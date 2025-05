Must see! – Jeffrey Sachs deckt Europas Kriegs-Lügen auf – Friedensprozess am Abgrund

Der Friedensprozess zwischen den USA und Russland scheint vor einer unüberwindbaren Hürde zu stehen. Und die Europäer könnten darüber nicht glücklicher sein, denn alles, was sie wollen, ist, die USA zurück in die Sackgasse namens Projekt Ukraine zu ziehen. Was denken sie sich dabei überhaupt?

Heute spreche ich mit Professor Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, Berater zahlreicher Regierungen und ein produktiver Analyst – ich bin mir absolut sicher, dass Sie ihn alle sehr gut kennen.

Wir sprechen heute über den Stand der US-russischen Friedensverhandlungen am 27. März 2025, den Wandel der Erzählung im Israel-Palästina-Konflikt und mehr.

