Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Friedrich Mez (CDU),

sehr geehrter Herr Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU)

dass sich so viele Menschen im Lande – gegen – Ihre Haltung im Israelkonflikt aussprechen Mehr als 1.000 Anzeigen gegen Bundeskanzler Merz seit letzter Woche weist Parallelen zu Ihrer Partei-„Freundin“ Angela Merkel auf, der es nach der Grenzöffnung in 2015 hunderte und tausende Anzeigen ins Haus hagelte. Dass sie das kalt ließ und sie dennoch an ihrem abstrusen Migrationsspielchen festhielt zeigt, dass hier etwas geschieht, was sich gegen unser Volk richtet, und darum andere Gründe haben muss. Mit Humanität und Verteidigung hat das alles längst nichts mehr zu tun. Es ist ein Macht- und Kulturkampf, den es schnellstmöglich zu beenden gilt.

Der Konflikt in der Ukraine folgt exakt diesem Muster, wo es doch die langjährige – Provokation – des Westens war, die letztlich zum „Angriff“ Russlands auf die Krim und später die Ukraine führte, handelt es sich tatsächlich doch um einen Krieg der Nato gegen Russland, um Ideologie und Macht. Glauben Sie wirklich, dass wir Bürger Ihnen abnehmen, dass Russland selbst die Sprengung der Gaspipeline in der Ostsee vornahm, wo es doch viel leichter gewesen wäre, einfach den Gashahn in Richtung D zuzudrehen? Muss man ein Militärexperte oder Politiker sein, um dieses Spielchen durchschauen zu können? Ich denke, nein. Die Nato und EU-Mitgliedschaft der Ukraine sind tatsächlich der zentrale Punkt, warauf es bei der Suche nach einer Lösung ankommt. Sichern Sie, – garantieren Sie – der Ukraine die, – wie von Putin – gefordert, Neutralität und fertig! Nehmen Sie dieses Land – nicht – in die Nato (und EU) auf, und der Krieg könnte schon bald beendet werden.

Deutschland hat Russland die Wiedervereinigung zu verdanken und sollte seine vor mehr als 3 Jahrzehnten gemachachten Versprechungen und Zusagen ernst nehmen. Heute ist die Spaltung zwischen Ost und West wieder real, und es bilden sich ganz andere, neue Blöcke, woran sich Deutschland beteiligt und auch maßgeblich zu verantworten hat. Können Sie die völlig unnötige Tötung so vieler Menschen und die Zerstörung ganzer Regionen in der Ukraine und im Gazastreifen verantworten? Ich könnte es nicht.

Bitte lesen Sie die u.s. detaillierten Ausführungen eines Bürgers, dem ich nur laut zustimmen kann. Sowohl die FDP als auch die SPD sind an dieser Politik schon gescheitert. Möchten Sie, – ihre CDU -, die nächsten sein? Wer Dinge verspricht und dann nicht einhält, ganz egal ob ein Helmut Kohl, Frau Merkel oder ein Friedrich Merz, der sollte seinen Hut nehmen, denn eine echte Alternative steht schon bereit, die es gelobt, besser zu machen. Geben wir ihr die Chance, die sie verdient, denn so wie jetzt kann es nicht weitergehen.

Oder aber, Sie besinnen sich endlich, und tun das was das Volk von Ihnen erwartet. Zuallererst brauchen wir FRIEDEN mit unseren Nachbarn und innerhalb der EU, und im Lande selbst. Beginnen Sie damit, verlorenes Vertrauen in die Politik zurück zu erobern, das in den letzten 20 Jahren unter Frau Merkel, der Ampel und nun auch unter Ihnen herbe Rückschläge erlebte, wobei die Bekämfung der Meinungsfreiheit durch unsere Politiker stark mitspielt.

Es fehlt Ihnen einfach an klaren Kontouren, woran man Sie erkennen kann. Wachen sie endlich auf, denn wir Bürger sind nicht dumm. Wir leben im 3. Jahrtausend!

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Hildebrandt

(Rheinland-Pfalz)

Lieber Herr „Tagesspiegel-Chef-Redakteur“ Sebastian Leber, Ihre Hetze gegen die AfD ist

„dumm-dreist“. Sie schreiben: Wie wenig muss jemand sein eigenes Land mögen, dass er es dieser Partei ausliefert ?

Oder: Unter einer AfD-Regierung nähme die Volkswirtschaft enormen Schaden ! Es gäbe keine Planungssicherheit für internationale Konzerne. Arbeitslosigkeit und Niedergang wären die Folge und die Abwanderung von Leistungsträgern ! Der Tourismus würde unter einer AfD-Regierung leiden ! ???? AfD-Anhänger würde Humanismus oder Moral NICHT INTERESSIEREN !

Lieber Herr Leber, aus jedem Ihrer „Horror-Szenarien unter einer AfD-Regierung“ tropft der pure Hass und eine global-politische Blindheit und eine erschreckende wirtschaftspolitische Naivität. Denn der „wirtschaftliche Niedergang – verbunden mit Massenentlassungen“ findet seit Jahren unter unseren „wunderbaren“ Rot-Grün-Schwarzen-Regierungen schon statt !!

Die „grüne Transformation“ unserer Wirtschaft – ausgehend von Merkel und der demokratisch nicht legitimierten EU-Polit-Kommissarin von der Leyen, die gerade vor Trumps Zoll-Diktat kapitulierte und ZUDEM noch weit über 1 Billion Euro „für den Kauf von dreckigem, teurem US-Fracking-Gas und US-Kohle, sowie EU- Investitionen in den USA“ versprach, richtet die deutsche Wirtschaft dramatisch zu Grunde.

Verbrenner-Verbot, irre C0-2-Steuern, Milliarden-Subventionen für den Kauf von E-Autos und Wärmepumpen, Flatterstrom aus Windrädern und eine irrwitzige Bürokratie führen zum Niedergang der deutschen Automobil-Industrie und ihrer mittelständischen Zulieferer. Das deutsche Wirtschaftswunder basierte über 60 Jahre lang auf dem reibungslosen Import günstiger, russischer Energie.

Die Grünen (Baerbock und Habeck) „versprachen schon als Opposition“, aus der Lieferung von russischem Gas und Öl „auszusteigen, so sie an die Regierung kämen“.

Damit, Herr Leber, fing das ELEND der deutschen Wirtschaft an, das mit der von US-Präsident Biden befohlenen Sprengung von Nord Stream „zementiert wurde“.

CDU-CSU unter Merkel und in Koalitionen mit der SPD, haben HUNDERTE MILLIARDEN EURO „ins Ausland verschenkt und im EEG versenkt“. Dafür wurde die deutsche Infrastruktur VERNACHLÄSSIGT, sodass heute tausende Brücken, Straßen, Schulen, Krankenhäuser usw. MARODE SIND und nun von MERZ-SPD mit hunderten Milliarden „Schulden-Sondervermögen“ erneuert werden müssen.

Dass zudem in die Rüstung eine halbe Billion Euro fließen soll, ist der Gipfel der Dummheit. Denn Deutschland hat KEINEN FEIND. Russland ist NICHT UNSER FEIND.

Fragen Sie doch bitte mal die Herren Merz – Pistorius u. Co. wie viele RHEIN-METALL-AKTIEN sie BESITZEN ?

Hätten sie 2022, bei einem Kurs von ca. € 83,00/Stck. nur 10.000 Stück Rheinmetall-Aktien für € 830.000 gekauft, hätten sie heute ca. € 18.000.000 auf dem Konto !

DARUM TROMMELN m.E. SO VIELE UNSERER POLITIKER FÜR DIE „KRIEGS-TÜCHTIGKEIT“ und die IRRSINNIGE AUFRÜSTUNG.

Wobei auch von diesen „Rüstungs-Milliarden auf Schulden“ wiederum ein GROSSER BATZEN in die US-Rüstungs-Wirtschaft fließen wird !

Machen Sie bitte die Augen auf und verlassen Sie ihre von Hass und Hetze gegen die AfD gefüllte „Journalisten-Blase“.

Die AfD ist an dem seit einigen Jahren in Deutschland/Europa stattfindendem „Wirtschafts-Massaker“ UNSCHULDIG und hat KEIN BLUT an den Händen in den völkerrechtswidrigen US-NATO-EU-Kriegen. Siehe unten !

Mit freundlichen Grüßen

Hans Schöpper

Unternehmer

