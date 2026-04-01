Michael Hudson: Nach dem Iran-Krieg wird die Welt nicht mehr dieselbe sein

Eine excellente Analyse, der ich nur zustimmen kann.

Glauben Sie den Medien-Huren kein Wort.

Sie müssen lügen, sonst würden sie nicht den Stuhl besetzen auf den sie sitzen.

Prof. Michael Hudson, ein weltweit renommierter klassischer Ökonom, erläutert, warum der Krieg gegen den Iran die Weltwirtschaft dauerhaft verändert hat.

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