Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien zeigen die USA kein Interesse an einer Aufhebung der Sanktionen

Die US-Sanktionen sollen den Wiederaufbau Syriens verhindern

Dave DeCamp (antikrieg)

Nach einem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei, bei dem Tausende von Menschen ums Leben kamen, zeigte das US-Außenministerium kein Interesse an einer Aufhebung der lähmenden Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die speziell darauf ausgerichtet sind, den Wiederaufbau des Landes zu verhindern.

Bis Montagabend kamen bei dem Erdbeben mindestens 2.921 Menschen in der Türkei und 1.444 im Nordwesten Syriens ums Leben, darunter in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten und in den von regierungsfeindlichen Kräften kontrollierten Gebieten.

Nach Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums starben 711 Menschen in den von der Regierung kontrollierten Gebieten. In Gebieten der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib, die größtenteils von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einer mit Al-Qaida verbundenen Gruppe, kontrolliert werden, starben Berichten zufolge 733 Menschen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte am Montag, dass die USA mit Nichtregierungsorganisationen in dem Land, aber nicht mit der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zusammenarbeiten würden. Er gab keinen Hinweis darauf, dass die USA die Sanktionen gegen Syrien aufheben würden.

Auf die Frage von Antiwar.com, ob die Regierung Biden eine Aufhebung der Sanktionen in Erwägung ziehe, verwies das Außenministerium auf Prices Äußerungen über die Zusammenarbeit mit NROs. „In der Türkei haben wir einen Partner in der Regierung; in Syrien haben wir einen Partner in Form von Nichtregierungsorganisationen vor Ort, die humanitäre Hilfe leisten“, sagte Price.

Auf die Frage, warum die USA nicht mit Damaskus zusammenarbeiten würden, sagte Price: „Es wäre ziemlich ironisch, wenn nicht sogar kontraproduktiv, wenn wir einer Regierung die Hand reichen würden, die ihr Volk über ein Dutzend Jahre hinweg brutal behandelt hat.“

Price behauptete, dass kein anderes Land mehr als die USA getan habe, um dem syrischen Volk zu helfen. Doch die US-Sanktionen gegen Syrien haben verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, wie ein UN-Sonderberichterstatter kürzlich in einem Bericht nach einem Besuch des Landes ausführte.

Laut Al Jazeera forderte das American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), eine in den USA ansässige Interessengruppe, am Montag die sofortige Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien. „Die Aufhebung der Sanktionen wird die Türen für zusätzliche und ergänzende Hilfe öffnen, die den Bedürftigen unmittelbare Unterstützung bieten wird“, sagte das ADC.

Die US-Sanktionen haben schon in der Vergangenheit die Hilfsmaßnahmen nach Erdbeben behindert. Im Juni 2022 kamen bei einem Erdbeben in Afghanistan über 1.100 Menschen ums Leben, und UN-Beamte erklärten, die Sanktionen erschwerten die Hilfslieferungen. Die US-Sanktionen gegen Afghanistan blieben jedoch bestehen und sind auch heute noch in Kraft, obwohl die Vereinten Nationen davor warnen, dass sechs Millionen Afghanen von einer Hungersnot bedroht sind.

