Massive Polizeipräsenz bei „Merz muss weg“ Demo/Umzug 4 und Gegendemos München 27.06.26

Das Video zeigt die 4. „Merz muss weg“ Demo sowie den anschließenden Umzug in München. Die Veranstaltung begann auf dem Hohenzollernplatz. Um die Demonstranten vor den zahlreichen Gegendemonstranten zu schützen, war eine massive Polizeipräsenz erforderlich. Auch die Gegendemonstrationen während der Demo und des Umzugs werden im Video gezeigt.

(Visited 16 times, 5 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …