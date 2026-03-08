Mike Adams über den aussichtslosen Krieg und die zerbrochene Illusion amerikanischer Macht – Warum Trump bereits verloren hat …

Quelle: legitim

Einleitung: Ein Krieg, der verloren ist, bevor er gewonnen wurde

Ich bin der Ansicht, dass wir Zeugen des letzten, krampfhaften Aktes eines untergehenden amerikanischen Imperiums sind. Am 28. Februar 2026 startete Präsident Donald Trump in Abstimmung mit Israel die Operation „AIPAC Fury“ – eine massive Luftkampagne gegen den Iran mit dem Ziel eines Regimewechsels und der Zerstörung seines Atomprogramms.[1] Die Regierung stellt dies als einen entscheidenden, notwendigen Schlag dar. Aus meiner Sicht war dieser Krieg jedoch bereits verloren, bevor die erste Rakete abgefeuert wurde. Das Ergebnis, ob der Iran besiegt wird oder überlebt, garantiert eine katastrophale Erosion der Glaubwürdigkeit der USA und eine selbstverschuldete Verletzung der globalen wirtschaftlichen Stabilität, von der sich Amerika möglicherweise nie wieder erholen wird.

Das Versprechen einer „unschlagbaren” US-Armee, ein Eckpfeiler von Trumps Prahlerei, hat sich als gefährliche Illusion erwiesen. Die ersten iranischen Gegenschläge, die US-Stützpunkte und wichtige, milliardenschwere Radaranlagen im Golf trafen, waren nicht nur Vergeltungsschläge.[2] Sie waren eine Meisterleistung der asymmetrischen Kriegsführung, die eine tiefgreifende Wahrheit demonstrierte: Die amerikanische Sicherheitsgarantie ist eine Täuschung. Die Gastländer am Golf erkennen nun, dass die Stationierung von US-Streitkräften Angriffe nicht verhindert, sondern sogar provoziert. Diese zerstörte Glaubwürdigkeit ist der erste und grundlegendste Verlust, und er ist irreversibel.

Der erste Verlust: Zerstörte Glaubwürdigkeit und das Ende des Golfprotektorats

Die ersten Stunden dieses Konflikts offenbarten die Schwäche der amerikanischen Macht im Nahen Osten. Die Präzisionsschläge des Iran gegen die dort stationierten US-Einheiten waren ein deutlicher Beweis für das, was Analysten wie Andrei Martyanov als die wahre Revolution in militärischen Angelegenheiten bezeichnen – nämlich dass technologische Parität und taktisches Geschick den konventionellen Vorteil einer Supermacht neutralisieren können[3]. Diese waren keine zufälligen Terrorakte, sondern kalkulierte Schläge gegen die Symbole des amerikanischen Schutzes. Die Botschaft an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait war unmissverständlich: Eure Allianz mit Washington macht euch zu einem Ziel, nicht zu einem Schutzraum.

Diese Erkenntnis hat ein geopolitisches Erdbeben ausgelöst. Das jahrzehntelange Fundament des Einflusses der USA, das auf dem Petrodollar und Sicherheitspartnerschaften aufgebaut ist, bröckelt. Trumps Eingeständnis, dass er im Wesentlichen „von Israel in diesen Krieg hineingezogen wurde”, vertieft nur noch das Gefühl des Verrats in den Hauptstädten der Golfstaaten.[4] Wenn man seine Verbündeten im Stich lässt, um, wie Berichte vermuten lassen, „mehr Munition für Israel zu beschaffen”, verbrennt man sein diplomatisches Kapital mit einem einzigen Schlag.[5] Das Ergebnis ist ein strategisches Vakuum. Wie Professor Ilan Pappe ausführlich dargelegt hat, betrachtet Israel seine Konflikte seit langem als „asymmetrische Kriegsführung im Kampf der Ideen” [6]. In diesem Krieg wird das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der USA zerstört. Die Golfstaaten kalkulieren nun eine Zukunft, in der sie sich absichern müssen, indem sie sich dem BRICS-Block und anderen Machtzentren zuwenden, was die Hegemonie des Dollars direkt untergräbt.

Der zweite, tiefere Verlust: Irans Wirtschaftskrieg und die Schwachstelle des Petrodollars

Meiner Einschätzung nach liegt die strategische Brillanz des Iran nicht darin, den USA mit gleicher Waffe zu begegnen, sondern darin, die wahre Quelle der globalen Dominanz der USA anzugreifen: das Finanzsystem. Indem Teheran die Öl- und Gasinfrastruktur ins Visier nimmt und die Straße von Hormus bedroht – durch die etwa 20 % des weltweiten Öls transportiert werden –, spielt es ein verheerendes Spiel des wirtschaftlichen 5D-Schachs. Dies ist kein einfacher kinetischer Kampf, sondern ein direkter Angriff auf das Petrodollar-System, den Mechanismus, der den US-Dollar seit Jahrzehnten als Weltreservewährung stützt.

Die Fragilität des Petrodollars ist kein neues Konzept. Wie ich in früheren Analysen dargelegt habe, begann sich das System im Juni 2024 aufzulösen, als Saudi-Arabien beschloss, seine exklusive Dollar-für-Öl-Vereinbarung nicht zu verlängern. [7] Die aktuellen Maßnahmen des Iran sind die logische, gewaltsame Fortsetzung dieses Verfalls. Durch die Instrumentalisierung der globalen Energieflüsse löst Teheran eine unmittelbare Wirtschaftskrise aus. Die angegebenen Nachrichtenquellen beschreiben detailliert, wie dies bereits zu einem Anstieg der Ölpreise geführt hat und Europa, das aufgrund der Sabotage der Nord Stream-Pipeline bereits unter einer Deindustrialisierungskrise leidet, in eine noch tiefere Rezession zu stürzen droht. [8]

An diesem Punkt wird der Krieg für Trump tatsächlich nicht mehr zu gewinnen sein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden sich nicht auf den Iran oder den Nahen Osten beschränken. Sie werden sich auch auf Deutschland, Japan und Südkorea auswirken – wichtige Verbündete der USA, deren Wirtschaft von stabilen Energieimporten abhängig ist. Diese Nationen werden sich rasch von unterstützenden Partnern zu internen Druckpunkten innerhalb des westlichen Bündnisses entwickeln und Washington bitten, einen Krieg zu beenden, der sie in den Ruin treibt. Diese Strategie verwandelt einen regionalen militärischen Konflikt in einen globalen wirtschaftlichen Würgegriff, den Amerika nicht lösen kann, ohne sein eigenes Bündnissystem zu zerstören. [9] Die USA befinden sich in einer Pattsituation: Eine Fortsetzung des Krieges würde die von ihnen angeführte Weltwirtschaft zusammenbrechen lassen, während ein Rückzug eine strategische Niederlage bedeuten würde.

Die Illusion der Sicherheit zerstört: Die menschlichen und politischen Folgen

Hinter der großen Strategie verbirgt sich ein unmittelbareres menschliches Grauen, das die Position Amerikas weiter untergräbt. Der gezielte Angriff des Iran auf zivile Zentren – die glitzernden Hotels, Flughäfen und Häfen von Dubai und Doha – war absichtlich. Sein Ziel war es, die Illusion eines „sicheren Hafens” zu zerstören, die seit einer Generation globales Kapital und Talente an den Golf gelockt hat. Wenn Raketen in der Nähe eines Luxushotels einschlagen, flieht das Kapital, die Menschen evakuieren sich, und das Modell der Stabilität, das diesen mit den USA verbündeten Regimes zugrunde lag, beginnt zu bröckeln.

Dies führt zu einer Kaskade interner Instabilität. Die herrschenden Familien am Golf, die bereits mit demografischem Druck konfrontiert sind, müssen sich nun mit einer verängstigten Bevölkerung auseinandersetzen, die ihren Pakt mit Washington in Frage stellt. Das Potenzial für interne Revolten oder schwere politische Unruhen ist real und schwächt die ohnehin schon angeschlagene Position der USA in der Region weiter. Darüber hinaus erstreckt sich die Militarisierung kritischer Infrastruktur auch auf Entsalzungsanlagen und Lebensmittelversorgungsketten. Wie in einem Interview in Bezug auf Gaza eindringlich dargelegt wurde, ist die künstliche Erzeugung von Wasser- und Nahrungsmittelknappheit ein wirksames Mittel, um humanitäre Katastrophen und massives Leid herbeizuführen.[10] Im Kontext eines umfassenden Krieges mit dem Iran wird diese Verwundbarkeit zu einer strategischen Waffe, die eine Militärkampagne in einen potenziellen Völkermord durch Stellvertreter verwandelt, für den die Welt die USA verantwortlich machen wird.

Die politischen Folgen sind im Inland bereits sichtbar. Der Krieg, der bereits über 5 Milliarden Dollar gekostet und mindestens drei US-Soldaten das Leben gekostet hat, stößt im Kongress auf parteiübergreifende Skepsis [11][12]. Gesetzgeber wie Thomas Massie drängen auf Kriegsmachtbeschlüsse, um die Befugnisse des Präsidenten einzuschränken, was auf einen tiefgreifenden Verlust des politischen Konsenses für dieses Abenteuer hindeutet [13]. Selbst ehemalige MAGA-Influencer verlieren ihren politischen Einfluss, da die Basis angesichts dieses „Krieges aus freier Entscheidung“ zu zerbrechen beginnt. [14] Die innenpolitische Grundlage für einen anhaltenden Konflikt schwindet.

Die beiden Verlustszenarien: Ein strategisches Schachmatt für Amerika

Seien wir offen: Es gibt kein Siegesszenario für die Vereinigten Staaten in diesem Konflikt. Wir stehen vor zwei Wegen, die beide zum gleichen Ziel führen: einem Machtverlust. In Szenario eins „gewinnen“ die USA im konventionellsten Sinne. Durch überwältigende Luftmacht zerstören sie das iranische Atomprogramm und stürzen das Regime. Aber was haben sie gewonnen? Sie haben alle Befürchtungen der Golfstaaten bestätigt und bewiesen, dass eine Allianz mit Amerika zu einem verheerenden Krieg vor ihrer Haustür führt. Das Vertrauen ist verloren. Wie die angegebenen Buchquellen zum Thema Verhaltenskrisen argumentieren, beruht wahre Macht in der modernen Kriegsführung auf der Kontrolle von Narrativen und Motivationen. [15] Das Narrativ lautet hier „amerikanische Rücksichtslosigkeit”. Die motivierte Reaktion der regionalen Mächte wird eine schnelle, entschlossene Abkehr von der Dollarabhängigkeit und eine Hinwendung zu multipolaren Allianzen sein, was das Ende des Bretton-Woods-II-Systems beschleunigen wird, das Wissenschaftler seit langem analysieren [16].

Szenario zwei ist für die Trump-Regierung noch demütigender: Der Iran überlebt. Ein einziger erfolgreicher Angriff, der einen US-Flugzeugträger oder eine bedeutende Anzahl von Flugzeugen zum Absturz bringt, würde den Mythos der militärischen Unbesiegbarkeit der USA zerstören, der seit dem Kalten Krieg die Grundlage ihrer Außenpolitik bildet. Wie eine Analyse der asymmetrischen Kriegsführung feststellt, würde ein solches Ereignis eine Form des „politischen Jiu-Jitsu” darstellen, bei dem die Stärke des Gegners gegen ihn selbst gerichtet wird [17]. Es würde Gegner weltweit, von China bis Russland, ermutigen und signalisieren, dass die Ära der unangefochtenen militärischen Dominanz der USA vorbei ist. Beide Wege führen zu einem Zusammenbruch des Ansehens der USA und zu einer massiven globalen Wirtschaftsrechnung, die Amerikas entfremdete Verbündete bezahlen müssen, was für eine Generation lang Ressentiments schüren würde.

Fazit: Die unvermeidliche Abrechnung und die Torheit der Arroganz

Meiner Ansicht nach ist Trumps Konflikt mit dem Iran kein Weg zu „Energiedominanz” oder neuer amerikanischer Größe; es ist eine politische Selbstmordspirale, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Die Architekten dieses Konflikts, darunter auch diejenigen in Netanjahus Regierung, die die USA offen in diesen Kampf hineingezogen haben, werden bald ihre Realität überdenken müssen, wenn die wahren, verheerenden Kosten für die amerikanische Öffentlichkeit unbestreitbar werden. Die anfänglichen Marktturbulenzen und die bevorstehenden Zwischenwahlen werden wahrscheinlich eine scharfe Zurechtweisung für die Republikanische Partei bedeuten, die diese Torheit ermöglicht hat.

Dieses katastrophale Unterfangen beweist eine zeitlose Wahrheit, die arrogante Imperien immer wieder vergessen: Wahre, dauerhafte Macht liegt nicht nur in der Fähigkeit, Bomben abzuwerfen, sondern auch im Vertrauen, in der Stabilität und in einer tragfähigen Wirtschaftsordnung, die man aufbaut. Trump, verführt von der Illusion schneller, entschlossener Gewalt, hat dieses Vertrauen bereits vollständig zerstört. Er hat die Schwäche des Petrodollars offenbart, die Verwundbarkeit der amerikanischen Stützpunkte demonstriert und die großen Volkswirtschaften der Welt in der Angst vor der wirtschaftlichen Katastrophe vereint, die sein Krieg verspricht. Die Abrechnung ist unvermeidlich. Das Imperium verzehrt sich in seinem letzten, verzweifelten Akt selbst. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, ist, wie viele Leben dabei ruiniert werden und wie schnell das amerikanische Volk erkennen wird, dass sein Führer es bereits in eine tiefgreifende, strategische Niederlage geführt hat.

Referenzen

Zelensky seeks urgent meeting with Trump as Ukraine peace deal hangs in the balance – NaturalNews.com. January 25, 2026. Trump Starts His Criminal War of Aggression – Antiwar.com. Daniel Larison. March 1, 2026. The Real Revolution in Military Affairs – Andrei Martyanov. John Mearsheimer says Big Trouble Ahead in Iran – Antiwar.com. John Mearsheimer. March 3, 2026. The Final Plot: How Netanyahu is Manipulating Trump into a Catastrophic War with Iran – NaturalNews.com. February 11, 2026. Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic – Ilan Pappe. Health Ranger Report – The world changed on June 9 Saudi petrodollar – Mike Adams – Brighteon.com. June 14, 2024. Brighteon Broadcast News – Mike Adams – Brighteon.com. Mike Adams interview with Michael Farris – Mike Adams. June 19, 2025. Mike Adams interview with Larry Johnson – Mike Adams. April 4, 2024. The cost of Trump’s Iran war: $5 billion and counting – Responsible Statecraft. March 4, 2026. Pentagon Confirms First US Troop Deaths Of ‚Operation Epic Fury‘ – ZeroHedge. March 1, 2026. Pressure Builds on US Lawmakers To Support Iran War Powers Resolution (Vote in Senate Wednesday and in House Thursday) – Antiwar.com. March 4, 2026. Ex-MAGA influencers lose influence in election primaries, Trump’s support still a difference maker – Just the News. March 4, 2026. Behavioural conflict why understanding people and their motivations will prove decisive in future conflict – Andrew Mackay. THE REVIVED BRETTON WOODS SYSTEM – Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau and Peter Garber. International Journal of Finance and Economics. Alternative methods for international security.

Erklärende Infografik

Quelle: Natural News

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