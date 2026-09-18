Massiver Einfluss der Hochfinanz: Arm-Reich-Schere in Deutschland erreicht Rekordniveau

Die Superreichen werden immer reicher – und für Millionen von Menschen in Deutschland wird das Leben unbezahlbar. Was sind die Gründe für diese massive und ungerechte Vermögensverteilung? Sind daran die Reichen schuld oder gibt es womöglich andere Gründe? Im Folgendem zeigt Kla.TV wesentliche Faktoren und Entwicklungen auf, die für diese „Arm-Reich-Schere“ verantwortlich sind. [weiterlesen bei kla.tv]

„Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat.“ (Silvio Gesell)

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