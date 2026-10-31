Matt Bracken: Der wahre Grund, warum sich Saudi-Arabien gerade Teheran zugewandt hat

„Es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten Jahr.“ (WEF-Präsident Brende)
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