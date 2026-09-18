Must see! – Banken-Insider packt aus! Prof. Werner: Totales Gefängnis mit dem Digitalen Euro!

„Es geht darum, die Menschen zu kontrollieren.“ Ein digitales Gefängnis werde errichtet: „Das ist schlimmer, als George Orwell es sich jemals denken konnte.“ Das sagt Prof. Dr. Richard Werner, der das Geld- und Zentralbankensystem von innen kennt, im Gespräch mit Stefan Magnet. Digitale Währung, EU-Diktatur und Kriege gehören zum Drehbuch.

Das Gespräch wurde am 12. Sept. 2026 im deutschen Bundestag aufgezeichnet. Prof. Richard Werner ist kein Ökonom aus dem Elfenbeinturm. Er kennt die Welt der Zentralbanken und Finanzmärkte aus eigener Anschauung: als Gastforscher bei der Bank of Japan, Gastwissenschaftler im japanischen Finanzministerium, Chefökonom und Fondsmanager. Bei AUF1 spricht der Insider Klartext: Deutschland könnte problemlos Jahr für Jahr großartiges Wachstum erzielen. Doch das sei nicht gewünscht. Es handle sich um eine langangelegte Strategie, um Deutschland unten zu halten und das Geld abzuziehen. Prof. Werner denkt ganzheitlich und scheut klare Analysen nicht: Die deutsche Souveränität sei von der EU blockiert, die Professor Werner eine Diktatur nach sowjetischem Vorbild nennt. Und Deutschland werde noch immer von den US-Besatzern kontrolliert, die CIA würde direkten Einfluss ausüben.

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