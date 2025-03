Nach der Ukraine, der Iran?

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Für die „revisionistischen Zionisten“ (d.h. für die Nachfolger von Zeev Jabotinsky und Benzion Netanjahu – nicht zu verwechseln mit den „Zionisten“ von Theodor Herzl –) ist nach dem Sieg über die Hamas, die Hisbollah und die Assads nun die Zeit gekommen, den Iran zu vernichten. Für Donald Trump dagegen ist es nach der Befriedung des Ukraine-Konflikts notwendig, vorrangig den Konflikt um den Iran zu lösen. Die Presse hat ihre Augen auf Palästina gerichtet, aber der Frieden im Nahen Osten wird sich um Teheran drehen.

In Teheran fragen sich die Iraner besorgt, ob sie von den Israelis und den Amerikanern bombardiert werden, wenn ihre Wirtschaft erschöpft ist und sie sich nicht mehr wehren können. Sollten sie unter diesen Umständen mit dem rätselhaften Präsidenten Donald Trump verhandeln oder nicht?

Am 2. März 2025 hat das iranische Madschles (Parlament) dem Wirtschafts- und Finanzminister Abdolnaser Hemmati wegen seines Umgangs mit der westlichen Wirtschaftsblockade und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise das Misstrauen ausgesprochen. Am selben Tag reichte sein Freund Mohammad Javad Zarif, ehemaliger Unterhändler des Atomabkommens (JCPoA) und derzeitiger Vizepräsident, seinen Rücktritt ein.

Präsident Donald Trump enthüllte am 7. März, einen Brief an den Iran geschickt zu haben. Die internationale Presse hatte mitgeteilt, dass er am selben Tag vom stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow an den iranischen Außenminister Abbas Araghtchi übergeben worden sei. Nournews enthüllte jedoch, dass Russland sich geweigert habe, die Vermittlerrolle zu spielen. Nach Angaben von Esmail Baghaei, dem Sprecher des Außenministeriums, war es schließlich Anwar Gargash, diplomatischer Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, der den Brief am 12. März übergab.

Wie dem auch sei, Ayatollah Ali Khamenei, der Führer der Revolution, erklärte ohne die Kenntnisnahme des Inhalts abzuwarten: „Welches Interesse haben wir an der Verhandlung, wenn wir doch wissen, dass er seine Verpflichtungen nicht einhalten wird? Wir saßen am gleichen Tisch und verhandelten mehrere Jahre lang, und als das Abkommen abgeschlossen, fertiggestellt und unterzeichnet war, drehte er den Spieß um und zerriss es. »

Die Verbindlichkeiten der JCPoA-Vereinbarung

Tatsächlich hat der Iran 2013 in Genf ein Rahmenabkommen mit den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats sowie mit Deutschland, also den 5+1, ausgehandelt. Es führte zum vorübergehenden Stopp des iranischen Atomprogramms und zu einer teilweisen Aufhebung der einseitigen westlichen Zwangsmaßnahmen und der Wirtschaftssanktionen des Sicherheitsrats. Die 5+1-Verhandlungen wurden dann unterbrochen, während die direkten Gespräche zwischen dem Iran und den USA hinter den Kulissen fortgesetzt wurden. Schließlich wurden sie 2015 in Lausanne wieder aufgenommen. Die öffentliche Vereinbarung wurde in Wien weitgehend mit den gleichen Worten unterzeichnet wie der Entwurf, der zwei Jahre zuvor ausgearbeitet worden war. Er ist als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) bekannt.

Endlich erkannten die Vereinigten Staaten das Recht der Islamischen Republik an, ihr ziviles Atomprogramm zu entwickeln. Im Gegenzug verpflichtete sich der Iran, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) kontrollieren zu lassen, dass er kein paralleles militärisches Programm entwickelt. Zu diesem Zweck verpflichtete er sich, nicht mehr als 5060 Ultrazentrifugen zu besitzen, Uran nicht auf mehr als auf 3,67 % U235 anzureichern und seine Plutoniumproduktion zu begrenzen.

Frankreich und das Vereinigte Königreich erklärten sich zufrieden, während der französische Unterhändler, der „Sayan“ Laurent Fabius zugab, dass er im Laufe der Gespräche den israelischen Premierminister, seinen Freund Benjamin Netanjahu, ohne Wissen der anderen Diplomaten informiert habe.

Russland und China lernten von diesen Debatten, die durch ihre eigenen Beobachtungen vor Ort bestätigt wurden, dass der Iran sein militärisches Atomprogramm 1988 in Übereinstimmung mit einer „Fatwa“ von Ayatollah Ruhollah Khomeini eingestellt und nie wieder aufgenommen hatte [1].

Am 30. April 2018 veröffentlichte Benjamin Netanjahu 100 000 Dokumente, die der Mossad aus Archiven in Teheran gestohlen hatte und die mit dem AMAD-Projekt in Verbindung stehen. Er erklärte, dass der Iran gelogen habe, indem er auf das muslimische Prinzip der Taqiya zurückgegriffen habe. Teheran hatte von 1989 bis 2003 unter der Leitung des Physikers Mohsen Fakhrizadeh ein militärisches Atomprogramm entwickelt.

Eine Woche später, am 8. Mai 2018, kündigte Präsident Donald Trump den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem von der Obama-Regierung in Wien unterzeichneten Abkommen an. Die anhaltenden einseitigen Zwangsmaßnahmen des Westens werden beibehalten und verstärkt.

„Seit dieser Zeit hat der Iran jährlich 100 Milliarden Dollar verloren“, so der ehemalige Präsident Hassan Rohani. Mit diesen Maßnahmen hätte der US-Austritt also in den vergangenen sechseinhalb Jahren Verluste in Höhe von 650 Milliarden Dollar verursacht.

Darauf folgend werden die Nuklearexperten, die die von Israel zur Verfügung gestellten iranischen Dokumente studiert haben, alle versichern, dass nicht der Iran gelogen hat, sondern Israel. Der einzige Teil des AMAD-Projekts, der mit der Herstellung einer Atombombe in Verbindung gebracht werden könnte, ist ein Schockwellengenerator, der zur Herstellung eines Zünders für diese Art von Bomben verwendet wird [2].

Der Iran seinerseits zog sich selbst aus dem JCPoA und den mit den USA unterzeichneten Geheimabkommen zurück. Sein Bestand an auf 60 % angereichertem Uran stieg im letzten Quartal 2024 auf 182 kg.

Im Jahr 2020 ermordete Israel Mohsen Fakhrizadeh in Teheran.

Auf dem Weg zu neuen Verhandlungen

Auf die Frage der iranischen Presse nach möglichen Kontakten über den Oman sagte Abbas Araghchi: „Ja, es ist keine seltsame Methode, und es ist im Laufe der Geschichte viele Male passiert. Daher ist der indirekte Handel machbar… Wichtig ist, dass der Wille zu Verhandlungen und zur Erzielung eines fairen und gerechten Abkommens unter gleichen Bedingungen zwischen den Staaten zum Ausdruck gebracht wird. Die Form der Verhandlung spielt keine Rolle. »

Am 12. März, d.h. bei der Übergabe des Briefes von Präsident Trump, haben Frankreich, Griechenland, Panama, Südkorea, das Vereinigte Königreich … und die Vereinigten Staaten den UN-Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen einberufen, um die anhaltende Nichtbefolgung des Auskunftsersuchens der IAEO durch den Iran zu prüfen.

Am nächsten Tag, dem 13. Mai, bestellte Mohammad Hassan-Nejad Pirkouhi, Generaldirektor für internationalen Frieden und Sicherheit im iranischen Außenministerium, die Botschafter der Vereinigten Staaten, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ein. Er warf ihnen vor, den Sicherheitsrat „unverantwortlich und provokativ“ einberufen zu haben, indem sie die Mechanismen der Vereinten Nationen missbraucht hätten. Er betonte, dass der Iran zwar nicht mehr die Verpflichtung der Anreicherung von Uran auf mehr als 3,67% einhalte, aber immer noch die Verpflichtungen des JCPoA gegenüber den IAEO-Inspektoren und seine Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) erfülle.

Das Vereinigte Königreich hat gesagt, dass es bereit sei, bis spätestens 18. Oktober die UN-Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, wenn der Iran seine Urananreicherung nicht einschränkt. Diese wurden ausgesetzt und nicht aufgehoben.

Am 14. März wurden der russische Außenminister Sergej Rjabkow und der iranische Außenminister Kazem Gharibabadi von ihrem chinesischen Amtskollegen Ma Zhaoxu in Peking empfangen. Dieser betonte, dass „die betroffenen Parteien sich verpflichten sollten, die Ursachen der aktuellen Situation anzugehen und Sanktionen, Druck oder Androhungen von Gewaltanwendung aufzugeben“. Auf einer Pressekonferenz sagte Kazem Gharibabadi, dass „alle Verhandlungen und Diskussionen sich ausschließlich auf die Nuklearfrage und die Aufhebung der Sanktionen konzentrieren werden“. Der ehemalige JCPoA-Unterhändler sagte der BBC, dass „die Verhandlungen nicht das iranische Raketenprogramm oder seinen regionalen Einfluss beinhalten sollten. Das Hinzufügen dieser Themen würde den Prozess verkomplizieren und unüberschaubar machen. Schließlich erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow vor der Presse, dass zusätzliche Bedingungen für die Verhandlungen zum Scheitern verurteilt wären. Abschließend betonte Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, dass „wir in der gegenwärtigen Situation glauben, dass alle Parteien Ruhe und Zurückhaltung bewahren sollten, um eine Eskalation der iranischen Nuklearsituation oder einen Marsch in Richtung Konfrontation und Konflikt zu vermeiden“.

Unterdessen diskutierten die G7-Außenminister bei ihrem Treffen in La Malbaie (Kanada) über willkürliche Verhaftungen im Iran und Mordversuche der iranischen Geheimdienste im Ausland.

Am 15. März betonte der ehemalige Präsident Hassan Rohani, dass der Führer Ali Khamenei „keine absolute Opposition gegen die Verhandlungen hat“. Er fuhr fort: „Haben wir nicht mit den Vereinigten Staaten über den Irak, Afghanistan und das Atomabkommen verhandelt? Schon damals, als ich Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates war, schrieb der Führer selbst, dass die Verhandlungen bestimmten Prinzipien folgen müssten. »

Die Herausforderungen der neuen Verhandlungen

Wenn neue Kontakte zustande kommen (und es ist wahrscheinlich, dass sie bereits begonnen haben), würde die Befriedung der US-amerikanisch-iranischen Beziehungen den Nahen Osten erneut erschüttern.

Derzeit hat der Iran in Palästina, im Libanon und in Syrien verloren. Teheran behält seinen militärischen Einfluss nur im Jemen. Wirtschaftlich steht das Land, das einseitigen westlichen Zwangsmaßnahmen unterworfen ist, am Rande einer Hungersnot, wie der Irak vor dem Sturz Saddam Husseins (2002) und Syrien vor dem Sturz von Baschar al-Assad (2024). Auch er würde einer Bodeninvasion nicht standhalten.

Da die Natur das Vakuum verabscheut, versuchen Israel und Türkei sich die Ruinen der Region aufzuteilen. Die innere Befriedung der kurdischen Frage in der Türkei delegitimiert die Position der kurdischen Söldner des in Syrien (Rojava) gebildeten Pseudostaates und macht sie für eine mögliche Bodeninvasion des Iran im Namen Israels verfügbar.

Hinter den Kulissen tut der Mann hinter Benjamin Netanjahu, Elliott Abrams [3], alles in seiner Macht Stehende, um Präsident Donald Trump gegen Teheran aufzubringen [4].

