sich immer mehr als zentralstaat, die europäischen Nationen werden zu Bundesländern degradiert, die nationalen Regierungen zu Erfüllungsgehilfen.

Der Kommentar aus Russland dazu ist wenig überraschend: „Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie glückliche Vasallen oder unglückliche Sklaven sind – die Zeit wird es zeigen. Aber auf jeden Fall haben sie ihre Freiheit aufgegeben“, sagte der offizielle Sprecher des russischen Außenministeriums.

Es ist auch klar, dass die Verschuldung der EU-Nationen durch diese selbstmörderischen Aktionen weiter zunehmen werden. Solange bis nur mehr ein Krieg hilft um mit Notstandsmaßnahmen die Schuldenberge verschwinden zu lassen.

Laut dem führenden Ökonomen Martin Armstrong sind es genau diese wirtschaftlichen Verhältnisse und die Schuldenberge, die Krieg für die verantwortlichen „Führer“ unvermeidlich macht:

Die Welt steuert auf eine Staatsschuldenkrise zu. Das ist der eigentliche Hintergrund all dessen. Die Regierungen sind verzweifelt, weil sie sich nicht mehr auf ehrliche Weise finanzieren können. Sie werden Kriege nutzen, um Kapitalverkehrskontrollen zu rechtfertigen. Sie werden Kriege nutzen, um Überwachung zu rechtfertigen. Sie werden Kriege nutzen, um alles zu rechtfertigen.

