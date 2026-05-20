Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf der eSummit 2026, einem Gipfeltreffen der Elektro- und Digitalindustrie, in Berlin tiefgreifende Reformen und Investitionen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland angekündigt. Angesichts globaler Machtverschiebungen durch die USA, China und Russland sprach Merz von einer „grundlegenden Veränderung geostrategischer Machtpolitik“.

Der Kanzler verteidigte zugleich den Reformkurs seiner Regierung gegen Kritik an einem zu langsamen Tempo. Deutschland befinde sich in einem laufenden Reformprozess, sagte Merz. Seiner Ansicht nach „geht es auch an der Wirklichkeit vorbei, immer nur einen Niedergang zu beklagen und Trübsal zu blasen“.

Ein sogenanntes „Umsetzungsproblem“ sieht Friedrich Merz nicht nur bei seiner Regierungskoalition, sondern auch bei der Bevölkerung. Der Bundeskanzler sagte wörtlich:

„Wir haben in beachtlichen Teilen unserer Gesellschaft immer noch ein Erkenntnisproblem.“

Nein, Herr Merz, nicht die Gesellschaft hat versagt, sondern die bürgerfeindliche Politik seit der Tyrannin.

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