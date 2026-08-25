Mein Vortrag in Magdeburg | Prof. Homburg

Deutschland setzt Staatsanwälte zur Bekämpfung der Opposition ein („Lawfare”).

Als parteiloser Wissenschaftler folge ich gelegentlich Einladungen politischer Parteien. Früher waren das Union, SPD oder Grüne, heute sind es AfD, BSW oder dieBasis. Eine Wahlempfehlung ist damit nicht verbunden. Mir geht es um die Verbreitung meiner Ideen. Wer auf Kontaktschuld-Vorwürfe hereinfällt, ist bei mir ohnehin an der falschen Adresse.

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