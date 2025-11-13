Mercouris: „Deutschland ist am Ende – wie vorhergesagt“

Im geopolitischen YouTube-Podcast „The Duran“ äußert sich der Journalist Alexander Mercouris zur Wirtschaftslage Deutschlands und dessen Ziel, „die stärkste Armee Europas“ aufzubauen. Dabei vertritt er eine pessimistische Perspektive auf die wirtschaftliche Zukunft des Landes.

Unter Bezugnahme auf einen jüngsten Artikel der „Financial Times“ führt Mercouris aus, dass die Idee einer industriellen Wiederbelebung auf Basis von Aufrüstung aus zwei Gründen zum Scheitern verurteilt ist: Erstens werde ein Großteil der von Kanzler Friedrich Merz aufgenommenen Schulden von den Löchern in der Industriestruktur aufgefressen, genauso wie der Sozialhaushalt, der wegen der anhaltenden Massenentlassungen aus dem Ruder laufe. Zweitens sei der deutsche militärische Industriekomplex viel zu klein, um die Lücke der riesigen zivilen Industrie zu füllen. Mittlerweile verzeichne das Land einen massiven Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China.

Mercouris’ Fazit ist düster: „Deutschland ist am Ende.“

Und wann begreift es endlich auch der Deutsche?

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)

