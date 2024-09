Angesichts der Wahlerfolge der AfD am Sonntag, den 1. September, setzen die Mainstream-Medien ihre Hetzkampagne gegen die Partei fort. In einem Kommentar zun Thüringen am Sonntagabend zog die Chefredm Wahltag iakteurin des „ZDF“, Bettina Schausten, eine historische Parallele zum Überfall der Wehrmacht auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939.

Wenn das keine Voksverhetzung ist, weiß ich auch nicht! Die AfD sollte dagegen vorgehen. Noch ein Grund mehr, den ÖRR endlich abzuschaffen. Den Lügen-Staatsfunk braucht kein Mensch. Ab in die Tonne damit.

