Monopolisierung der Landwirtschaft: Eine Handvoll Konzerne kontrollieren die Inputs und Outputs der Landwirte

Quelle: legitim

Joe Maxwell, Landwirt und Anwalt, diskutiert das Thema „Monopole im US-amerikanischen Agrarsystem“, wo die Agrarwirtschaft und Lebensmittelproduktion von einer Handvoll Unternehmen kontrolliert wird. Die Monopolisierung des Agrarsektors hat zu einer eingeschränkten Auswahl für Verbraucher, hohen Preisen und einer enormen politischen Macht der Unternehmen geführt. So kontrollieren beispielsweise vier Unternehmen über 85% der Rindfleisch- und 70% der Schweinefleischprodukte.

Zusätzlich dazu, dass Landwirte zwischen Unternehmen, die ihre Vorleistungen und Erzeugnisse monopolisieren, eingeklemmt sind, wurde auch die Gesetzgebung zu Subventionen für Landwirte von großen Agrarunternehmen beeinflusst. Staatliche Subventionen kommen in erster Linie großen Landwirten und Unternehmen zugute, während kleinere Landwirte ums Überleben kämpfen.

Children’s Health Defense: Bauern und die eine wunderschöne Rechnung, 2 September 2025 (26 mins) Quelle: rumble.com

Wenn Sie das Video auf Rumble nicht ansehen können, probieren Sie es auf CHD TV.

Joe Maxwell ist ein amerikanischer Landwirt und Anwalt. Er war 14 Jahre lang in Missouri als Mitglied des Repräsentantenhauses, des Senats und als Vizegouverneur tätig. Außerdem ist er Mitbegründer einer Organisation namens Farm Action. Das Unternehmen veröffentlichte diesen Monat einen Bericht mit dem Titel „Kings Over the Necessaries of Life”: Monopolisierung und Ausschaltung des Wettbewerbs im amerikanischen Agrarsystem. Es handelt sich um einen umfassenden Bericht, der eindeutige Beweise dafür liefert, dass Unternehmen kontrollieren, wer Landwirtschaft betreiben darf, wie diese betrieben wird, welche Lebensmittel in den USA produziert und verkauft werden und wie viel die Verbraucher dafür bezahlen müssen. Im gesamten Interview bezieht sich Meryl Nass auf diesen Bericht:

Heute werden wir über Monopole sprechen, was wirklich für jeden in den USA und weltweit wichtig ist, denn Monopole sind ein Grund dafür, dass wir keine Wahlfreiheit haben, dass die Preise hoch sind und dass Unternehmen enorme politische Macht haben.

Monopole im Agrar- und Lebensmittelsystem

Maxwell erklärte, dass eine Handvoll Unternehmen die meisten Aspekte des Agrar- und Lebensmittelsystems kontrollieren. So kontrollieren beispielsweise vier Unternehmen über 85% des gesamten Rindfleischs und fast 70% des Schweinefleischs. Nur vier Unternehmen kontrollieren bis zu 70% des Maissaatguts und 80% des Sojabohnensaatguts. Somit kontrollieren nur eine Handvoll Unternehmen die Inputseite für Landwirte, wie Saatgut, Düngemittel und Ausrüstung, und den Einkauf von Rindern oder Vieh. Und die meisten dieser Unternehmen haben ihren Sitz im Ausland. Die Monopolisierung betrifft nicht nur die Betriebsmittel der Landwirte. Nur vier Unternehmen kontrollieren die Schlachtung, Verarbeitung und den Verkauf der überwiegenden Mehrheit dieser Produkte, darunter Rindfleisch, Schweinefleisch, Mais und Weizen. Wie Nass zusammenfasste, sind die Landwirte zwischen zwei Monopolen eingeklemmt: Erstens dem Markt für Betriebsmittel und zweitens dem Markt für die verarbeiteten Produkte. Aus diesem Grund können die Landwirte keine Gewinne erzielen, und den Verbrauchern bleiben nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten.

In einem kapitalistischen System ist der Wettbewerb ein grundlegender Faktor, der das Funktionieren der Wirtschaft ermöglicht. Monopole hingegen kontrollieren einen Großteil eines bestimmten Sektors und eliminieren so den Wettbewerb. Maxwell betonte:

Bei Monopolen gibt es keine gegenseitige Kontrolle. Die Regeln von Angebot und Nachfrage, die wirtschaftlichen Regeln oder Gesetze, wie wir Ökonomen sagen, funktionieren nicht. Das ist also das Problem. Bei so viel Kontrolle funktioniert die Wirtschaft, das kapitalistische System, nur zum Vorteil dieser Monopole.

Geschichte der Monopole und Kartellgesetze

Das Problem der Monopole begann etwa 1980, als Ronald Reagan Präsident wurde. Zu diesem Zeitpunkt begann die Regierung, sich bei der Durchsetzung von Kartellgesetzen, wie dem Clayton Act, dem Sherman Act und dem Packers and Stockyards Act, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zur Verhinderung von Monopolen eingeführt worden waren, zurückzuhalten. Maxwell fuhr fort:

Mit Reagan kam das Konzept der Effizienzregel. Wir wollen den Verbrauchern helfen. Das erreichen wir, indem wir diese [Kartell-]Regeln ignorieren. Wir treten einen Schritt zurück und setzen sie nicht durch. Die mangelnde Durchsetzung dieser Gesetze ermöglichte es großen Unternehmen, noch größer zu werden, was dazu führte, dass die Verbraucher keine Wahl mehr hatten und der Agrarsektor in einem industriellen Modell gefangen war.

Die Landwirte sind also gefangen und haben kaum eine Wahl. Das ist es, wogegen wir ankämpfen: Die Kontrolle durch eine Handvoll Unternehmen, wie Bayer Monsanto, Syngenta [und] ChemChina, die diesen Input kontrollieren. Die Nichtdurchsetzung der Kartellgesetze setzte sich auch in den folgenden Regierungen fort, sowohl unter den Republikanern als auch unter den Demokraten.

Das Agrargesetz und seine Auswirkungen auf den Agrarsektor

Das Agrargesetz, das ursprünglich dazu gedacht war, Landwirten zu helfen, wurde durch die Monopolisierung des Agrarsektors beeinflusst. Und das US-Landwirtschaftsministerium (USDA), das in den 1860er Jahren zur Unterstützung der Landwirte gegründet wurde, hat seinen ursprünglichen Zweck durch die Interessen großer Agrarunternehmen eingebüßt. Der ursprüngliche Ansatz der Regierung bestand darin, ein Modell zur Angebotssteuerung einzuführen, bei dem Getreideüberschüsse gelagert wurden, um Versorgungs- und Preisunterschiede in schlechten Jahren auszugleichen. Aber die Macht und Politik großer Unternehmen und ihr Einfluss auf Politiker, darunter Ronald Reagan, trugen dazu bei, dass die Regierung ihren Ansatz in der Landwirtschaft änderte und sich auf Ernteversicherungen und Subventionen konzentrierte.

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene gesetzliche Bestimmungen, die 1996 zu einer deutlichen Veränderung führten. Im Jahr 1996 markierte das Gesetz zur Freiheit der Landwirtschaft, offiziell bekannt als Federal Agriculture Improvement and Reform Act von 1996, die Abkehr vom Modell der Angebotssteuerung und den Übergang zum aktuellen Modell, das die Landwirtschaft konsolidiert, mit größeren Betrieben und weniger Landwirten, sodass große Unternehmen mit einem einzigen Landwirt statt mit mehreren Kleinbauern zusammenarbeiten können.

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene gesetzliche Bestimmungen, die 1996 zu einer deutlichen Veränderung führten. Im Jahr 1996 markierte das Gesetz zur „Freiheit der Landwirtschaft“, offiziell bekannt als „Federal Agriculture Improvement and Reform Act“ von 1996, die Abkehr vom Modell der Angebotssteuerung und den Übergang zum aktuellen Modell, das die Landwirtschaft konsolidiert, mit größeren Betrieben und weniger Landwirten, sodass große Unternehmen mit einem einzigen Landwirt statt mit mehreren Kleinbauern zusammenarbeiten können.

Die Landwirte wurden zu reinen Landbesitzern und verkauften später ihr Land, um ihren Reichtum zu konsolidieren. So wurde das Gesetz zur Freiheit der Landwirtschaft von 1996 zu Barzahlungen an Landwirte durch Rohstoffprogramme und Ernteversicherungen. Heute sind Ernteversicherungen … wirklich zu einer Gewinngarantie für die größten landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Land geworden. Wir haben uns also von einem Modell der Angebotssteuerung zu einem Modell entwickelt, das die Großen unterstützt, größer werden lässt oder aus dem Markt drängt.

Die Republikaner und die Neoliberalen schlossen sich zusammen und unterstützten Großunternehmen und die industrielle Landwirtschaft. Sie glaubten an das Große, und so führten uns diese Investitionen der Unternehmen in diese Kampagnen politisch dorthin, wo wir heute stehen, wo wir nur noch eine Illusion von Wahlmöglichkeiten haben und die Landwirte pleite gehen.

Die Motivation der Republikanischen Partei, so Maxwell, bestand darin, große Unternehmen zu unterstützen, da sie an die Theorie der „Trickle-down-Ökonomie“ glaubten. Die Motivation der neoliberalen Seite der Demokratischen Partei war hingegen ihre Vision der Globalisierung.

Nass meinte:

Wir verwenden das Wort ‚Monopole‘, aber der Begriff ‚Oligopol‘ oder ‚Kartell‘ ist genauer. Oft gibt es drei oder vier große Unternehmen, die zusammenarbeiten und sich absprechen, um den Markt zu kontrollieren und Preise festzulegen. Das ist illegal, aber sie tun es trotzdem, sodass es wie ein Kartell funktioniert.

Änderung der staatlichen Subventionen

Ebenfalls 1996 wurde das Bundesgesetz zur Verbesserung und Reform der Landwirtschaft verabschiedet, das die Verwendung staatlicher Subventionen änderte. Diese Subventionen kommen in erster Linie Großbauern und Unternehmen zugute, während kleinere Landwirte ums Überleben kämpfen. Die Steuerzahler stellen diesen Großbauern jedes Jahr Subventionen in Milliardenhöhe zur Verfügung. Nass erklärte:

Die Steuerzahler geben nun jährlich viele Milliarden Dollar an die größten Landwirte und helfen ihnen dabei, die kleinen Landwirte aufzukaufen, wenn diese ihr Geschäft aufgeben, und die Märkte zusammen mit diesen Input- und Output-Monopolen zu kontrollieren.

Das Agrargesetz sieht erhebliche Subventionen für diese großen Unternehmen vor, die auf 26 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt werden. Das Kreditprogramm als Reaktion auf Handelskriege hat diese Subventionen von 26 Milliarden Dollar auf etwa 36 Milliarden Dollar pro Jahr erhöht. Das „Big Beautiful Bill“ hat die Subventionen weiter erhöht und über einen Zeitraum von 10 Jahren 67 Milliarden Dollar hinzugefügt, von denen in erster Linie weniger als 40% der Landwirte in Amerika profitieren werden. Maxwell erläuterte:

Dieses gesamte Modell zielt darauf ab, unser Nahrungsmittelsystem weiter zu konsolidieren und zu einem industriellen Modell zu konzentrieren, das stark mit Chemikalien belastet ist. Über 60% der Landwirte werden nichts von der Erhöhung [der Subventionen] erhalten, die im Rahmen der Abstimmung des Big Beautiful Bill vorgesehen war.

Nass merkte an, dass im Allgemeinen 10% bis 20% der Subventionen an die größten Landwirte gehen, die diese nicht benötigen, wodurch sie kleinere Landwirte aufkaufen können.

Aus diesem Grund verliert die USA täglich 63 landwirtschaftliche Betriebe. Wir haben zwischen 2017 und 2024 innerhalb von sieben Jahren 160.000 landwirtschaftliche Betriebe verloren, das sind 8% unserer landwirtschaftlichen Betriebe. Und die Bundesregierung, also Ihre Steuergelder, bezahlt dafür, dass diese Landwirte im Grunde genommen aus dem Geschäft gedrängt werden und die großen landwirtschaftlichen Betriebe vergrößert werden, die mehr Chemikalien einsetzen und nicht die Lebensmittel produzieren, die wir wollen.

Auswirkungen staatlicher Subventionen auf Lebensmittel

Das Subventionsprogramm begünstigt bestimmte Kulturen, wie Mais und Soja, die zur Herstellung von stark verarbeiteten Lebensmitteln mit geringem Nährwert, sowie von Tierfutter und Ethanol verwendet werden, in unverhältnismäßiger Weise. Die Überproduktion von staatlich subventioniertem Mais und Soja führt zu einem Überangebot an billigen, aber ungesunden Lebensmitteln, darunter solche, die hochfructosehaltigen Maissirup und mehrfach ungesättigte Öle enthalten, die gesundheitsschädlich sind.

Die Notwendigkeit von Veränderungen und die Förderung gesunder Lebensmittel

Die USA haben bereits mehrere Fusionswellen in der Landwirtschaft erlebt. „Wir haben das schon einmal erlebt“, sagte Maxwell. Bei früheren Konsolidierungen kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe zu weniger großen Betrieben sei es nicht die Regierung gewesen, die eingegriffen habe, um das Problem anzugehen, sagte er. Vielmehr seien es die Menschen gewesen, „die uns da herausgeholt haben“, indem sie Veränderungen gefordert hätten. „Genau da stehen wir heute.“ Das derzeitige System, bei dem Getreide, aus dem ultra-verarbeitete Lebensmittel und billiges Futtergetreide sowie Kraftstoff hergestellt werden, stark subventioniert wird, während nahrhaftes Obst und Gemüse benachteiligt wird, ist nicht nachhaltig. Die Behauptung, dass die USA „die Welt ernähren“, sei eine Lüge, da das Land nicht einmal in der Lage sei, sich selbst zu ernähren, sagte Maxwell.

Das derzeitige Agrarsystem in den USA sei stark von Importen von Obst und Nahrungspflanzen abhängig, während es gleichzeitig Futterpflanzen, Maissirup und Pflanzen, die ein stark chemisch belastetes, von den Steuerzahlern finanziertes System unterstützen, überproduziere, erklärte er.

Solange wir unsere Regierung und unsere gewählten Vertreter nicht dazu bringen, sich auf gesunde Lebensmittel und gesunde landwirtschaftliche Betriebe zu konzentrieren – und mit gesunden landwirtschaftlichen Betrieben meine ich finanziell gesunde Betriebe für alle Landwirte, nicht nur für die größten – werden wir nicht die Lebensmittel auf unseren Tellern haben, die wir verdienen, nämlich gesunde Mahlzeiten für unsere Kinder und uns selbst.

Solange wir, das Volk, nicht aufstehen und dies in Washington D.C. einfordern, werden diese Leute weiterhin dasselbe tun, für dieselben verdammten Wahlkampfspenden, die uns hierher gebracht haben. In der Vergangenheit änderte sich die Regierung nicht. Das Volk hatte dies eingefordert. Das Volk ist zuerst aufgestanden.

Quelle: The Exposé

(Visited 43 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …