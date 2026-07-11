Must see! – Zoff im Bundestag! | Prof. Homburg

Sie haben die Hosen gestrichen voll und der Gestank wird immer unerträglicher. Das kommt davon, wenn überflüssige Parteien gegen das Volk regieren und es für dumm verkaufen will.

„Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!“ (Abraham Lincoln)

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