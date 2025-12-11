Must see: Ein Windkraft Insider spricht – Einblick in ein verschwiegenes System

Korruption und pure Abzocke mit Windkraftanlagen!

Sollte jeder wissen, was hier abläuft!

Viele Entscheidungen rund um die Windkraft fallen dort, wo Öffentlichkeit nicht vorgesehen ist.

Dieter Hahn war über Jahre Teil dieses Systems. Er ist kein Gegner von Windenergie – wohl aber kritisch gegenüber der Lobby, die im Hintergrund wirkt und die öffentliche Wahrnehmung maßgeblich beeinflusst.

Er kennt Abläufe, Denkweisen und Strukturen aus nächster Nähe. Und er ist bereit, sichtbar zu machen, was sonst im Verborgenen bleibt.

In diesem Gespräch spricht er offen über seine Erfahrungen und seine Recherchen als Insider.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Visited 32 times, 32 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …