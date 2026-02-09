Wir lieben Europa und verachten deshalb die Europäische Union; der Konflikt mit Russland muss beendet werden; und überhaupt, „Make Europe Great Again“ – all dies wird nicht in Moskau oder Washington, sondern ausgerechnet in Brüssel, dem Sitz der EU-Gremien, verkündet.

Diese Woche nämlich wurde in Brüssel ein neues europäisches Bündnis gegründet: MEGA, kurz für „Make Europe Great Again“. Sie haben schon richtig gedacht, es handelt sich um potenzielle Verbündete Trumps und Gegner eines Krieges mit Russland – aus verschiedenen europäischen Ländern, von Deutschland bis Rumänien.

Aus dem besagten Rumänien zum Beispiel kam George Simion dorthin. Voriges Jahr gewann er den ersten Wahlgang der zweiten rumänischen Präsidentschaftswahl (die nach der Annullierung der ersten Wahl stattfand, bei der sein enger Vertrauter Cálin Georgescu im ersten Wahlgang gewonnen hatte), verlor aber im zweiten Wahlgang.

Auf der Gründungskonferenz von MEGA gab es keine Politiker mit vergleichbarer Popularität – das jedoch lässt sich dadurch erklären, dass der Zeitpunkt der Veranstaltung für europäische Trump-Anhänger ungünstig war: Trumps jüngste Gebietsansprüche auf Grönland haben zahlreiche prominente europäische Rechtspopulisten gezwungen, sich vorübergehend von ihm zu distanzieren. Sie können nämlich einerseits seine Pläne zur Annexion von EU-Territorium nicht unterstützen – wollen andererseits aber auch Washington nicht kritisieren. Viele der europäischen Parteien, die sich Trump annähern, sind entweder bereits an der Macht oder auf dem Weg dorthin (in Ungarn, Frankreich und Italien), nahmen jedoch nicht an der Konferenz in Brüssel teil. Vertreter der AfD, Großbritanniens, Spaniens und Tschechiens sowie zahlreiche belgische Abgeordnete waren hingegen anwesend. Philippe Dewinter, Vorsitzender der rechtsfundamentalistischen Partei Vlaams Belang (VBE), war unter denjenigen, die den Slogan „Love Europe, hate the EU“ prägten. Er erklärte:

„Die Zukunft Europas liegt in den Nationalstaaten, nicht im liberalen Globalismus.“

Überraschend ist es daher wohl nicht, wenn Euroskeptiker, Globalisierungsgegner, Gegner illegaler Einwanderung und der „Cancel Culture“ sich von Trump inspirieren lassen: Sie sehen in ihm einen Verbündeten im Kampf gegen die gegenwärtigen paneuropäischen Eliten, heute symbolisiert durch Ursula von der Leyen.

Auch US-Amerikaner, darunter Mitglieder des Kongresses, waren auf der Konferenz anwesend – für Trump-Anhänger nämlich ist der Kontakt zur europäischen Opposition, auf deren Machtergreifung sie setzen, ebenfalls sehr wichtig. Die Kongressabgeordneten riefen die Europäer auf, sich mit den US-Amerikanern zusammenzuschließen, „um die liberale Zersetzung und die islamistische Besatzung zu bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen“, und „um ein wirksames Bündnis zur Rettung der Zivilisation zu bilden“.

Dies entspricht ganz dem Geist von Trumps jüngsten Äußerungen in Davos und Vances Rede im vergangenen Jahr.

Die Europäer zeigten gegenüber diesen US-amerikanischen Ansichten Sympathie, doch für sie gab es ein weiteres, dringendes Thema: die Ukraine. Besprochen allerdings wurde es beileibe nicht im Sinne der üblichen Beschwörungen der Euro-Eliten über Kiews „europäischen Weg“.

Nein, die Redner stellten vielmehr fest, dass „Präsident Trumps bedeutende Bemühungen zur Beendigung der Kampfhandlungen durch Keir Starmer, Emmanuel Macron und Friedrich Merz wiederholt untergraben wurden“, wie die britische Zeitung EU Today wiedergibt. Fürderhin stellt das Blatt fest:

„Die Teilnehmer kritisierten die EU-Spitzenpolitiker, insbesondere Ursula von der Leyen, fortwährend für ihren kontraproduktiven Umgang mit dem Konflikt. Sie argumentierten, Europa müsse durch die weitere Integration der Russen, Ukrainer und Weißrussen sowie der anderen osteuropäischen Länder gestärkt werden, während Kampfhandlungen zum Zerfall Europas führten und die politische und wirtschaftliche Krise verschärften.“

Mit anderen Worten: Die europäischen Trumpisten, diese schrecklichen „Faschisten und Chauvinisten“ nach den Kriterien der europäischen Integrationsbefürworter, setzen sich für eine wahre europäische Einheit ein, die ganz Großeuropa einschließt – von den Russen bis zu den Portugiesen. Gleichzeitig erklären die ach so liberalen globalistischen europäischen Eliten Russland zur Hauptbedrohung für Europa – und fordern Vorbereitungen für einen direkten Krieg gegen uns, die sie jedoch als Vorbereitungen zur Abwehr einer fast unvermeidlichen russischen Aggression darstellen. Wem liegt Europas Zukunft denn nun wirklich am Herzen? Denen, die eine Integration mit dem östlichen Nachbarn fordern? Oder denen, die die Europäer auf der Grundlage von Angst und Hass gegenüber Russland vereinen wollen?

Und es geht hier auch gar nicht darum, was Russland will – wir brauchen ohnehin keine Integration mit Europa im politischen Sinne –, sondern darum, was die Europäer selbst wollen. Wollen sie Konflikt? Oder wollen sie Kooperation, so natürlich und für beide Seiten vorteilhaft? Ein Konflikt aber ist für Europa erstens ungünstig, ganz davon zu schweigen, dass er für Europa zweitens geradezu aussichtslos ist, wenn man ihn am Kriterium der Erreichung des offiziellen EU-Ziels misst: der europäischen Integration der Ukraine, also der Verschiebung der Grenze zum russischen Raum nach Osten. Russland nämlich wird die Teilung des einheitlichen russischen Raums niemals zulassen – unabhängig davon, ob die Europäer versuchen, die Ukraine allein oder gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Russland abgetrennt zu halten. Anders gesagt: Ein Konflikt gegen Russland um die Ukraine ist für Europa sinnlos – es sei denn, man sucht den Sinn in einer Vereinigung der europäischen Länder, die sich auf der Grundlage von Angst vor Moskau ergeben könnte. Doch von einer solchen Vereinigung profitieren nur die im Wesentlichen überstaatlichen und übernationalen europäischen Integrationsbefürworter – nicht die europäischen Länder und Völker als solche.

Darüber hinaus wird diese künstlich geschürte Angst nicht lange ihren vorgesehenen Dienst tun – im Gegenteil, sie wird die bereits in der EU vorhandenen zentrifugalen Tendenzen sogar noch verstärken. Insbesondere, da Donald Trump genau auf diese Tendenzen setzt – und nach seinem Ausscheiden eben jemand wie J.D. Vance diese Linie fortsetzen und verschärfen wird. Und dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass innereuropäische Trends bereits jetzt auf den fast unvermeidlichen Aufstieg derjenigen in wichtigen europäischen Ländern hindeuten, denen es leichter fallen wird, mit Washington und Moskau eine gemeinsame Sprache zu finden als mit Brüssel.

Übersetzt aus dem Russischen. Erschienen bei RIA Nowosti am 6. Februar 2026.

Pjotr Akopow ist ein russischer Historiker und Geschichtsarchivar (Absolvent des Moskauer Staatlichen Geschichtsarchivarischen Instituts). Seit einer Geschäftsreise in die damalige Bürgerkriegszone Südossetien im Jahr 1991 schreibt er als Journalist für zahlreiche Medien: Golos, Rossijskije Westi, bis 1994 Nowaja Gaseta, ab 1998 Nesawissimaja Gaseta; seit Anfang der 2000er-Jahre als politischer Beobachter bei Nowaja Model und im entsprechenden Ressort der Iswestija. Er arbeitete als Sonderberichterstatter beim Chefredakteur des Polititscheski Journal, dessen Chefredakteur er selbst im Jahr 2007 wurde. Der ehemalige stellvertretende Chefredakteur von Wsgljad ist zudem ständiger politischer Beobachter bei RIA Nowosti.

