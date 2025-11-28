mRNA „Impfstoffe“ haben das Immunsystem von Millionen zerstört. Renommierter Toxikologe

Von Frank Bergman (globalresearch)

Ein weltbekannter Toxikologe hat davor gewarnt, dass Millionen von Menschen, die Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten haben, von einer verheerenden Verletzung betroffen sind, einschließlich sich selbst.

Die abschreckende Warnung wurde von dem außerordentlichen Professor für Pharmakologie und Toxikologie an der University of Western Australia, Dr. In: Phil Burcham.

In einer glühenden Kritik, die in der Mai-Ausgabe 2025 der Zeitschrift Quadrant veröffentlicht wurde, wirft Burcham dringende Fragen zum chemischen Design und zur Sicherheitsprüfung von Covid-mRNA-„Impfstoffen“ auf.

Ausgehend von Verletzungserfahrung aus erster Hand, in der pharmazeutischen Literatur und jahrzehntelanger toxikologischer Wissenschaft behauptet Burcham, dass der Einsatz von mRNA-LNP-Technologien bekannte Formulierungsrisiken ignoriert habe.

Die Covid-mRNA-Injektionen setzten die Patienten auch unvalidierten toxischen Hilfsstoffen aus und umgingen eine strenge präklinische Bewertung, argumentiert er.

Burchams Artikel mit dem Titel „An Injured Toxicologist Reflects on COVID mRNA Vaccines (Part II)“ befragt die molekulare Architektur von mRNA-Lipid-Nanopartikel-Plattformen (LNP).

Er behauptet, dass schwerwiegende und schnell einsetzende Toxizitäten, die Tausende von Australiern erlebten, nicht nur auf Immunantworten auf Spike-Protein zurückzuführen sind, sondern nur auf die synthetischen Materialien, die zum Aufbau von LNP-Liefersystemen verwendet werden.

Der Top-Professor stellt fest, dass seine eigene schwächende Trigeminusnervverletzung durch eine Covid-mRNA-„Impfstoff“ verursacht wurde.

Zu diesen synthetischen Materialien, die zum Bau von LNP-Liefersystemen verwendet werden, gehören:

Ionisierbare Lipide (z.B. SM-102, ALC-0315)

PEGylierte Lipide

Unnatürliche modifizierte Nukleotide (z.B. Pseudouridin)

Burchams zentrale These ist, dass mRNA-Impfstoffe auf instabilen, „pharmakologisch fettleibigen“ Molekülen mit sieben bekannten Verbindlichkeiten aufgebaut wurden.

Er erklärt, dass Chemiker versucht haben, diese Verbindlichkeiten mit riskanten Hilfsstoffen und nicht mit strukturellen Neugestaltungen zu patchen.

Obwohl es sich nicht um eine empirische Studie an sich handelt, greift der Aufsatz stark auf:

Burchams persönliches toxikologisches Training und Impfschäden

Veröffentlichte toxikologische und pharmakologische Literatur (z.B. Liu, Impfstoffe, 2019)

Ein Exposé von Ryan Cross aus dem Jahr 2021 in Chemical & Engineering News

Unveröffentlichte Bedenken der Bioverteilung aus den eigenen behördlichen Unterlagen von Pfizer

Dies macht das Stück zu einem Hybrid: Expertenkommentar, Pharmakovigilanz-Hypothese nach dem Markt und forensische Überprüfung vernachlässigter präklinischer Wissenschaft.

In seiner sengenden Analyse deckt Burcham tiefe Mängel bei der pharmakologischen Überprüfung von LNP-Komponenten auf, die in Covid-mRNA-„Impfstoffen“ verwendet werden.

Weder Pfizers noch die mRNA-Lipide von Moderna wurden durch robuste toxikologische Daten vor deren Massen-Public-Rollout unterstützt.

Trotz ihrer zentralen Rolle bei der Bereitstellung von mRNA-Nutzlasten fehlten diesen ionisierbaren Lipiden transparente präklinische Sicherheitsenthüllungen.

Laut der Berichterstattung des Wissenschaftsjournalisten Ryan Cross aus dem Jahr 2021 räumten Insider ein, dass die meisten LNP-Kandidaten nach vielversprechender In-vitro-Leistung in Tiermodellen versagt haben.

Diese Daten haben jedoch nie die Öffentlichkeit erreicht.

Beide Impfstoffhersteller lehnten Interviews zu ihren Lipid-Selektionsprozessen ab und fügten der bereits undurchsichtigen Sicherheitsannahmen eine Deckkraft hinzu.

Burchams Fall für akute chemische Toxizität wurzelt in störenden Mustern von schnell einsetzenden neurologischen Symptomen.

Zu diesen Symptomen gehört seine eigene Erfahrung mit unmittelbaren Trigeminusnervschmerzen nach der Injektion.

Er argumentiert, dass der Beginn der Symptome viel zu schnell ist, um immunvermittelt zu werden.

Die Implikation: LNPs können pharmakologische Verletzungen hervorrufen, die sich von den weithin diskutierten Spike-Protein-getriebenen Mechanismen unterscheiden.

Unterstützend darauf verweist Burcham auf einen Allgemeinmediziner, der Berichten zufolge in einem Jahr mehr Krankenwagen für mRNA-Impfreaktionen beschwor als in einem Jahrzehnt der Standardimpfungen.

Er schlägt vor, dass solche Fälle keine isolierten Flukes sind, sondern ein Hinweis auf ein breiteres Signal.

Abgesehen von akuten Reaktionen behauptet Burcham, dass die Architektur von mRNA-LNP-Impfstoffen den seit langem etablierten Normen der medizinischen Chemie trotzte.

Er kritisiert die Entscheidung, die Größe, Ladung und Immunogenität von mRNA mit exotischen Formulierungen auszugleichen.

Diese Formulierungen basieren auf PEGylierten Lipiden und synthetischen Nukleotiden, die unabhängige Toxizitätsrisiken einführen.

Es ist bekannt, dass PEG-Allergien Überempfindlichkeit verursachen, und modifizierte Basen wie Pseudouridin, während sie die mRNA-Stabilität verbessern, haben toxikologische Parallelen zu älteren antiviralen Medikamenten, die mit Lebersteatose, Pankreatitis und Muskelschäden verbunden sind.

LNP-Entwickler haben es versäumt, radioaktiv markierte (heiße) Biodistributionsstudien oder Worst-Case-Toxikologie bei Großtieren anzubieten, wobei sie Schutzmaßnahmen umgangen haben, die solche Produkte einmal von der Massenverwendung in gesunden Populationen ausgeschlossen hätten.

Burcham kommt zu dem Schluss, dass die systemische Bioverteilung von LNPs – jetzt gut dokumentiert – grundlegende Sicherheitskriterien verletzt und diese Produkte unter regulatorischen Vorschriften vor der Pandemie disqualifiziert hätte.

Burchams Kritik enthüllt ein beunruhigendes Muster von regulatorischen Abkürzungen und undurchsichtigen Unternehmenspraktiken:

Keine veröffentlichten Sicherheitsstudien zu ionisierbarer Lipidclearance, Organakkumulation oder metabolischen Nebenprodukten.

Keine transparente Peer-Review-Rechtfertigung für die Wahl von SM-102 oder ALC-0315 gegenüber sichereren Alternativen.

Kein systematisches Screening von LNP-Komponenten für die langfristige Sicherheit in Populationen mit bekannter allergischer, neurologischer oder mitochondrialer Anfälligkeit.

Noch besorgniserregender ist die Behauptung von Burcham, dass Unternehmen und Aufsichtsbehörden es versäumt haben, ein Worst-Case-Szenario „interne Dosis ≈ 100%“ zu antizipieren.

In diesem Szenario gelangt das gesamte injizierte Material in den Blutkreislauf und zielt möglicherweise auf empfindliche Gewebe wie Herz und Gehirn ab.

Phil Burchams Quadrant-Aufsatz ist ein seltenes Beispiel für toxikologische Introspektion aus dem biomedizinischen Establishment.

Es wirft harte Fragen über das Design von mRNA-Impfstoffen, die Opazität der Lipid-Nanopartikel-Entwicklung und das Versagen auf, die seit langem etablierte medizinische Chemie-Weisheit zu beachten.

Wenn Burchams Konto richtig ist, dann können Millionen von Menschen, insbesondere diejenigen, die über schnell einsetzende oder anhaltende neurologische Symptome berichten, nicht nur durch das Spike-Protein, sondern auch durch die Materialien verletzt worden sein, die verwendet werden, um es zu liefern.

Die Auswirkungen auf die Regulierungsreform, die Entschädigung für Impfschäden und die pharmazeutische Transparenz sind tiefgreifend.

Diese Bedenken werden jedoch weiterhin von globalen Regulierungsbehörden untersucht.

Bis sie direkt in Open-Access-, Peer-Review-Forschung angesprochen werden, wird sich die Öffentlichkeit fragen, ob die Sicherheit in der Eile des Einsatzes neuartiger mRNA-Technologien geopfert wurde.

