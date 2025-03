Minister Kukies macht auf Pirat

Ex-Goldman-Sachs-Manager klaut 100.000 Tonnen Öl

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Der Tanker „Eventin“, beladen mit 100.000 Tonnen russischen Öls, hatte eine Havarie in der Ostsee und wurde am 21. März 2025 mitsamt seiner Ladung durch den deutschen Zoll beschlagnahmt. Er soll angeblich das Öl-Embargo der EU verletzt haben.

Diebstahl unter falscher Flagge

Schon das EU-Embargo widerspricht dem Völkerrecht. Die Beschlagnahmung von Gütern einer anderen Nation ohne Kriegserklärung ist ein Akt der Piraterie, ist der organisierte Diebstahl unter der falschen Flagge eines Embargos.

Piraterie durch deutschen Zoll

Dieser Akt der Piraterie wurde vom deutschen Zoll durchgeführt. Der Verantwortliche für diesen Akt der Seeräuberei ist ein gewisser Jörg Kukies, dem als Finanzminister auch der Zoll untersteht.

Kukies ist ein notorischer Finanzverbrecher

Kukies ist ein notorischer Finanzverbrecher: Er drängte zwei Tage vor der Wirecard-Insolvenz in einem Telefonat den KfW-IPEX-Bank-Chef Klaus R. Michalak, Wirecard einen neuen Kredit zu gewähren.

Wirecard Insolvenz

Am 25. Juni 2020 meldete die Firma Wirecard Insolvenz an, nachdem bekannt geworden war, dass ein Betrag von 1,9 Milliarden Euro „fehlte“. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Markus Braun trat daraufhin zurück und wurde später wegen Betrug, Marktmanipulation und Untreue verhaftet.

Minister Kukies und Goldman Sachs

Minister Kukies hat einen einschlägigen Lebenslauf: Seit dem Jahr 2000 arbeitete er für Goldman Sachs in London, von 2004 bis 2011 in der Zweigniederlassung Frankfurt am Main. Im Jahr 2006 wurde er zum Managing Director ernannt, 2010 zum Partner. Ab 2011 war er wieder in London als Leiter des Geschäftsbereichs EMEA Equity Derivative Sales. Nachdem er schon 2010 zum Partner bei Goldman Sachs aufgestiegen war.

Spekulations-Laden Goldman Sachs

Die Firma Goldman Sachs als Spekulations-Laden zu bezeichnen, ist eine Verniedlichung. Bei den US-Präsidentschaftswahlen 2012 kamen die größten Spenden der Kampagne für den republikanischen Kandidaten Mitt Romney direkt und indirekt von Goldman Sachs. Bei den vorherigen Wahlen hatte Goldman Sachs auch für Obamas Kampagne gespendet. Im Team des US-Präsidenten Trump waren Steven Mnuchin, Stephen Bannon und Gary Cohn, die allesamt Manager bei Goldman Sachs sind.

Sexuelle Übergriffe bei Goldman Sachs

Zwei Frauen bei Goldman Sachs in den USA haben 75 Fälle von sexuellen Übergriffen und Belästigungen durch leitende Bankangestellte zwischen 2000 und 2011 gemeldet, darunter auch Vergewaltigungen.

Geheime Bilderberg-Konferenz

Kukies war Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz 2022 in Washington, D.C. Diese ebenso dubiosen wie geheimen Treffen von Politikern und Super-Reichen nehmen einen permanenten und unkontrollierten Einfluß auf Politik und Gesellschaft.

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

Wer Leuten wie Kukies ausgerechnet das Finanzministerium anvertraut, der lässt auch den Wolf die Schafe hüten. Der Pate von Kukies ist Kanzler Scholz. Es ist der Scholz, der in den bisher nicht aufgeklärten Wire-Card-Skandal verwickelt ist. Bis heute verweigert das Finanzministerium die Herausgabe von Akten über Scholz-Kontakte zu dem in den Skandal verwickelten Finanz-Lobbyisten. Aber warum sollte eine Krähe der anderen ein Auge aushacken?

