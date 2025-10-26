Nach Urteil im Pfizergate-Skandal werden Kläger alle Bankkonten gekündigt

Diese politische Repressalie traf Frédéric Baldan, der die Strafanzeige gegen von der Leyen 2023 gestellt hatte. Debanking hat sich seit der «Corona-Pandemie» als beliebtes Mittel zur Disziplinierung von Kritikern etabliert.

Letzte Woche hat Belgiens höchstes Gericht ein «Pfizergate»-Verfahren gegen Ursula von der Leyen eingestellt. Damit endete ein dreijähriger Gerichtsstreit, den der ehemalige EU-Lobbyist Frédéric Baldan und etwa 1.000 weitere Kläger gegen die EU-Chefin wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch, Beweismittelvernichtung und Korruption angestrengt hatten (wir berichteten).

Das Urteil hatte Folgen für Baldan. Wer sich mit von der Leyens Machtzentrum aus Lobbyismus, Intransparenz und politischer Immunität anlegt, das sich gerne dafür rühmt, die Demokratie hochzuhalten, muss Konsequenzen fürchten.

Nach seiner gescheiterten Strafanzeige und seinem Buch «UrsulaGates», in dem er sich mit den Machenschaften des globalen Covid-Kartells beschäftigt, wurden Baldan jetzt sämtliche Konten gekündigt, sowohl bei ING als auch bei der belgischen Bank Nagelmackers. Zuvor war ihm bereits seine Lobby-Akkreditierung entzogen worden.

Wie Baldan auf X mitteilt, hat es nicht nur seine privaten Konten getroffen, sondern auch die seines Unternehmens, seines Haushalts und sogar das Sparkonto seines fünfjährigen Sohnes. Ohne rechtliche Grundlage, wie Baldan betont. Die Banken würden mit politischen Kräften zusammenarbeiten, um ihm den Zugang zu Bankdienstleistungen zu verwehren.

Seit der Corona-Inszenierung hat sich «Debanking» als politische Repressions-Maßnahme etabliert. Baldan ist nicht der einzige, der mithilfe dieses antidemokratischen Mittels für seine Kritik am Regime abgestraft wurde. Auch unabhängige europäische Medien sahen sich in den vergangenen Jahren schon mit solchen Attacken konfrontiert.

Baldans Botschaft an von der Leyen, ihre Unterstützer und Untergebenen:

«Einschüchterung funktioniert niemals. Sie stärkt nur unser Engagement.»

X: Frédéric Baldan – 27. Oktober 2025

