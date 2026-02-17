von Thierry Meyssan (voltairenet)

Thierry Meyssans Artikel über die Epstein-Affäre und den Magier Andriy Jermak, politischer Mentor von Wolodymyr Selenskyj, hat uns viel Post eingebracht. Wir veröffentlichen hier weitere Informationen über Frau Selenskyjs Zuhälteraktivitäten.

Nach meinem Artikel vom 17. Februar 2026, „Epstein, Jermak und Selenskyj„, geben wir folgende zusätzliche Informationen:

Mehr als 510 Waisen aus Internaten in der Region Dnipropetrowsk – von denen einige behindert waren –, die zu Beginn der russischen Spezialoperation von der Ruslan-Schostak-Stiftung in die Türkei evakuiert wurden, hatten keinen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und wurden körperlich sowie psychisch misshandelt.

Elf ukrainische Beamte des Ombudsmanns und der Behörden der Region Dnipropetrowsk besuchten im März 2024 das Larysa Hotel in Beldeb (Türkei), wo die Kinder untergebracht waren. Sie stellten fest, dass die Ruslan Schostak Stiftung spezielle Fotoshootings organisiert und Videos gedreht hatte. Die teilnehmenden Kinder waren gut ernährt und gekleidet, während diejenigen, die sich weigerten, ausgepeitscht wurden.

Auszüge aus dem offiziellen Bericht wurden veröffentlicht. Darin heißt es: „Laut dem ukrainischen Konsul ist in den letzten zwei Monaten die Zahl der Anträge auf Aufnahme in das Hotel durch unbefugte Personen erheblich gestiegen. Die Stiftung erklärte dies mit der Notwendigkeit, für Fundraising-Kampagnen „die ukrainischen Kinder zu zeigen“.

„Das Fehlen von Kriterien für die Personalauswahl, die Kontrolle ihres Aufenthalts und die Kontrolle des Verkehrs im Hotel und im gesamten Gebiet führte zu einer Reihe erheblicher Verletzungen der Kinderrechte. Das Personal kontaktiert die Kinder täglich und hat ungehinderten Zugang zu ihren Lern- und Wohnorten. Dadurch werden Sexualverbrechen und der Einsatz von Gewalt gegen Kinder möglich.

„Der Erzieher [Oleksandr Titov] hat Kinder persönlich geschlagen, eingeschüchtert und misshandelt. Es gibt Zeugenaussagen von Kindern und Videoaufnahmen, die die Fakten bestätigen:

„Zwei Mädchen wurden schwanger und brachten im Hotel Kinder zur Welt.

Im Dezember 2025 wurden alle Kinder in die Ukraine zurückgebracht.

Das Internetmedium Slidstvo.Info hat einen Film produziert mit dem Titel: „Kinder des Staates: was mit den Waisen während der Evakuierung in die Türkei geschah“, der am 28. November 2025 veröffentlicht wurde [1]. Es hat dort die Ergebnisse des Büros des Ombudsmanns vorgestellt, illustriert mit Zeugenaussagen von sieben Kindern. Die Vertreter der Ruslan-Schostak-Stiftung, ohne die Fakten zu leugnen, haben betont, dass dies die „außergewöhnliche“ Arbeit der Stiftung nicht verschleiern dürfe.

Erst mehr als ein Jahr nach der Inspektion des Ombudsmannsbüros, am 10. Dezember 2025, also zur Zeit der Rückführung der Kinder, reagierte die Olena Zelenska Stiftung auf diese Anschuldigungen. „Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, war nicht an der Umsetzung des Projekts ’Kindheit ohne Krieg’ beteiligt, weshalb sie keinen Zugang zu Informationen über das Projekt hatte. Ebenso wenig hat sie den Bericht des Menschenrechtskommissars des ukrainischen Parlaments erhalten. »

Der Geschäftsmann Ruslan Schostak, Inhaber der Eva-Filialen und der Varus-Supermärkte, ist einer der reichsten Unternehmer seines Landes. Er hat mehrere Millionen Euro an Spenden für sein Programm zur „Unterstützung“ von Waisen gesammelt. Er hat einen Medienplan aufgestellt, um die Enthüllungen von Slidstvo.Info zu widerlegen.

Auch wenn sie es heute bestreitet, hat Olena Zelenska das Programm der Ruslan Schostak Stiftung unterstützt, insbesondere während eines Treffens mit der türkischen First Lady Emine Erdoğan [2].

Olena Zelenska und Brigitte Macron haben ein Programm zur Rückkehr von Kindern entwickelt, die von Russland „entführt“ wurden. Bis heute wurden 1859 Kinder „gerettet“ [3].

Die ukrainische Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren im Fall des Larysa Hotels, das jedoch mangels Beweise geschlossen wurde, da die Ereignisse im Ausland stattfanden.

Gleichzeitig hatte, laut einem Artikel der russischen Wochenzeitung mit sehr hoher Auflage, Arguments & Facts (Аргументы и Факты), aus dem Jahr 2023, Frau Selenskyjs Stiftung Waisen nach London, Paris und Berlin gebracht. Sie sollen Opfer von Sexualstraftätern geworden sein [4]. Das Datum der Informationen ermöglicht jegliche Manipulation auszuschließen, die der aktuelle Kontext befürchten lassen würde.

All diese Daten führen hingegen zu der Annahme, dass das Selenskyj-Ehepaar, Andrij Jermak (Selenskyjs politischer Mentor), Timur Minditsch (Selenskyjs wichtigster Geschäftspartner) und Ruslan Stefantschuk (Selenskyjs verfassungsmäßiger Nachfolger) im Zentrum eines internationalen Kinderprostitutionsnetzwerks stehen.

Diese Schlussfolgerungen müssen mit dem zusammenhängen, was wir bereits wissen: Jeffrey Epstein arbeitete für den Mossad. Er leitete einen Prostitutionsring, praktizierte schwarze Magie und Kannibalismus, nur um seine „Freunde“ zum Wohle Israels erpressen zu können.

So füllt sich jeder Profiteur des Ukraine-Konflikts seine Taschen. Der Eine hier, der Andere dort. Läuft doch wie geschmiert.

„Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte.

Die beutegierige Canaille hat von eh und je auf Krieg spekuliert.“ (Carl von Ossietzky in der Weltbühne vom 8. Dezember 1931)

