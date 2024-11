mRNA-Corona-Impfung – Auslöser von Krebs/Turbokrebs!? Interview mit Frau Dr. med. Ute Krüger

Nach dem Interview im September 2024, in dem Frau Dr. Ute Krüger erstmals den Zusammenhang zwischen der mRNA-Corona-Impfung und tödlichen Nebenwirkungen aufdeckte, bringt sie nun eine alarmierende Ergänzung ans Licht: Die mRNA-Corona-Impfung kann Auslöser von Krebs und Turbokrebs sein – ein extrem schnell wachsendes und aggressives Tumorgewebe, das auch junge Menschen betreffen kann. Diese Krebs-Explosion tritt in mehreren Organen oft schon wenige Monate nach der Impfung auf. Erfahren Sie in diesem Interview, warum nicht nur vor den Risiken für Herz und Kreislauf, sondern besonders auch vor der Gefahr von Turbokrebs durch mRNA-Injektionen gewarnt werden muss! [weiterlesen bei kla.tv]

