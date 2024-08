Nach Solingen: Regierungspolitiker fordern härtere Gesetze – gegen die eigenen Bürger

Nach der Messerattacke, bei der nach heutigem Sachstand ein Syrer in Solingen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt hat, meldet sich die Bundespolizeigewerkschaft [DPolG] zu Wort. Ihr 1. Stellvertretender Bundesvorsitzender erklärt in auf der Plattform X geposteten Videos, dass Deutschland kein sicheres Land mehr sei und weiter: „Wir haben ein massives Problem mit dem Tatmittel Messer. Die Migrationskrise ist in allererster Linie eine Kriminalitätskrise.“

Die größte Gefahr für Leib und Leben gehe in Deutschland „ganz klar von Islamisten aus“. Abschiebungen Ausreisepflichtiger scheiterten am „verwaltungsadministrativen Wahnsinn“.

„Bis zu fünf Behörden sind im gesamten Verfahren für nur eine Person zuständig“, so Ostermann. Daher müsse verschlankt und gebündelt werden, etwa dadurch, dass die Bundespolizei die Zuständigkeit für aufenthaltsbeendende Maßnahmen bekomme. Man könne nicht weiter zuschauen, wie zentrale und kommunale Ausländerbehörden überfordert und alleingelassen würden. Ostermann betont: „Hier liegt kein Behördenversagen vor. Hier liegt ein politisches Versagen vor.“

Politische Antworten zur Krisenbewältigung kamen unterdessen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Sie sehen nichts dergleichen vor.

Steinmeier brachte erneut das Vorhaben seiner Parteifreundin Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Spiel, dem Bundeskriminalamt (BKA) die Befugnis für heimliche Wohnungsdurchsuchungen zu erteilen, was vom Koalitionspartner FDP bereits abgelehnt worden war.

Der Kinderbuchautor und Vizekanzler Habeck forderte eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden, strengere Waffengesetze und mehr Waffenverbotszonen.

„Das Mittelalter ist vorbei, wir müssen uns nicht mehr selbst bewaffnen“, erläutert der Grünen-Politiker.

Weder Habeck noch Steinmeier wollen demnach an der Zuwanderungspolitik etwas ändern.

Wer diesen Volldeppen zustimmt, hat nichts, aber auch gar nichts in der Birne, ist eine Bedrohung für die Freiheit und für die Obrigkeit ein verlässlicher Sklave…

„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

