Nach Bush, Obama und Biden, nun die Meinungsfreiheit im Westen wiederherstellen

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Der republikanische Präsident George Bush Jr. und die demokratischen Präsidenten Barack Obama und Joe Biden haben die Meinungsfreiheit im Westen zerstört. Allen dreien ist es gelungen, die Mainstream-Medien zu Unterstützern ihrer gemeinsamen Ideologie zu machen. In zwei Jahrzehnten hat die Presse von allem, was Washingtons offizieller Rhetorik widerspricht, die Augen abgewendet und sich seinem Unsinn angeschlossen. Der Jacksonianer Donald Trump hat die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit zum Schwerpunkt seiner Kampagne 2024 gemacht. Er ist derzeit der einzige Kandidat, der sich so positioniert.

Der Kandidat Donald Trump hielt am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, seine erste Wahlrede. Er hat die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten zu seiner Priorität erklärt, während die Enthüllungen von Elon Musk (Twitter Files) und die der America First Legal Foundation bestätigen, dass alle Informationen manipuliert sind.

Man kann über Herrn Trump denken, was man will, zumal er seit seiner Wahl im Jahr 2016 Gegenstand einer globalen Verleumdungskampagne ist, die einen daran hindert, sein Handeln richtig zu bewerten, aber es ist klar, dass er seit dem 11. September 2001 die richtigen Fragen gestellt hat.





„Wenn wir keine Redefreiheit haben, dann haben wir einfach kein freies Land. So einfach ist das“, sagte er zu Beginn seines Videos. „Wenn dieses grundlegendste Recht zugrunde gehen darf, dann wird der Rest unserer Rechte und Freiheiten wie Dominosteine zusammenbrechen. Eine nach der anderen, werden sie untergehen.“

Er bekräftigte die Notwendigkeit, zu unterscheiden zwischen:

– dem Recht der Plattformen auf Immunität des Inhalts, indem sie sich begnügen, diese lediglich zu vermitteln, ohne sie zu kennen,

– ihrer Verantwortung, wenn sie sich erlauben, sie zu bewerten oder zu zensieren. Im letzteren Fall müssen sie in gleicher Weise rechtlich verfolgt werden können, so wie die Urheber der von ihnen verbreiteten Botschaften.

„In diesen letzten Wochen haben explosive Berichte bestätigt, dass sich eine finstere Gruppe von Bürokraten des tiefen Staates, Tyrannen aus dem Silicon Valley, linken Aktivisten und verdorbenen Konzernmedien verschworen haben, das amerikanische Volk zu manipulieren und es zum Schweigen zu bringen“, sagte Trump.

„Sie haben zusammengearbeitet, um wichtige Informationen über alles zu unterdrücken, von den Wahlen bis zur öffentlichen Gesundheit… Das Zensurkartell muss zerschlagen und zerstört werden, und das muss sofort geschehen“, fuhr er fort.

1- Der 11. September 2001

Die weit verbreitete Lüge begann im Westen mit der Beschreibung der Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten [1].. Schon in den ersten Minuten des Ereignisses haben die Medien, ohne eine Untersuchung durchzuführen und ohne eine Bekenntniserklärung zu diesem Attentat zu haben, sofort den Schuldigen genannt. Später am Tag sagte eine BBC-Journalistin, das Gebäude 7 sei gerade eingestürzt, während es noch ein paar Minuten lang danach auf ihrem Bildschirm, im Hintergrund, sichtbar war.

An diesem Tag, während einige amerikanische Journalisten das, was sie sahen, auch sachdienlicher und kritischer beschrieben, wagte es nur ein einziger Mann im Fernsehen zu sagen, dass das, was die Behörden sagten, falsch war. Es war nämlich der Immobilienentwickler Donald Trump, für den die beiden ersten Türme unter dem Einschlag der Flugzeuge, die sie getroffen hatten, nicht hätten einstürzen können. Er wusste es umso besser, was er sagte, weil er die Architekten beschäftigte, die damals das World Trade Center gebaut hatten.