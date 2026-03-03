Merz will gegen Iran kämpfen? // GEGENPOL

Der Konflikt im Nahen Osten droht völlig zu eskalieren. Und Deutschland will unbedingt mitmischen? Hat Merz Angst, den Krieg zu verpassen? Statt Zurückhaltung und mahnende Worte an beide Seiten bezieht der Bundeskanzler klar Stellung an der Seite Trumps und Netanjahus. Deutschland will militärisch dabei sein mit Maßnahmen, die „falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören“ (Stellungnahme der Bundesregierung). Wer zwingt eigentlich unser Land dazu, in den Krieg einzugreifen? Und warum wird das Völkerrecht ad acta gelegt, wenn es um die USA und Israel geht?

Ich bin mal gespannt, wieviel Wähler am Sonntag in BW überflüssige Kriegsparteien wählen. Ich schätze ungefähr 60 Prozent.

Mein Tip: 60,6 Prozent

Was meint Ihr? Könnte hinkommen, oder?

