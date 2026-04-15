Mossad-Chef: „Unser Kampf endet erst mit dem Ende des iranischen Regimes“

Bla, bla, bla…

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Anlässlich des Holocaust-Gedenktags betonte der Direktor des Mossad, David Barnea, Israels Kampf gegen Iran sei erst dann abgeschlossen, wenn das iranische Regime „nicht mehr existiere“.

Nur naive Menschen könnten glauben, dass sich ein Ereignis wie der Holocaust nicht wiederholen könne, so Barnea. Man habe die Weltgemeinschaft beständig gewarnt vor dem „wachsenden Arsenal ballistischer Raketen, die auf israelische Bürger gerichtet sind“, und schließlich das Schicksal selbst in die Hand genommen.

Mit seinen Verbündeten begann Israel „Kriege, die wir für notwendig hielten“, und versetzte Teheran mit der Operation „Löwengebrüll“ einen schweren Schlag: „40 Tage erbitterter Kämpfe brachten bedeutende Erfolge, allen voran die Verhinderung des Hauptziels des Feindes: die Vernichtung des Staates Israel.“

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