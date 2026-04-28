Massive Zinserhöhungen kommen – Megacrash droht und niemand will es heute wissen. So sorgen Sie vor!

Die Börse träumt von einer Lösung des Irankrieges und weiteren Zinssenkungen der Notenbank – in Wirklichkeit steigen die Zinsen am Geldmarkt schon wieder massiv. hier bahnt sich eine Katastrophe mit massiven Zinserhöhungen an die heute niemand wissen will – da werden viele alles verlieren. Im Video auch ein Vergleich welche Geldanlage die besten bei Krisen sind.

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