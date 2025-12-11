Must see: Ein Windkraft Insider spricht – Einblick in ein verschwiegenes System

23. Dezember 2025 dieter Allgemein 0

Korruption und pure Abzocke mit Windkraftanlagen!
Sollte jeder wissen, was hier abläuft!

Viele Entscheidungen rund um die Windkraft fallen dort, wo Öffentlichkeit nicht vorgesehen ist.

Dieter Hahn war über Jahre Teil dieses Systems. Er ist kein Gegner von Windenergie – wohl aber kritisch gegenüber der Lobby, die im Hintergrund wirkt und die öffentliche Wahrnehmung maßgeblich beeinflusst.

Er kennt Abläufe, Denkweisen und Strukturen aus nächster Nähe. Und er ist bereit, sichtbar zu machen, was sonst im Verborgenen bleibt.

In diesem Gespräch spricht er offen über seine Erfahrungen und seine Recherchen als Insider.

(Visited 32 times, 32 visits today)
Must see: Ein Windkraft Insider spricht – Einblick in ein verschwiegenes System
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*