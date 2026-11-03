Mit einem blauen Auge davongekommen

von Egon W. Kreutzer

Schüler, Studenten und Berufsanfänger haben friedlich demonstriert, radikale Linke und gewaltaffine Migranten haben sich – leider nur in die Aufmärsche – integriert.

Das Ergebnis: Halb so schlimm.

Es werden jetzt sicherlich sofort und unwiderruflich Maßnahmen ergriffen, um den berechtigten Forderungen der Schüler, Studenten und Berufsanfänger nachzukommen. Etwa 40.000 Schulen gibt es in Deutschland. Bei einem durchschnittlichen Gebäudesanierungsbedarf von 1 Million Euro pro Schule – manche brauchen weniger, andere deutlich mehr – sind das nicht mehr als lächerliche 40 Milliarden Euro, die durchaus, nach Dringlichkeit gestaffelt, über einen Zeitraum von fünf Jahren investiert werden könnten. Das sind nur 8 Milliarden Euro pro Jahr, oder so viel, wie die Ukraine in vier Monaten an Standard-Artillerie-Granaten vom Kaliber 155 verbraucht. Wenn Selenski sich das, trotz Staatspleite noch leisten kann, sollten wir das auch für unsere Schulen noch irgendwo auftreiben können.

Damit ist es leider noch nicht getan. Der Ausfall von Unterrichtsstunden hängt ja nicht nur mit der Bausubstanz zusammen, sondern auch mit einem Mangel an Lehrkräften. Pro Schule fünf zusätzliche Vollzeitstellen, damit wäre schon sehr viel erreicht. So eine Lehrkraft kostet ungefähr 70.000 Euro pro Jahr – 200.000 zusätzliche Lehrkräfte, das wären 14 Milliarden jährlich, weil die aber frisch, jung und neu eingestellt werden, liegen die Gehälter noch ein Stück darunter, so dass man mit nur 11,5 Milliarden gut über die Runden kommen sollte. Das entspricht noch einmal 6 Monaten Munitionsverbrauch der ukrainischen Artillerie. Es wäre doch gelacht, wenn wir diese Beträge in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen nicht auch irgendwie zusammekratzen könnten.

Damit ist die wesentliche Forderung der Gen Z doch schon erfüllt. Dass die dafür überhaupt auf die Straße gehen mussten, ist ja eigentlich eine Schande für unser schönes Land.

Die andere Forderung ist weitaus problematischer. Was meint das: Bezahlbarkeit?

Es heißt, die Gen Z umfasse die Geburtsjahrgänge von 1995 bis 2010. Das dürften also rund 12 Millionen Menschen sein, die ein Problem mit der Bezahlbarkeit haben. Doch das Problem der Bezahlbarkeit stellt sich in dieser Kohorte sehr unterschiedlich dar. Für manche kann der letzte Döner im Monat nicht mehr bezahlbar sein, andere schaffen es nicht, stets mit den gerade angesagtesten Sneakers – im doppelten Wortsinn – aufzutreten, und wieder andere sehen keine Chance beim Neuwagenkauf ein Modell oberhalb des ID 3 zu bezahlen. Wo soll man da die Grenze ziehen? Wie soll man überhaupt, Bezahlbarkeit herstellen?

Am einfachsten wäre natürlich ein Steuernachlass – nur, da haben nur jene etwas davon, die überhaupt schon ein eigenes Einkommen erzielen. Eine jährlich einmalige Überweisung von – sagen wir – 500 Euro an alle Gen Z Leute, würde vielleicht die Döner-Bezahlbarkeit ermöglichen, unter Umständen das Sneaker-Problem etwas lindern, aber am ID 3 würde weiterhin kein Weg vorbeiführen. Da müssen neue Lösungen her. Vielleicht ginge was mit einer App? Eine 20%-Rabatt-App, die bei jedem Bezahlvorgang nur 80 % vom Gen Z Konto abbucht, während dem Anbieter die übrigen 20 % direkt auf ein Investitions-Ansparkonto bei der KfW gutgeschrieben werden? Irgendwie so. Da muss sich halt mal jemand im Finanzministerium damit beschäftigen. Dass da gar nichts ginge, das ist so was von unwahrscheinlich …

Damit wäre der Landfrieden schon wieder hergestellt, gäbe es da nicht noch dieses andere Problem.

Dieses andere Problem, das sich mit hundert verletzten Polizisten und womöglich ebenso vielen kaputten Schaufensterschreiben ganz gut umschreiben lässt – vereinzelt noch garniert mit ein paar kleinen, lieblos aufgetürmten und angezündeten Barrikaden mitten im öffentlichen Raum der Innenstädte, ist mit Geld nicht lösen und kollidiert auch mit der Forderung: Keine Wehrpflicht! Zumindest jene, die sich daran beteiligt haben, haben sich disqualifiert für die dritte Forderung, „keine Wehrpflicht!“, anzutreten. Auch jene, die dies billigend und vielleicht bewundernd haben geschehen lassen, ohne die Demos schleunigst zu verlassen, sollten sich auf die Suche nach ihrem pazifistischen Gewissen machen. Das, was auf mitgeführten Bannern geschrieben steht, muss mit dem Gewissen nämlich nicht zwangsläufig in Zusammenhang stehen.

Die wenigen bewegten Bilder, die von der Halloween-Nacht in die Medien gefunden haben, lassen übrigens darauf schließen, dass es zwischen den friedlich demonstrierenden Schülern, Studenten und jungen Berufstätigen, den linken Krawalltouristen und den gewaltbereiten Migranten eine Gemeinsamkeit gibt: Die gehören alle der gleichen Generation an. Da waren eben auch plündernde Schüler, gewalttätige Studenten und zerstörungswütige junge Berufstätige (und Arbeitslose) zu sehen, und kaum einmal jemand deutlich über dreißig.

Was, wenn die alle, mögen es insgesamt 100.000 – stellvertretend für 12 Millionen – gewesen sein, unterschiedslos die gleichen Ziele verfolgen? Da mag es abgestufte Grade im ideologischen Überbau geben, eben von unbedarften Schülern bis hin zu linksextremistischen Kadern, was dann auch die abgestuften Grade von Gewalt, vom unvermummten Studenten bis zum nahkampferfahrenen Steine- und Böllerwerfer aus dem schwarzen Block, erklären würde.

Kann, darf, sollte, muss man die alle über einen Kamm scheren?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, noch einmal die Perspektive zu wechseln. Beim Deutschlandfunk gibt es eine Aussage zur Gesamtzahl der Demonstranten. 120.000 sollen es gewesen sein. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 11,88 Millionen aus der Kohorte der Gen Z schlicht zu Hause geblieben sind. 11,88 Millionen, die sich nicht motivieren ließen, auf die Straße zu gehen, weder wegen der Zustände an den Schulen, noch wegen der Bezahlbarkeit oder wegen der Wehrpflicht. Das heißt nicht, dass die mit allem einverstanden und zufrieden sein müssen. Es heißt nur, dass sie offenbar nicht den gleichen Leidensdruck verspüren wie jenes lautstarke eine Prozent, und es heißt womöglich auch, dass sie sich mit genau diesem einen Prozent auch nicht gemein machen wollten.

Doch dann taucht inmitten der 120.000 die aktivistische Lichtfigur Louisa Neubauer auf. Eine Frau, der weder das Schicksal droht, zum Wehrdienst einberufen zu werden, die auch nicht mehr in den Ruinen von Schulgebäuden Freistunden wegen Lehrermangel absitzen muss, und deren Bezahlbarkeitsprobleme sich eher im Bereich von ROLEX abspielen dürften als bei Döner oder Sneakers. Was also tut die da, außer sich selbst in Szene zu setzen?

Mich bewegt durchaus die Frage, ob das Gros der 120.000 tendenziell eher zu den Betroffenen von unterfinanzierten Schulen, Wehrpflicht und Bezahlbarkeit gehört, oder ob sich da eine „Empörungs-Blase“ versammelt hat, um in Vertretung der Interessen des hilflosen Prekariats besondere Lorbeeren einheimsen zu können. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich bin mir allerdings sicher, dass es sich bei den Demos nicht um Proteste von rechts, sondern um eine linke Angelegenheit gehandelt hat, was auf einen relativ hohen Anteil von „Gutmenschen“ schließen lässt.

So darf es auch nicht verwundern, wenn Louisa dazu ermuntert, weiter zu demonstrieren. Die ZEIT berichtet:

„Neubauer äußerte den Wunsch, dass die Proteste weitergehen. Der politische Druck müsse weiter aufgebaut werden und wachsen. Erste Gesprächsangebote wie die von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) seien zwar gut, doch durch ein »nettes Gespräch« allein würden die Probleme nicht gelöst.“

Wenn sich Frau Neubauer da mal bloß nicht zum Zauberlehrling macht.

Deutschland ist zwar am Wochenende noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Für die Veranstalter unter den Schülern, Studenten und jungen Berufstätigen, wie auch unter den Rädelsführern der Linksextremen und migrantischen Plünderer sieht das Fazit jedoch anders aus. Da sagt man sich vermutlich: Es hat funktioniert. Es wird wieder und noch besser funktionieren.

Auch unter den noch Unentschlossenen, die diesmal noch in der schweigenden Mehrheit geblieben sind, dürfte sich die Erkenntnis breit machen: Es funktioniert. Deutschland ist nicht Frankreich! Es ist ungefährlich. Wir können mehr fordern, mehr demonstrieren, mehr Krawall wagen und konsequenter plündern.

Diese Einschätzung lässt sich anhand von Zahlen nachvollziehen. Es gab bundesweit zwar etliche Festnahmen: Hamburg 120, Frankfurt/M 30, Berlin 16 – doch meist blieb es bei der Feststellung der Personalien. Lediglich von einem 56-jährigen Mann in Köln ist halbwegs sicher bekannt, dass er wegen des Mitführens von Molotowcocktails direkt einem Haftrichter zur Untersuchungshaft vorgeführt werden sollte. Alle anderen sind wieder auf freiem Fuß, und ob Anzeige erstattet werden wird, und ob es zu Verfahren kommen wird, ist noch vollkommen offen. Die Härte des Gesetzes wird vermutlich im Status der vollmundigen politischen Forderungen verbleiben.

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