Must see! – DAS wäre das Ende der EU! (Prof. Dr. Stefan Homburg)

Man kann es einfach nicht oft genug wiederholen.

*******

In diesem Interview mit Prof. Dr. Stefan Homburg tauchen wir tief in die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen ein, mit denen Deutschland und der Euro konfrontiert sind. Ist der Euro eine Fehlkonstruktion? Wie weit ist sein Scheitern bereits fortgeschritten? Und welche Rolle spielt die EZB in dieser Krise? Außerdem diskutieren wir die enormen Auswirkungen der Corona-Gelddruck-Orgien, die Klimawende und die steigende soziale Spaltung. Prof. Dr. Homburg teilt seine Ansichten über die Zukunft des Euros, die Rolle von Zentralbanken, die Bedeutung von Gold und mögliche Alternativen in einem sich wandelnden Finanzsystem. Ein spannendes und kontroverses Gespräch über die größten Herausforderungen unserer Zeit.

