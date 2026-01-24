Nach Überfall auf Rentner: Gewaltsame Ausschreitungen zwischen Spaniern und Nordafrikanern

Ergebnis der EU-Demokratur. Ähnliche Verhältnisse gibt es in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien … usw. In den Niederlanden, so habe ich erfahren, haben sich bereits etliche Kleinbauern das Leben genommen, was die Agrarkonzerne nicht im Gerinsten interessiert – genauso wie deren Polit-Marionetten, die auf ihren Amtseid …

Seit Freitag herrschen in der südspanischen Stadt Torre Pacheco Chaos und Gewalt. Nachdem ein junger Marokkaner am Mittwoch massiv auf einen älteren Mann eingeprügelt und ihn schwer verletzt zurückgelassen haben soll, kam es am Wochenende zu Zusammenstößen zwischen den spanischen Einwohnern und Migranten. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden am Samstag mindestens fünf Personen verletzt. Auch am Sonntag werden gewaltsame Ausschreitungen erwartet.

