Merz: „Es steht außer Frage, dass Russland eine unmittelbare Bedrohung für uns darstellt“

9. Mai 2026 dieter Allgemein 0

Am Samstag war Friedrich Merz als CDU-Parteichef beim Parteitag der schwedischen Konservativen von Ministerpräsident Ulf Kristersson zu Gast. In seiner Ansprache warnte er vor einer „unmittelbaren Bedrohung“ durch Russland. Zugleich positionierte er Deutschland als „Anker der Stabilität“ und betonte das Ziel, die Bundeswehr zur „stärksten konventionellen Armee Europas“ zu machen.

Wer sind „Wir“ Herr Merz? Bei circa 28 % Zustimmung für Sie bei einer Volksbefragung darf diese Frage doch erlaubt sein, oder?
Und wenn Sie schon mal hinsichtlich der Bedrohungen aus Russland das Maul so weit aufreißen, dann nennen Sie doch bitte plausible Gründe, warum Russland USNATO-Vasallen und im Siechtum befindliche EU-Nationen überfallen sollte? Warum? Es gibt nichts zu holen.

Und wer hat dafür gesorgt, daß eine Industrienation wie Deutschland sich weltwirtschaftlich im Abstieg befindet, indem ihr preiswerte Energie aus Russland verwehrt wurde? Inzwischen weiß es jedes Kind: Schwarz, Rot, Grün.

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