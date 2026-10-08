Mit Sachsen-Anhalt wird Demokratie wiederbelebt

Von Peter Haisenko (anderwelt)

Wann hat es das letzte Mal eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent gegeben in der BRD? Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein Anzeichen für funktionsfähige Demokratie. Die selbsternannten „demokratischen Parteien“ versuchen alles, dieses demokratische Votum zu torpedieren. Tatsächlich zeigt die aktuelle Wahl des Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt jedoch die Rückkehr zu den Vorgaben des Grundgesetzes.

Jeder Abgeordnete eines Parlaments ist nur seinem Gewissen verpflichtet. So steht es im Grundgesetz. Der sogenannte Fraktionszwang ist eine Missachtung des Grundgesetzes, wird aber seit Jahrzehnten durchgesetzt. Von den „demokratischen Parteien“. Jetzt haben sich in Sachsen-Anhalt einige Abgeordnete an das Grundgesetz erinnert und entsprechend gehandelt. Sie haben unabhängig von Fraktionszwang und Parteiendisziplin ihre Stimme abgegeben. Bei den „demokratischen Parteien“ ist das Geheul groß. Wie kann es sein, dass sich Abgeordnete grundgesetzkonform verhalten? In „unserer Demokratie“? Merz & Co überlegen fieberhaft, wie sie solch ungehöhrliches demokratisches Verhalten für die nächste Abstimmung verhindern können. Insbesondere der Kanzler zweiter Wahl will verhindern, dass Ulrich Siegmund im ersten Wahlgang zum Landesvater gekürt wird. Verhindern können sie es nicht.

In der CDU brodelt es schon lange. Selbst CDU-Mitglieder sind mit Kanzler Merz nicht zufrieden. Offensichtlich auch nicht mit dem Kurs, den die CDU fährt, seit sie von Merkel auf „grün-sozi“ getrimmt worden ist. Den Kurs, den Merz weiter führt. Eine Mehrheit für diesen Kurs gibt es bei den Wählern nicht. Alle Wahlergebnisse der letzten Jahre zeigen das deutlich. CDU/CSU und AfD haben zusammen seit geraumer Zeit zusammen eine satte Mehrheit, aber wegen der „Brandmauer“ darf dieses demokratische Votum keine Wirkung entfalten. Steht irgendetwas im Grundgesetz, dass eine demokratisch legitimierte Partei mit einer Brandmauer von demokratischen Prozessen ausgeschlossen werden darf oder gar muss? Dass ihr traditionelle Ämter verweigert werden? So betrachte ich das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die folgenden Abstimmungen als ein Geschenk für die Demokratie. Mit dem klaren Wahlsieg der AfD wird jetzt vorgeführt, wie Demokratie nach Vorgaben des Grundgesetzes eigentlich funktionieren sollte.

Demokratisches Verhalten gilt nur für die anderen

Es ist doch eine klare Sache, dass ein Mitglied der stärksten Partei auch den Parlamentspräsident stellt. Das haben alle „demokratischen Parteien“ für sich selbst schon immer beansprucht. Das Wahlrecht sieht das auch so vor, denn nach gescheiterten Wahlversuchen für die absolute Mehrheit reicht auch die einfache Mehrheit aus. Für die Stellvertreter sieht das anders aus. Deswegen konnten diese Superdemokraten auch verhindern, dass die AfD im Bundestag einen solchen Stellvertreter stellen kann. Umso bemerkenswerter ist da die Wahl des ersten Stellvertreters in Magdeburg. Auch der ist ein AfD-Mann und erhielt ebenso viele Stimmen wie der Präsident. In Sachsen-Anhalt wird jetzt Demokratie angewandt, wie sie eigentlich sein sollte. Das wollen die Oberdemokraten der SPD & Co nicht akzeptieren und demonstrieren lautstark gegen gegen diesen demokratischen Ablauf, mit übelsten Parolen. Also gegen die Demokratie als solche. Oder auch gegen den Willen desjenigen, der eigentlich der Souverän sein sollte. Gegen den Wähler.

Die Wahl des Landtagspräsidenten und seiner Stellvertreter ist eine geheime Wahl. Niemand weiß, wer wie abgestimmt hat. Nur der Abgeordnete selbst. So ist nicht bekannt, wer seine Stimme für AfD-Abgeordnete gegeben hat. Klar ist nur, dass es Leute aus „demokratischen Parteien“ gewesen sein müssen. Selbstverständlich weisen alle den Verdacht zurück, die kämen aus ihren Reihen. Da hat selbst Herr Merz einen interessanten Einwurf formuliert. Er sagt, es könnten auch Abgeordnete gewesen sein, die nicht der CDU angehören und dieser schaden wollen. Diese Möglichkeit sehe ich auch. Wenn man betrachtet, wie CDU und SPD jetzt wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen reagieren, empfinde ich den Gedanken als zumindest amüsant, dass diese Zwietracht im Regierungslager gezielt von Linken oder Grünen gesät worden sein könnte. Nicht einmal ausschließen will ich, dass es sogar SPD-Mitglieder waren. Eben alle, die mit der aktuellen Koalition und ihrer „Arbeit“ nicht einverstanden sind. Man weiß es nicht, aber genau das ist Demokratie. Demokratie, in der Abgeordnete nur gemäß ihres Gewissens handeln.

Endlich wieder eine ehrliche Alleinregierung

Nachdem sogar die CSU in Bayern nicht mehr allein regieren kann, wird jetzt Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland sein, in dem eine Partei allein die Regierung stellt. Da ist man zwar bei allen Abstimmungen auf Stimmen der Opposition angewiesen, aber das bewirkt, dass so regiert werden muss, dass es mehrheitsfähig ist. Weil es aber keine Koalition mit den unsäglichen Koalitionsverträgen gibt, kann die AfD ihre Vorschläge ohne diese Vorgaben einbringen. Es entfällt jegliches Hick-Hack, das bereits vor den Abstimmungen alles verwässert, was die Koalitionspartner eigentlich wollen. Blicken wir doch nach Berlin. Wieviele tolle Reformen sind vor der Sommerpause angekündigt worden, ja bereits als beschlossene Sache dargestellt wurden, von denen bis heute nicht eine wirklich durchgeführt wurde. Und zwar, weil man sich in der Koalition nicht einigen kann. Kann das anders als Stillstand der Regierungsarbeit bezeichnet werden? Das wird es in Sachsen-Anhalt nicht geben.

Jede Minderheitsregierung ist demokratischer als eine Parteienkoalition. Bei jeder Abstimmung bestimmt das gesamte Parlament, ob das zustimmungsfähig ist. Geht noch mehr Demokratie? Vorausgesetzt natürlich, das Parlament hält sich ans Grundgesetz. Nämlich, dass der grundgesetzwidrige Fraktionszwang komplett verboten wird und die Abgeordneten nur ihrem Gewissen folgen (dürfen). Funktionsfähige Koalitionen kann es nur geben, wenn die Koalitionäre in ihrer Grundausrichtung harmonieren. Etwa so, wie CSU und Freie Wähler in Bayern. Sobald aber Koalitionen gebildet werden, die nur das Ziel haben, eine andere Partei auszuschließen, kann diese Regierung niemals eine Politik abliefern, die den Wählerwillen abbildet. Wie wir aktuell beobachten müssen in Berlin, kann die kleine SPD die CDU dominieren und so können nicht einmal die Wähler der größeren Partei auch nur annähernd zufrieden sein. Die der SPD ebenfalls nicht. Ja, und alle andern auch nicht. Die Umfrageergebnisse belegen das deutlich.

Ich will Verantwortung sehen für politische Entscheidungen

In „unserer Demokratie“ hat niemand mehr Verantwortung für irgendetwas. Es wird sich versteckt hinter dem bösen Koalitionspartner, anonymen Vorschriften, Komputerprogrammen und letztlich wird behauptet, es wäre der Wählerwille. Das heißt, der Wähler, der Bürger, ist verantwortlich. Das ist nicht einmal ganz falsch, denn das Stimmvieh hat diese Dilettanten tatsächlich in einen Zustand gebracht, dass sie die irrsinnigsten Koalitionen abschließen können. Das geht nun beim besten Willen in Sachsen-Anhalt nicht. Wird Ulrich Siegmund zum Ministerpräsident gewählt, ist er und seine Partei verantwortlich. Dass er nicht ohne fremde Stimmen regieren kann, verwässert diesen Zustand nur geringfügig. Dass es so ist, könnte auch einem Wahlbetrug geschuldet sein. Es ist jenseits jeder statistischen Wahrscheinlichkeit, dass eine Partei bei der Urnenwahl mehr als 52 Prozent erhält, aber bei der Briefwahl weniger als die Hälfte. Aber das ist noch ein eigenes Thema. Beachtenswert dabei ist, dass die AfD nicht Zeter und Mordio geschrien hat, wie es alle demokratischen Parteien tun, wenn sie mit einem Wahlergebnis unzufrieden sind. Es gab nur einen kleinen Hinweis auf die Möglichkeit.

In Mecklenburg-Vorpommern wird der Wählerwille untergehen

In Sachsen-Anhalt ist es gelaufen. Die stärkste Partei wird regieren. Das ist Demokratie. Aber wie wird es in Mecklenburg-Vorpommern weiter gehen? Die AfD ist mit 38 Prozent die stärkste Kraft geworden, die SPD liegt mit 35 dahinter. In einer Demokratie läge der Regierungsauftrag bei der AfD. Aber wird die AfD in M-V überhaupt einen Parlamentsvizepräsidenten bekommen? Um das zu verhindern, und das wird mit allen Mitteln betrieben werden, muss eine Dreier-Koalition gebildet werden. SPD mit Grünen und Linken. Kann da jemand erwarten, dass diese Regierung keine grüne Politik machen wird? Mit ein bisschen Sozialismus? Kann das dann als funktionstüchtige Regierung bezeichnet werden? Beide kleine Partner können die SPD konstant erpressen.

Das heißt aber auch, dass die Menschen in M-V nicht einmal SPD-Politik erwarten können. Die wollten aber 35 Prozent der Wähler. Nur 12 Prozent wollen rot-grüne Politik aber die werden das Geschehen dominieren. So wird die weitere Zukunft in M-V erheblich interessanter werden als in Sachsen-Anhalt. Aber wer wird dann in M-V für irgendetwas verantwortlich zeichnen können oder müssen? So plädiere ich auch für M-V für eine Minderheitsregierung, ganz gleich, ob von AfD oder SPD. Es wäre gelebte Demokratie, wenn vernünftige Vorschläge der SPD, oder auch der AfD, mit gegenseitiger Unterstützung durchgesetzt werden könnten, gegen den Willen der 12 Prozent rot-grün.

Und der Wahlausgang in Berlin? Vergessen Sie´s einfach! Berlin ist schon lange verloren. Aber eines sollte nicht übersehen werden: Die Superdemokraten planen schon, Berlin Mittel zu streichen, weil die Berliner „falsch“ gewählt haben und diese Pläne kursieren auch schon für Sachsen-Anhalt. Ach ja, das ist „unsere Demokratie“ mit den demokratischen Parteien.

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