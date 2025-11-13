Milliardäre sollten nicht existieren

Chaitanya Davé (globalresearch)

Fast 60 Prozent des Vermögens von Milliardären stammen aus einer dieser Quellen: Erbschaft, Korruption, Vetternwirtschaft oder Monopolmacht. Insbesondere Billionen werden vererbt, wodurch eine neue aristokratische Oligarchie entsteht, die immensen Einfluss auf unsere Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ausübt.

Unsere zutiefst ungleiche Welt blickt auf eine lange Geschichte kolonialer Herrschaft zurück, von der vor allem die Reichsten profitierten. Die Ärmsten, Angehörige ethnischer Minderheiten sowie Frauen und marginalisierte Gruppen wurden und werden weiterhin systematisch ausgebeutet – mit enormen menschlichen Kosten.

Milliardäre gründen Monopolkonzerne, die weitgehend die Märkte kontrollieren, die Regeln festlegen, die Löhne für die Arbeiter auf das niedrigstmögliche Minimum beschränken und alle Gewinne einstreichen.

Da Monopole ihre marktbeherrschende Stellung in vielen Branchen immer weiter ausbauen, ist das Vermögen von Milliardären auf ein beispielloses Niveau gestiegen. Rund 18 Prozent des weltweiten Vermögens der Milliardäre stammen aus Monopolmacht.

Nehmen wir zum Beispiel Jeff Bezos, der das Amazon-Imperium zu einem beispiellosen Ausmaß aufgebaut hat. Amazon wickelt 80 % oder mehr der Online-Käufe in Spanien, Frankreich und Deutschland ab, während es in den USA 38 % aller E-Commerce-Umsätze generiert.

Laut Oxfam haben im Jahr 2023 erstmals mehr neue Milliardäre ihr Vermögen durch Erbschaften als durch Unternehmertum erworben. Alle Milliardäre weltweit unter 30 Jahren haben ihr Vermögen geerbt. In den nächsten drei Jahrzehnten werden über 1.000 der heutigen Milliardäre mehr als 5,2 Billionen US-Dollar an ihre Erben weitergeben. Oxfam schätzt, dass 36 Prozent des Vermögens von Milliardären aus Erbschaften stammen.

Noch schlimmer ist, dass diese Vermögensübertragung weitgehend steuerfrei bleibt . Eine Analyse von Oxfam zeigt, dass in zwei Dritteln der Länder Erbschaften an direkte Nachkommen überhaupt nicht besteuert werden. Die Hälfte aller Milliardäre weltweit lebt in Ländern, in denen keine Erbschaftssteuer auf das Vermögen erhoben wird, das sie ihren Kindern nach ihrem Tod hinterlassen.

Die Vorstellung, dass extremer Reichtum die Belohnung für außergewöhnliches Talent sei, ist weit verbreitet und wird in unseren Medien und unserer Popkultur stark bestärkt. Dies ist eine Lüge, die von den Milliardären verbreitet wird, die die Medien kontrollieren.

In Amerika werden Erbschaften nicht besteuert – dadurch entgehen dem Staat Milliarden von Dollar, die für die Finanzierung von Gesundheitswesen, Wohnraum, Schulen und Hochschulen verwendet werden könnten.

Leider wird die US-Bevölkerung von den konzernkontrollierten Medien getäuscht. Die US-Wahlen werden durch das Geld von Milliardären bestimmt. Deshalb haben sie irrtümlicherweise einen Präsidenten gewählt, der von und für Milliardäre ist.

Noch vor 40 Jahren beherrschten 50 Unternehmen den Großteil der amerikanischen Medien. Heute werden 90 % der US-Medien von nur sechs Konzernen kontrolliert : AT&T, CBS, Comcast, Disney, News Corp und Viacom. Das bedeutet, dass lediglich 232 Medienmanager den Großteil der Informationen kontrollieren, die uns erreichen, und über ein Vermögen von über 430 Milliarden Dollar verfügen . Glauben Sie, dass diese Milliardäre Nachrichten oder Darstellungen zulassen würden, die ihren Reichtum und ihre Macht beeinträchtigen? Nein, niemals.

Weltweit, insbesondere in armen Ländern – die am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind –, sehen sich Menschen gefährlichen Klimakatastrophen wie schweren Hurrikanen, Sturzfluten und Waldbränden ausgesetzt, weil Milliardäre durch ihren Lebensstil den Klimawandel rasant verschärfen. Tatsächlich investieren 125 der reichsten Milliardäre der Welt so viel Geld in umweltschädliche Industrien, die durchschnittlich drei Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr ausstoßen. Je mehr sie in fossile Brennstoffe investieren, desto mehr schützen sie deren Nutzung, ungeachtet der Folgen für den Rest der Welt.

Die zunehmende globale Ungleichheit ist gefährlich und inakzeptabel: Es ist Zeit für strengere Maßnahmen gegen Milliardäre. Weitreichende Steuererhöhungen für Superreiche sind notwendig, und die Regierungen der Welt sollten Multimillionäre und Milliardäre dazu zwingen, ihren gerechten Steueranteil zu zahlen.

Was also tun? Zunächst einmal sollten Sie nichts glauben, was die etablierten Medien im Fernsehen, in Zeitungen oder Zeitschriften berichten. Hinterfragen Sie alles, was Sie sehen, lesen und hören. Suchen Sie nach alternativen, progressiven Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendern. Wir müssen uns darüber informieren, was gut für die Mehrheit der Bevölkerung ist.

Unterstützen und wählen Sie progressive, sozial engagierte Kandidaten für alle politischen Ämter, vom Präsidenten bis zu Senatoren und Kongressabgeordneten; Menschen wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die an den demokratischen Sozialismus glauben, ein System, das für die Mehrheit der Bevölkerung dieses Landes fair ist.

Schließ dich so vielen Protestkundgebungen im ganzen Land wie möglich an. Befrage deinen Senator und Abgeordneten in Bürgerversammlungen. Denk daran: Unsere gewählten Volksvertreter sind nicht unbedingt großartige Menschen. Sie sind ganz normale Leute, die sich zur Wahl gestellt haben und das Richtige gesagt haben, um ihren Wählern zu gefallen. So versprach Donald Trump beispielsweise, den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages zu beenden, die Preise in wenigen Tagen zu senken und gab viele weitere leere Versprechungen ab. Keines davon hat er bisher gehalten.

Kaufen Sie außerdem regional ein. Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einkauf bei großen Konzernen wie Amazon, Walmart usw. Kaufen Sie stattdessen bei familiengeführten Kleinbetrieben. Besuchen Sie lieber kleine, familiengeführte Restaurants als große Restaurantketten.

Anders gesagt: Wir, das Volk, besitzen die Macht, die uns von den Multimillionären und Milliardären, die mit unseren korrupten Politikern unter einer Decke stecken, entrissen wurde. Wenn wir uns vereinen, können wir sie zurückerobern.

Chaitanya Davé ist Ingenieur und Unternehmer. Er hat drei Bücher verfasst: „CRIMES AGAINST HUMANITY: A Shocking Record of US Crimes since 1776-2007“, „COLLAPSE: Civilization on the Brink-2010“ und „CAPITALISM’S MARCH OF DESTRUCTION: Replacing it with People and Nature-Friendly Economy“. Er ist außerdem Autor zahlreicher Artikel zu Politik, Geschichte und Umwelt. Als Gründer und Präsident einer gemeinnützigen Stiftung unterstützt er arme Dorfbewohner in Indien, Nepal, Haiti, den USA sowie Obdachlose und Menschen in anderen Entwicklungsländern. Sie erreichen ihn unter cahumanity@gmail.com .

Er ist regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

******* „Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat.“ (Silvio Gesell)

