Nach dem Memorandum von Islamabad

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Während die Araber am Persischen Golf aus dem Krieg gegen den Iran den Schluss gezogen haben, dass Israel ein Raubtier sei und die Vereinigten Staaten nicht der Weltpolizist seien, wissen die Amerikaner nach wie vor nicht, was sie von Benjamin Netanjahu und seiner Koalition halten sollen. Die „revisionistischen Zionisten“ versuchen, pro-israelische Kandidaten in die Republikanische und die Demokratische Partei einzuschleusen, während die Mehrheit der Wähler diesen Völkermordstaat nicht mehr unterstützen will. Mehr noch: Sie versuchen, die Araber am Golf gegen den Iran aufzuhetzen und die israelische Operation im Libanon wieder in Gang zu bringen.

Das Memorandum von Islamabad [1] hat nicht nur den Frieden im Persischen Golf hergestellt. Es sah auch vor, dass der Iran 300 Milliarden Dollar erhalten sollte – nicht als „Kriegsentschädigung“, sondern zum Zweck der „Investition“. Damit hat es, ohne es ausdrücklich zu sagen, den Sieg der Islamischen Republik besiegelt.

Dieser Sieg bedeutet nicht die militärische Niederlage der Vereinigten Staaten, sondern die politische Niederlage einer bestimmten Fraktion in den Vereinigten Staaten. Die Verlierer sind die traditionellen Unterstützer Israels, die sich weigern, die Massaker an Zivilisten zur Kenntnis zu nehmen, die der sogenannte „jüdische Staat“ in Palästina und im Libanon verübt.

Die Niederlage der revisionistischen Zionisten

Die Blindheit der Komplizen des Staates Israel lässt sich dadurch erklären, dass sie unfähig sind, diesen Staat nach seinen Taten zu beurteilen und nicht danach, was er vorgibt zu sein. Sie verwechseln ihren Traum von einer Heimat, die ein Zufluchtsort für die Opfer der europäischen Pogrome sein soll, mit der Realität, nämlich der eines Staates, der von Faschisten im historischen Sinne des Wortes regiert wird.

Diese Verwirrung ist umso überraschender, als sie während der palästinensischen Operation „Al-Aqsa-Flut“ zu Recht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden hatten. Einige von ihnen hatten das unveräußerliche Recht der Palästinenser, sich gegen die israelische Besatzung zu wehren, nicht in Frage gestellt, sondern die Massaker an Zivilisten angeprangert. Damit verunglimpften sie das Andenken an Izz al-Din al-Qassam (1882–1935) – nach dem die Brigaden der Hamas benannt sind. Dieser Mann war keineswegs ein Widerstandskämpfer, sondern vor allem ein Antisemit, der sich damit brüstete, jüdische Zivilisten zu massakrieren.

Heute scharen sich die „revisionistischen Zionisten“, also die Anhänger von Wladimir Ze’ev Jabotinsky, um Benyamin Mileikowsky-Netanjahu, um Präsident Donald Trump zu stürzen. Sie stützen sich dabei auf all jene, die in der Verwirrung leben, die ich gerade beschrieben habe.

Ich möchte daran erinnern, dass die „revisionistischen Zionisten“, Anhänger Jabotinskys, stets in vehementer Opposition zu den „Zionisten“ (im allgemeinen Sinne) von Theodor Herzl standen. Die beiden Gruppen führten einen erbitterten Krieg gegeneinander, angefangen bei Jabotinskys Bündnis mit den ukrainischen „integralen Nationalisten“ zur Massakrierung sowjetischer Juden über Jabotinskys Unterstützung für den Duce Benito Mussolini [2], bis hin zu den Verhandlungen mit den Nazis, um sich das Vermögen der ungarischen Zionisten anzueignen. [3]. Zwar wurde dieser Konflikt vom ersten israelischen Ministerpräsidenten David Grün-Ben Gurion bei der Gründung ihres gemeinsamen Staates unter der Bedingung ausgesetzt, dass Jabotinskys sterbliche Überreste niemals in Israel beigesetzt werden dürften. Dennoch ist dieser Konflikt heute mit dem „legislativen Staatsstreich“ wieder aufgeflammt, der die Grundgesetze des Landes geändert und den Weg für eine Diktatur geebnet hat. In den letzten drei Jahren hat die Mehrheit der Israelis lautstark gegen diese „Reformen“ protestiert, unterstützt von der überwiegenden Mehrheit der ehemaligen Verantwortlichen der Armee und der Sicherheitsdienste.

Die Massaker, deren Zeugen wir wurden, sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie sind die Umsetzung einer Politik, die bereits in den 1920er Jahren, also noch vor dem Nationalsozialismus, verfolgt wurde – einer Politik, die nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit verurteilt wurde.

Die Nachfolge von Donald Trump

Die Befürworter dieser Politik in den Vereinigten Staaten haben sich um die Adelson-Stiftung geschart, benannt nach dem ukrainischen Casino-Besitzer aus Las Vegas. Zunächst finanzierten sie 2016 die Kandidatur von Marco Rubio, dann 2023 die von Donald Trump. Heute setzen sie auf republikanischer Seite erneut auf Marco Rubio und auf demokratischer Seite auf Rahm Emanuel [4].

Letzterer ist der Sohn eines revisionistischen Zionisten, Benjamin Auerbach, Mitglied der Terrororganisation Irgun, der nach der Ermordung des UN-Sonderbeauftragten Graf Folke Bernadotte im Jahr 1948 aus Israel floh.

Unter der Präsidentschaft von George H. Bush (dem 41. Präsidenten) meldete sich Rahm Auerbach-Emanuel freiwillig bei den israelischen Verteidigungskräften (IDF), um am Golfkrieg gegen den Irak teilzunehmen.

Rahm war einer der Berater des demokratischen Präsidenten Bill Clinton.

Unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush war Rahm Abgeordneter im Bundesstaat Illinois.

Unter der Präsidentschaft von Barack Obama wurde er Stabschef des Präsidenten, also Generalsekretär des Weißen Hauses.

Während Obamas zweiter Amtszeit und Donald Trumps erster Amtszeit war er Bürgermeister von Chicago. In dieser Funktion ließ er etwa fünfzig öffentliche Schulen in den schwarzen und lateinamerikanischen Stadtvierteln schließen – die größte Massenschließung von Schulen in der Geschichte der Vereinigten Staaten –, trieb die Preise für öffentliche Verkehrsmittel und Parkplätze in die Höhe und privatisierte die Chicago Transit Authority. Vor allem versuchte er, die Videos der Tötung des 17-jährigen Laquan McDonald durch die Polizei im Jahr 2014 verschwinden zu lassen [5].

Anschließend wurde er unter Joe Biden zum Botschafter in Tokio ernannt. Dort beaufsichtigte er die Bestechung von Abgeordneten der Liberaldemokratischen Partei (LDP) durch die Vereinigungskirche (auch bekannt als „Moon-Sekte“), die unter der Kontrolle der CIA stand.

Seine stete Streitlust brachte ihm den Namen „Rambo“ ein; er scheute sich nicht, Schimpfwörter zu verwenden oder sogar mit den Fäusten zuzuschlagen. Rahm hat zwei Brüder: Dr. Ezéchiel Emanuel, der als Sonderberater für Gesundheitspolitik in der Obama-Regierung tätig war, und Ali Emanuel, der die Talentagentur Endeavor gründete und leitete. Als Israel versuchte, die Kontrolle über Twitter/X zu übernehmen, bot er seinem Freund Elon Musk an, das Image des sozialen Netzwerks für 100 Millionen Dollar neu zu gestalten, was zum Bruch zwischen den beiden führte.

Angesichts der heftigen Reaktion der Demokraten auf die von Benjamin Netanjahu begangenen Massaker halten sich die „revisionistischen Zionisten“ einen weniger umstrittenen Kandidaten in der Hinterhand: den Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro.

Auf Seiten der Republikaner ist ihr Kandidat der derzeitige Außenminister Marco Rubio. Dieser hatte bereits während seines Wahlkampfs 2015 die Unterstützung des verstorbenen Sheldon Adelson genossen. Der betagte Casino-Besitzer ukrainisch-israelisch-amerikanischer Herkunft sah in ihm ein weiteres Kind von Einwanderern und hatte ihn ins Herz geschlossen.

Die Abraham-Abkommen retten

Eine Folge des Memorandums von Islamabad ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate erneut ihre Haltung geändert haben. In der Vergangenheit hatten sie sich sehr für die palästinensische Sache engagiert, die sie über Prinz Ahmed, einen der Söhne von Scheich al-Zayed, großzügig finanzierten. Dieser wurde jedoch 2010 in Marokko von der CIA ermordet. Dieser war jedoch der jüngere Bruder des derzeitigen Herrschers von Abu Dhabi und Präsidenten der sieben Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed. Doch dieser änderte im Jahr 2020 erneut seine Meinung. Er beschloss ein Bündnis mit Israel gegen den Iran, dem die Emirate einen Teil ihres Reichtums verdankten (der Hafen von Dubai diente dazu, die US-Blockade gegen den Iran zu umgehen). So unterzeichneten sie gemeinsam mit Bahrain die Abraham-Abkommen.

Als Israel und die Vereinigten Staaten jedoch den Iran angriffen, konnten die Emirate die Reaktion des Irans, der sie bombardierte, nicht nachvollziehen. Sie versuchten mit allen Mitteln, eine positive Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu erreichen [6], dann von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation [7], bevor sie begriffen und einräumten, dass sie in derselben Situation genauso gehandelt hätten wie der Iran [8]. So haben die Emirate letzte Woche heimlich zugestimmt, sich mit ihren ehemaligen iranischen Freunden an den Verhandlungstisch zu setzen.

Ebenso hatte Saudi-Arabien, das 2023 auf Betreiben Chinas seine diplomatischen Beziehungen zum Iran wieder aufgenommen hatte, Präsident Trump vor Kriegsbeginn versichert, dass es kein Problem darin sehe, wenn das Pentagon die Islamische Republik stürzen würde. Anschließend protestierte Saudi-Arabien gegen die militärische Vergeltungsmaßnahme des Iran auf seinem eigenen Staatsgebiet. Doch heute zieht es seine Schlussfolgerungen aus dem Konflikt: Israel ist zu allem bereit, um sich ein Imperium aufzubauen, und die Vereinigten Staaten schützen ihre Vasallen keineswegs, sondern machen sie zu Zielscheiben. Riad bereitet daher einen Versöhnungsgipfel vor, an dem alle Golfstaaten, einschließlich des Iran, teilnehmen werden.

Vor diesem Hintergrund reiste Marco Rubio vom 23. bis 25. Juni in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Kuwait und schließlich nach Bahrain, wo er sich mit allen Mitgliedern des Golf-Kooperationsrats (GCC) traf. Er versuchte, die Abraham-Abkommen wiederzubeleben [9], zumal derjenige, der seit der Unterzeichnung für dieses Dossier zuständig ist – Donald Trumps jüdischer Schwiegersohn Jared Kushner – keinen Hehl mehr daraus macht, dass er Netanjahu mittlerweile für geisteskrank hält.

Doch die Bemühungen von Marco Rubio blieben erfolglos.

Die Libanon-Frage

Daher zwang der nach Washington zurückgekehrte Staatssekretär die libanesische Botschafterin Nada Hamadé Mouawad am 27. Juni dazu, ein „Rahmenabkommen“ mit den Vereinigten Staaten und Israel zu unterzeichnen. Dabei geht es um die Überarbeitung dessen, was im Rahmen des von Jared Kushner und JD Vance ausgehandelten Islamabad-Memorandums vereinbart wurde. Dieses sieht „das dauerhafte Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon“ vor (Artikel 1). Im Gegensatz dazu heißt es in dem von Marco Rubio vorgelegten „Rahmenabkommen“: „Die israelische Regierung betont, dass ihre militärischen Aktionen im Libanon ausschließlich eine Folge der Angriffe, der von ihnen ausgehenden Bedrohung und der feindseligen Absichten nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, insbesondere der Hisbollah, sind.“ (Artikel 5) [10] .

Es geht darum, die israelische Rhetorik zu bestätigen, wonach der jüdische Staat niemals versucht habe, den Libanon zu annektieren, sondern sich darauf beschränke, auf die Aktionen einer terroristischen Gruppe zu reagieren; eine Darstellung, die den Versuch von Léon Blum, den Staat Israel im Libanon zu gründen (1936), außer Acht lässt; den arabisch-israelischen Krieg von 1948 (der mit dem Sieg der britischen Streitkräfte aus Transjordanien endete); die israelische Invasion von 1982; sowie die von 2006.

Diese Rahmenbedingung leugnet, dass die Hisbollah den Kern des libanesischen Widerstands gegen die Invasion bildet. Er suggeriert, dass der Widerstand die Besatzung hervorruft und nicht umgekehrt. Niemand kann daran zweifeln: Der unterzeichnete Text ist nach wie vor nicht auf der Website der libanesischen Präsidentschaft zu finden. Der Parlamentspräsident Nabih Berry hat sofort angekündigt, dass er nicht ratifiziert werde, und zahlreiche führende Politiker haben ihn bereits abgelehnt. Es geht hier nicht um Konfessionen, sondern um das libanesische Selbstverständnis.

Die Hisbollah hatte nach der Unterzeichnung des Islamabad-Memorandums entlang der gesamten Autobahn, die durch den Libanon führt, große Plakate anbringen lassen. Darauf waren Porträts der beiden Khameneis, Ali und Mojtaba, sowie die Aufschrift „Danke an den Iran“ zu sehen. Am Samstag hatte sie diese entfernt, um Platz für Plakate des Tourismusministeriums zu schaffen. Doch am Sonntag wurden diese durch andere Plakate ersetzt, auf denen die libanesische Flagge mit der Aufschrift „Der Libanon zuerst“ (das heißt ohne seinen Widerstand) zu sehen war. Sofort hielten Autofahrer an und verbrannten diese Plakate.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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