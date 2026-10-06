Merz’ 777-Millionen-Palast

Von Torben Botterberg (qpress)

Berlin | Millionen Bürger rechnen beim Einkauf, an der Tankstelle und vor der nächsten Nebenkostenabrechnung inzwischen jeden Euro zweimal um. Im Berliner Regierungsviertel rechnet man großzügiger: Dort entsteht für prognostizierte 777,3 Millionen Euro ein Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes. Schließlich kann man dem Bürger schlecht Verzicht predigen, wenn im Kanzlerpark nicht genügend Platz für Kantine, Dienstwohnung und Hubschrauberlandeplatz vorhanden ist.

Wenn Sparen nur für die anderen gilt

Die Bundesregierung verlangt den Bürgern seit Jahren finanzielle Opfer ab. Energie wird teurer, Mieten steigen, Sozialabgaben wachsen und beim Einkauf schrumpft der Inhalt des Einkaufswagen schneller als der Kontostand.

In Berlin gelten offenbar andere Naturgesetze. Dort wird das bereits monumentale Bundeskanzleramt um einen Neubau mit rund 60.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche erweitert. Vorgesehen sind unter anderem bis zu 400 zusätzliche Büroräume, eine Kantine, ein Veranstaltungsbereich, eine zweite Fußgängerbrücke über die Spree und eine erhöhte Hubschrauberlandeplattform.

Auch eine rund 250 Quadratmeter große Kanzlerwohnung gehört nach Angaben aus einer Bundestagsdebatte zum Projekt. Nur über die gesonderten Kosten dieser Wohnung möchte die Bundesregierung nichts sagen. Sie seien „integraler Bestandteil“ des Bürogebäudes.

So lässt sich Luxus besonders praktisch verstecken: Man erklärt ihn einfach zum Bestandteil der Verwaltung.

Aus 485 werden 777 Millionen Euro

Die erste haushaltsmäßig anerkannte Planung ging 2019 noch von 485 Millionen Euro Baukosten aus. Im Jahr 2022 waren daraus bereits 636,8 Millionen Euro geworden. Hinzu kommen 140,5 Millionen Euro prognostizierte Risikokosten – insgesamt also 777,3 Millionen Euro.

Die Bundesregierung verweist auf gestiegene Baupreise, höhere Sicherheitsanforderungen, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und die Notwendigkeit, bislang ausgelagerte Mitarbeiter wieder an einem Standort unterzubringen. Nach ihrer Darstellung befindet sich das Projekt weiterhin im Kostenrahmen.

Das ist technisch sogar richtig. Man hat den Kostenrahmen schließlich rechtzeitig auf 777 Millionen Euro vergrößert.

Mit derselben Methode könnte eine Familie ihr überzogenes Haushaltskonto sanieren: Sie erklärt das Minus einfach zum finanziellen Risikopuffer und verkündet anschließend stolz, weiterhin vollständig im Plan zu liegen.

Nach Angaben des Bundesrechnungshofes sollen allein im Haushaltsjahr 2026 rund 140 Millionen Euro für den Erweiterungsbau ausgegeben werden. Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass der Bund wegen Homeoffice und flexibler Arbeitsformen eigentlich weniger Bürofläche vorhalten sollte.

Doch was in gewöhnlichen Unternehmen als moderne Arbeitswelt gilt, scheint an der Spree als unzumutbare Einschränkung staatlicher Entfaltung verstanden zu werden.

Fast zwei Millionen Euro je zusätzlichem Büro

Teilt man die prognostizierten Gesamtkosten rein rechnerisch durch die bis zu 400 geplanten Büroräume, ergeben sich rund 1,94 Millionen Euro je Büro. Natürlich umfasst das Gesamtprojekt weit mehr als Schreibtische und Aktenschränke. Gerade das macht die Dimension jedoch sichtbar.

Während Familien überlegen, ob sie die Heizung herunterdrehen, bekommt das Kanzleramt eine neue Hubschrauberplattform.

Während Rentner Sonderangebote vergleichen, entsteht eine weitere Brücke über die Spree.

Während Arbeitnehmer immer höhere Abgaben tragen, wächst die Regierungszentrale um eine Fläche, auf der auch ein stattlicher Wohnblock Platz finden könnte.

Die Bundesregierung erklärt den Neubau mit dem gestiegenen Personalbestand und zusätzlichen Aufgaben. Niemand stellt grundsätzlich infrage, dass eine Regierungszentrale funktionsfähig sein muss. Die eigentliche Frage lautet, ob Funktionsfähigkeit tatsächlich 777 Millionen Euro, 60.000 Quadratmeter und ein architektonisches Regierungsdenkmal erfordert.

Der Palast der guten Begründungen

Das Kanzleramt versichert, die hohen Kosten seien notwendig. Es gibt Sicherheitsvorschriften, Nachhaltigkeitsziele, steigende Baupreise und komplizierte Planungen. Für jeden zusätzlichen Millionenbetrag findet sich ein Aktenordner mit einer überzeugenden Begründung.

Nur der Bürger besitzt diesen Luxus nicht.

Wenn seine Miete steigt, muss er zahlen. Wenn Lebensmittel teurer werden, muss er verzichten. Wenn der Staat weniger von ihm nimmt, wird das bereits als großzügige Entlastung gefeiert – wie zuletzt beim angeblichen Tankrabatt.

Der Erweiterungsbau ist deshalb mehr als ein teures Bauprojekt. Er ist ein Symbol für eine politische Klasse, die den Kontakt zu den Größenordnungen des normalen Lebens verloren hat. Wer mit dreistelligen Millionenbeträgen plant, bemerkt irgendwann nicht mehr, was hundert Euro mehr für Strom oder Lebensmittel in einem gewöhnlichen Haushalt bedeuten.

Der Bürger bekommt die Rechnung

Bis 2028 soll der Erweiterungsbau nach gegenwärtiger Planung fertiggestellt werden. Die Regierung bekommt dann neue Büros, eine Kantine, einen Veranstaltungsbereich, eine Dienstwohnung, eine neue Brücke und eine Hubschrauberplattform.

Der Bürger bekommt ebenfalls etwas.

Die Rechnung.

Und vermutlich eine Regierungserklärung, in der ihm erläutert wird, weshalb für seine Wünsche leider kein finanzieller Spielraum vorhanden ist.

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